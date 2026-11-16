20 Tonluk Ürünü Para Etmeyince Kazanları Yaktı: Çareyi Bu Yöntemde Buldu
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Antalya'nın Akseki ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentileri karşılamaması üreticileri farklı bir yola yöneltti. Kasım ayına rağmen bağlarda kalan ürünler, odun ateşinde kaynayan kazanlarda pekmeze dönüştürülüyor.
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Kaynak: İHA
Akseki'de bağlarda kalan üzümler, kasım ayında odun ateşinde kaynayan kazanlara taşınıyor.
14 dönümlük bağında yaklaşık 20 ton üzüm bulunan üretici, hasadın yarısını dört günde tamamladı.
Şıraya pekmez toprağı ekleniyor, kaynatılıp dinlendirilen şıra saatlerce tavalarda pekmeze dönüşüyor.
Üzümü satıp para kazanamayan üreticiler, emeklerinin boşa gitmemesi için geleneksel yönteme yöneliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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