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Bir Daha Market Yoğurdu Almayacaksınız: Taş Gibi Ev Yoğurdu Mayalamanın 8 Püf Noktası

Bir Daha Market Yoğurdu Almayacaksınız: Taş Gibi Ev Yoğurdu Mayalamanın 8 Püf Noktası

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
16.11.2026 - 15:16
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Kaşığı dik duran, üstü kaymak bağlamış bir ev yoğurdu... Hele bir de anneanne usulü toprak kapta olursa! Ama itiraf edelim, her mayalama denemesi bu kadar mutlu sonla bitmiyor. Kimimizin yoğurdu sulu çıkıyor, kimimizinki ekşiyor.

Aslında sır birkaç küçük ayrıntıda. Buyurun, adım adım beraber bakalım! 👇

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1. Tam yağlı sütle başlayın

1. Tam yağlı sütle başlayın

Yağ oranı yüksek süt hem daha koyu hem daha kremamsı bir yoğurt veriyor. Çiğ süt kullanıyorsanız önce süzüp iyice kaynatmayı unutmayın, bu hem güvenlik hem kıvam için şart.

Sütü kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatıp suyunu biraz uçurmak da yoğurdun daha koyu olmasını sağlıyor.

2. Mayalama sıcaklığı her şeyin anahtarı

2. Mayalama sıcaklığı her şeyin anahtarı

Süt çok sıcakken maya eklenirse bakteriler ölüyor, çok soğukken eklenirse yoğurt tutmuyor. İdeal aralık 40-45 derece civarı.

Termometreniz varsa işiniz çok kolay. Yoksa meşhur serçe parmak testine başvurabilirsiniz: Parmağınızı süte daldırdığınızda sıcaklığı rahatsız etmeden 10'a kadar sayabilmelisiniz. Ama parmak bazen yanıltıyor, termometre her zaman daha güvenilir.

3. Mayanız taze ve kıvamlı olsun

3. Mayanız taze ve kıvamlı olsun

Sulu ya da ekşimiş bir yoğurttan maya alırsanız yeni yoğurdunuz da aynı huyları taşır. Mayalık yoğurdun taze ve koyu olmasına dikkat edin.

Bir litre süt için 1-2 yemek kaşığı maya yeterli. Fazlası yoğurdu ekşi ve sulu yapabiliyor.

4. Mayayı önce biraz sütle açın

4. Mayayı önce biraz sütle açın

Maya yoğurdunu doğrudan tencereye atmak yerine önce bir kasede biraz ılık sütle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Sonra bu karışımı tencerenin ortasına döküp sütün her yerine eşit dağılacak şekilde yavaşça karıştırın.

Topak kalırsa yoğurt da yer yer farklı kıvamda tutar.

5. Kapağı sıkıca kapatmayın

5. Kapağı sıkıca kapatmayın

Tencerenin kapağını sıkıca kapatırsanız oluşan buhar damlalar halinde yoğurdun üstüne düşüp sulanmasına yol açabiliyor.

Annelerimizin yıllardır uyguladığı yöntem işe yarıyor: Tencerenin üstüne bir tahta kaşık koyup temiz bir bezi onun üzerine örtmek.

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6. 4-5 saat boyunca sakın kıpırdatmayın!

6. 4-5 saat boyunca sakın kıpırdatmayın!

Mayalanma sırasında tencereyi oynatmak, karıştırmak ya da kontrol etmek için açıp kapamak yoğurdun tutmasını engelleyebiliyor. Merakınıza yenik düşmeyin, en az 4-5 saat dokunmayın. 😅

7. Mevsime göre sarın

7. Mevsime göre sarın

Kışın mutfak serin olacağı için tencereyi kalın bir battaniye ya da havluyla sarıp sıcak tutmanız gerekiyor. Yazın ise hafif bir örtü yeterli.

Sıcak havada fazla sarmak yoğurdun ekşimesine ve suyunu salmasına neden olabiliyor.

8. Buzdolabında dinlendirin, küçük kaplarda saklayın

8. Buzdolabında dinlendirin, küçük kaplarda saklayın

Yoğurt tuttuktan sonra hemen yemeyin. Bir gece buzdolabında beklettiyseniz hem kıvamı oturur hem de tadı yumuşar. İlk birkaç saat kapağını aralık bırakmak üstte su birikmesini azaltır.

Mayalamayı küçük kavanoz ya da kaselerde yaparsanız yoğurt her seferinde açılıp kapanmadığı için daha geç ekşir.

Sizin anneanneden kalma bir yoğurt sırrınız var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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