Türkiye'nin En Sıra Dışı Lezzetleri: Denemek İçin Cesaret Gereken 6 Geleneksel Tat

Mumbar dolması, Doğu ve Güneydoğu Anadolu mutfaklarında yapılan geleneksel bir sakatat yemeği. Koyun ya da sığırın kalın bağırsağı, uzun bir temizlik sürecinden geçiriliyor. Ardından içi, genellikle pirinç ve baharatlarla hazırlanan bir harçla dolduruluyor. Doldurulan bağırsak ağzı bağlanarak haşlanıyor ve dilimlenip servis ediliyor. Hazırlanması zahmetli olduğu için çoğunlukla özel günlerde ve kalabalık sofralarda tercih ediliyor. Görüntüsü pek iç açıcı olmasa da deneyenler lezzeti için aynı şeyi söylemiyor.