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20 Tonluk Ürünü Para Etmeyince Kazanları Yaktı: Çareyi Bu Yöntemde Buldu

20 Tonluk Ürünü Para Etmeyince Kazanları Yaktı: Çareyi Bu Yöntemde Buldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 14:53
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Antalya'nın Akseki ilçesinde üzüm fiyatlarının beklentileri karşılamaması üreticileri farklı bir yola yöneltti. Kasım ayına rağmen bağlarda kalan ürünler, odun ateşinde kaynayan kazanlarda pekmeze dönüştürülüyor.

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Kaynak: İHA

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Akseki'de bağlarda kalan üzümler, kasım ayında odun ateşinde kaynayan kazanlara taşınıyor.

Akseki'de bağlarda kalan üzümler, kasım ayında odun ateşinde kaynayan kazanlara taşınıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sonbaharın son günlerinde bağlardan yükselen dumanlar, geleneksel pekmez üretiminin sürdüğünü gösteriyor. Üzüm fiyatlarının beklentileri karşılamaması üzerine üreticiler, satılamayan ürünlerin ziyan olmaması için bağlarda kalan üzümleri kazanlara taşıyor.

Bir yıllık emeğini değerlendirmek isteyen üreticiler, odun ateşinin başında saatler süren zahmetli bir mesai yürütüyor.

14 dönümlük bağında yaklaşık 20 ton üzüm bulunan üretici, hasadın yarısını dört günde tamamladı.

14 dönümlük bağında yaklaşık 20 ton üzüm bulunan üretici, hasadın yarısını dört günde tamamladı.

İlçede pekmez üretimi yapan Fatma Kara, bu yıl 14 dönümlük bağlarında yaklaşık 20 ton üzüm bulunduğunu söyledi. Arkadaşlarının da yardımıyla üretime başladıklarını belirten Kara, 10 tonunu topladıklarını, geriye 10 ton daha üzüm kaldığını ifade etti.

Dört gündür gece gündüz çalıştıklarını anlatan Kara, geleneksel yöntemlerle pekmez yapmanın oldukça zahmetli olduğunu vurguladı.

Şıraya pekmez toprağı ekleniyor, kaynatılıp dinlendirilen şıra saatlerce tavalarda pekmeze dönüşüyor.

Şıraya pekmez toprağı ekleniyor, kaynatılıp dinlendirilen şıra saatlerce tavalarda pekmeze dönüşüyor.

Pekmez yapım aşamalarını anlatan Kara, üzümlerin önce makinede sıkılarak şırasının çıkarıldığını belirtti. Şıra kazanlara dolduruluyor ve ekşiliğinin alınması ile daha iyi kıvam tutması için içine özel pekmez toprağı ilave ediliyor. Kazanların altında ateş yakılarak kaynatılan şıra, bir süre dinlenmeye bırakılıyor.

Dipte biriken toprak kaldırılmadan üstteki duru şıra yavaş yavaş tavalara aktarılıyor ve burada saatlerce kaynatılıyor. Taşmaması için sürekli karıştırılan pekmez, kıvamına geldikten sonra soğutmaya alınıyor. Ardından küçük ambalajlara doldurularak satışa hazırlanıyor.

Üzümü satıp para kazanamayan üreticiler, emeklerinin boşa gitmemesi için geleneksel yönteme yöneliyor.

Üzümü satıp para kazanamayan üreticiler, emeklerinin boşa gitmemesi için geleneksel yönteme yöneliyor.

Akseki'de üzüm üreticilerinden Mehmet Gökçe de bu yıl üzüm fiyatlarının beklentilerin altında kaldığını söyledi. Ürünlerini dalında bırakmak istemediklerini ifade eden Gökçe, emeklerinin boşa gitmesini önlemek için pekmez yapımına yöneldiklerini belirtti.

Üzümü yetiştirmenin, toplamanın ve pekmez haline getirmenin kolay olmadığını anlatan Gökçe, büyük emek verdiklerini kaydetti. Akseki'de kasım ayında da devam eden pekmez mesaisinin, bağlarda kalan son üzümlerin işlenmesiyle tamamlanması bekleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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