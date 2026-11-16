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Kurtlar Vadisi'nin Efsane Kabadayıları Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluştu: Cerrahpaşalılar Kadrosu Belli Oldu!

Kurtlar Vadisi'nin Efsane Kabadayıları Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluştu: Cerrahpaşalılar Kadrosu Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 09:43 Son Güncelleme: 16.11.2026 - 09:45
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Kurtlar Vadisi'nin hafızalara kazınan isimleri, Cerrahpaşalılar adlı sinema filminin setinde yeniden aynı karede toplandı. İstanbul'un eski kabadayıları ile yükselen yeni nesil mafya arasındaki güç savaşını anlatan projenin kadrosu da netleşmeye başladı. Çekimlerin bitmesine az kaldığı belirtilen filmin çıkış tarihine dair ilk iddia da ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Cerrahpaşalılar filminin ilk sinyalini Cerrahpaşalı Halit'i oynayan Özcan Varaylı Ocak ayında vermişti.

Cerrahpaşalılar filminin ilk sinyalini Cerrahpaşalı Halit'i oynayan Özcan Varaylı Ocak ayında vermişti.

Cerrahpaşalılar'ın adı ilk kez Ocak ayında, Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'ini canlandıran Özcan Varaylı'nın sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti. Varaylı, dizinin sevilen karakterlerini ve Cerrahpaşa hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak bir filmin hazırlandığını o paylaşımda duyurmuş, ancak proje hakkında ne bir oyuncu ne de bir tarih paylaşılmıştı. Show TV'de 2003'te yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi'nde Halit, Polat Alemdar ile Süleyman Çakır'ın en büyük düşmanları arasında yer alan ve izleyicinin yıllardır dilinden düşürmediği isimlerden biriydi. Aradan geçen aylarda sessizce ilerleyen proje, şimdi set fotoğrafları ve kadro bilgileriyle yeniden konuşulmaya başladı.

Büyük Masa kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta oyuncular yer alıyor.

Büyük Masa kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta oyuncular yer alıyor.

Setten gelen fotoğrafların ardından kadro bilgileri de ortaya çıkarken, filmin en çok konuşulan başlığı Büyük Masa oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre İstanbul'un eski kabadayılarından oluşan bu kadroda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta isimler bulunuyor. TGRT Haber'in aktardığı Cerrahpaşalılar filmi oyuncuları listesinde ise Özcan Varaylı, Erdem Kaynarca, Sena Gençtürk ve Erhan Çircioğlu da yer alıyor, ancak hangi oyuncunun hangi karakteri canlandırdığı Savaş dışında paylaşılmadı. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Burak Can Çelik üstlenirken, kadroyu cast direktörü Çağdaş Başaran oluşturdu.

Erdem Kaynarca'nın canlandırdığı Savaş, eski düzeni değiştirmek isteyen yeni nesil mafyanın temsilcisi.

Erdem Kaynarca'nın canlandırdığı Savaş, eski düzeni değiştirmek isteyen yeni nesil mafyanın temsilcisi.

Kadrodaki en dikkat çekici rol ise yeni nesil mafyanın yükselişini temsil eden Savaş. Bu karaktere hayat veren Erdem Kaynarca'nın Savaş'ı, eski düzeni değiştirme hırsıyla İstanbul'un yeraltı dünyasında büyük bir hesaplaşmanın fitilini ateşliyor. Çekimlerin tamamlanmak üzere olduğu belirtilen Cerrahpaşalılar filminin ne zaman çıkacağı sorusunun yanıtı ise henüz yapım ekibinden gelmedi; TGRT Haber, vizyon tarihinin 1 Ocak 2027 olarak planlandığını, Box Office Türkiye'nin gösterim takviminde de aynı tarihin göründüğünü yazdı. Yapım ekibi bu tarihi doğrulamadığı için çıkış gününü kesin saymak için erken.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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