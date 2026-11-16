Kurtlar Vadisi'nin Efsane Kabadayıları Yıllar Sonra Aynı Filmde Buluştu: Cerrahpaşalılar Kadrosu Belli Oldu!
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Kurtlar Vadisi'nin hafızalara kazınan isimleri, Cerrahpaşalılar adlı sinema filminin setinde yeniden aynı karede toplandı. İstanbul'un eski kabadayıları ile yükselen yeni nesil mafya arasındaki güç savaşını anlatan projenin kadrosu da netleşmeye başladı. Çekimlerin bitmesine az kaldığı belirtilen filmin çıkış tarihine dair ilk iddia da ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Cerrahpaşalılar filminin ilk sinyalini Cerrahpaşalı Halit'i oynayan Özcan Varaylı Ocak ayında vermişti.
Büyük Masa kadrosunda Attila Olgaç, Ümit Acar, Levent Çakır ve Melih Çardak gibi usta oyuncular yer alıyor.
Erdem Kaynarca'nın canlandırdığı Savaş, eski düzeni değiştirmek isteyen yeni nesil mafyanın temsilcisi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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