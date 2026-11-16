article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Her Gün Evde Kullandığınız O Kaplar Tehlike Saçıyor: 'Sakın Isıtmayın' Uyarısı

Her Gün Evde Kullandığınız O Kaplar Tehlike Saçıyor: 'Sakın Isıtmayın' Uyarısı

Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Günümüzde genç yaş gruplarında görülme sıklığı giderek artan kolon kanseri vakaları, tıp dünyasını ve bilim insanlarını yeni araştırmalar yapmaya yönlendiriyor. Özellikle ABD’de 20 ila 49 yaş arasındaki bireylerde kolorektal kanser oranlarının son yıllarda düzenli bir yükseliş trendi göstermesi, uzmanları çevresel faktörleri ve günlük alışkanlıkları incelemeye itti. Washington Post’un aktardığına göre, Çin’in Merkez Güney Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen köpük bardaklar ile paket servis kaplarında sıklıkla kullanılan polistiren nanoplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evlerimizdeki Görünmez Tehlike: Plastik Kaplar ve Nanoplastikler Kolon Kanserini Tetikliyor mu?

Evlerimizdeki Görünmez Tehlike: Plastik Kaplar ve Nanoplastikler Kolon Kanserini Tetikliyor mu?

Yapılan kapsamlı laboratuvar incelemelerinde, kolon kanserine yatkınlık taşıyan fareler üzerinde nanoplastiklerin etkisi gözlemlendi. Uzun süre boyunca bu plastik parçacıklarına maruz kalan deneklerin bağırsaklarında, normal şartlara kıyasla çok daha fazla ve daha ağır tümör yapılarının geliştiği tespit edildi. Araştırma bulguları, mikroskobik boyutlardaki bu plastik parçacıklarının kalın bağırsakta biriktiğini, bağırsak yüzeyindeki hassas hücre yapısına zarar verdiğini ve sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin dengesini altüst ettiğini ortaya koydu. Daha önceki farklı bilimsel çalışmalarda da kolon kanseri teşhisi konulan hastaların tümör dokularında, sağlıklı çevre dokulara göre çok daha yoğun mikroplastik kalıntılarına rastlandığı biliniyor. Bununla birlikte uzmanlar, mikroplastiklerin doğrudan tek başına kanser tetikleyicisi olduğunun kesinleşmesi için daha fazla zamana ve kapsamlama ihtiyaç duyulduğunun da altını çiziyor.

Bağırsağın Koruyucu Kalkanı Zayıflıyor

Bağırsağın Koruyucu Kalkanı Zayıflıyor

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeni Zelanda Otago Üniversitesi Cerrahi Anabilim Dalı’ndan Profesör Frank Frizelle, mikroplastiklerin bağırsakları dış etkenlerden koruyan mukus tabakasına doğrudan zarar verebileceğini belirtti. Normal işleyişte bu koruyucu tabaka, zararlı maddelerin, toksinlerin ve patojen mikroorganizmaların bağırsak duvarına nüfuz etmesini engelliyor. Ancak plastik parçacıklarının bu koruyucu bariyeri zayıflatması, sindirim dokusunu dışarıdan gelen zararlı kimyasallara karşı son derece savunmasız hale getiriyor. Güney Carolina Üniversitesi'nden Profesör Lorne Hofseth ise bu bulguların, son yıllarda ivme kazanan kolon kanseri vakalarındaki artış trendinde mikroplastiklerin önemli ve göz ardı edilemez bir rol oynayabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

"Yiyecek ve İçecekleri Plastik Kaplarda Isıtmayın"

"Yiyecek ve İçecekleri Plastik Kaplarda Isıtmayın"

Bilim insanları, günlük yaşamda mikroplastiklere ve zararlı kimyasallara maruz kalma oranını en aza indirmek adına son derece kritik bir uyarıda bulunuyor. Özellikle sıcak yiyecek ve içeceklerin köpük ya da plastik kaplar içerisinde kesinlikle ısıtılmaması gerektiği ifade ediliyor. Isı ve sıcaklık, plastiğin yapısındaki kimyasalların ve mikroskobik parçacıkların gıdaya geçiş hızını ve miktarını büyük ölçüde artırıyor. Uzmanlar, bu tür çevresel önlemlerin yanı sıra kolon kanseriyle mücadelede erken teşhisin hayat kurtarıcı gücüne dikkat çekiyor. Düzenli taramalar sayesinde kanser öncesi poliplerin henüz erken evrede tespit edilerek cerrahi yöntemlerle çıkarılabileceği hatırlatılıyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi/Müzeyyen Bıyık

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın