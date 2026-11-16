20 Tonluk Ürünü Para Etmeyince Kazanları Yaktı: Çareyi Bu Yöntemde Buldu

Pekmez yapım aşamalarını anlatan Kara, üzümlerin önce makinede sıkılarak şırasının çıkarıldığını belirtti. Şıra kazanlara dolduruluyor ve ekşiliğinin alınması ile daha iyi kıvam tutması için içine özel pekmez toprağı ilave ediliyor. Kazanların altında ateş yakılarak kaynatılan şıra, bir süre dinlenmeye bırakılıyor.

Dipte biriken toprak kaldırılmadan üstteki duru şıra yavaş yavaş tavalara aktarılıyor ve burada saatlerce kaynatılıyor. Taşmaması için sürekli karıştırılan pekmez, kıvamına geldikten sonra soğutmaya alınıyor. Ardından küçük ambalajlara doldurularak satışa hazırlanıyor.