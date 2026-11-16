Türkiye'nin En Sıra Dışı Lezzetleri: Denemek İçin Cesaret Gereken 6 Geleneksel Tat
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Türkiye mutfağı sadece kebap ve baklavadan ibaret değil. Anadolu'nun dört bir yanında nesillerdir sofraya gelen, ama adını duyanı bir an duraksatan lezzetler de var. Kimi yemekler görüntüsüyle, kimi malzemesiyle 'Bunu yemek için cesaret lazım' dedirtiyor.
İşte Türkiye'nin yemek için cesaret isteyen 6 geleneksel lezzeti!
1. Şırdan Dolması
2. Mumbar Dolması
3. Kelle Paça
4. Koç Yumurtası
5. Çürük Peynir (Divle Obruk)
6. Beyin Salatası
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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