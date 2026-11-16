Bir Daha Market Yoğurdu Almayacaksınız: Taş Gibi Ev Yoğurdu Mayalamanın 8 Püf Noktası

Yağ oranı yüksek süt hem daha koyu hem daha kremamsı bir yoğurt veriyor. Çiğ süt kullanıyorsanız önce süzüp iyice kaynatmayı unutmayın, bu hem güvenlik hem kıvam için şart.

Sütü kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatıp suyunu biraz uçurmak da yoğurdun daha koyu olmasını sağlıyor.