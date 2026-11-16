Her Gün Evde Kullandığınız O Kaplar Tehlike Saçıyor: 'Sakın Isıtmayın' Uyarısı
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Günümüzde genç yaş gruplarında görülme sıklığı giderek artan kolon kanseri vakaları, tıp dünyasını ve bilim insanlarını yeni araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. Özellikle ABD’de 20 ila 49 yaş arasındaki bireylerde kolorektal kanser oranlarının son yıllarda düzenli bir yükseliş trendi göstermesi, uzmanları çevresel faktörleri ve günlük alışkanlıkları incelemeye itti. Washington Post’un aktardığına göre, Çin’in Merkez Güney Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen köpük bardaklar ile paket servis kaplarında sıklıkla kullanılan polistiren nanoplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.
Evlerimizdeki Görünmez Tehlike: Plastik Kaplar ve Nanoplastikler Kolon Kanserini Tetikliyor mu?
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