Kurtlar Vadisi'nin Efsane Kabadayıları Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluştu: Cerrahpaşalılar Kadrosu Belli Oldu!

Cerrahpaşalılar'ın adı ilk kez Ocak ayında, Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'ini canlandıran Özcan Varaylı'nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Varaylı, dizinin sevilen karakterlerini ve Cerrahpaşa hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak bir filmin hazırlandığını o paylaşımda duyurmuş, ancak proje hakkında ne bir oyuncu ne de bir tarih paylaşılmıştı. Show TV'de 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Halit, Polat Alemdar ile Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanları arasında yer alan ve izleyicinin yıllardır dilinden düşürmediği isimlerden biriydi. Aradan geçen aylarda sessizce ilerleyen proje, şimdi set fotoğrafları ve kadro bilgileriyle yeniden konuşulmaya başladı.