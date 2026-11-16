Her Gün Evde Kullandığınız O Kaplar Tehlike Saçıyor: 'Sakın Isıtmayın' Uyarısı

Yapılan kapsamlı laboratuvar incelemelerinde, kolon kanserine yatkınlık taşıyan fareler üzerinde nanoplastiklerin etkisi gözlemlendi. Uzun süre boyunca bu plastik parçacıklarına maruz kalan deneklerin bağırsaklarında, normal şartlara kıyasla çok daha fazla ve daha ağır tümör yapılarının geliştiği tespit edildi. Araştırma bulguları, mikroskobik boyutlardaki bu plastik parçacıklarının kalın bağırsakta biriktiğini, bağırsak yüzeyindeki hassas hücre yapısına zarar verdiğini ve sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin dengesini altüst ettiğini ortaya koydu. Daha önceki farklı bilimsel çalışmalarda da kolon kanseri teşhisi konulan hastaların tümör dokularında, sağlıklı çevre dokulara göre çok daha yoğun mikroplastik kalıntılarına rastlandığı biliniyor. Bununla birlikte uzmanlar, mikroplastiklerin doğrudan tek başına kanser tetikleyicisi olduğunun kesinleşmesi için daha fazla zamana ve kapsamlama ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.