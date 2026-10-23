Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi: Ümit Acar'ın Son Hali Dikkat Çekti

Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat Alemdar ve ekibinin karşısına çıkan Ersoy Ulubey, dizinin kolay unutulmayan karakterlerinden biriydi. Karakterin soğukkanlılığını ve tehditkar tavrını ekrana taşıyan Ümit Acar da performansıyla izleyicinin hafızasında kendine sağlam bir yer edindi. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizinin takipçileri onu bu rolle hatırlamaya devam ediyor.

Ancak Acar'ın kariyeri, Ersoy Ulubey'den çok daha öncesine uzanıyor. 1980 yılında Türkiye Sinema Kralı seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan sanatçı; Reis Bey, Kertenkele, Kurt Kanunu ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ise Agamemnon karakteriyle izleyici karşısına çıktı.