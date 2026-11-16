Bir Daha Market Yoğurdu Almayacaksınız: Taş Gibi Ev Yoğurdu Mayalamanın 8 Püf Noktası
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Kaşığı dik duran, üstü kaymak bağlamış bir ev yoğurdu... Hele bir de anneanne usulü toprak kapta olursa! Ama itiraf edelim, her mayalama denemesi bu kadar mutlu sonla bitmiyor. Kimimizin yoğurdu sulu çıkıyor, kimimizinki ekşiyor.
Aslında sır birkaç küçük ayrıntıda. Buyurun, adım adım beraber bakalım! 👇
1. Tam yağlı sütle başlayın
2. Mayalama sıcaklığı her şeyin anahtarı
3. Mayanız taze ve kıvamlı olsun
4. Mayayı önce biraz sütle açın
5. Kapağı sıkıca kapatmayın
6. 4-5 saat boyunca sakın kıpırdatmayın!
7. Mevsime göre sarın
8. Buzdolabında dinlendirin, küçük kaplarda saklayın
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