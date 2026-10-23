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Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi: Ümit Acar'ın Son Hali Dikkat Çekti

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi: Ümit Acar'ın Son Hali Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 12:58
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Kurtlar Vadisi Pusu izleyenlerin onu unutması zor! Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Acar, sert bakışları ve sesiyle dizinin en akılda kalan isimlerinden olmuştu. Uzun oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı rollere hayat veren Acar, bu kez bir aile sohbetiyle karşımıza çıktı. Kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettikleri anları takipçileriyle paylaştı. 70 yaşındaki oyuncunun son hali de bu videoyla yeniden dikkat çekti.

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Ümit Acar denince pek çok kişinin aklına önce Ersoy Ulubey geliyor.

Ümit Acar denince pek çok kişinin aklına önce Ersoy Ulubey geliyor.

Kurtlar Vadisi Pusu'da Polat Alemdar ve ekibinin karşısına çıkan Ersoy Ulubey, dizinin kolay unutulmayan karakterlerinden biriydi. Karakterin soğukkanlılığını ve tehditkar tavrını ekrana taşıyan Ümit Acar da performansıyla izleyicinin hafızasında kendine sağlam bir yer edindi. Aradan yıllar geçmesine rağmen dizinin takipçileri onu bu rolle hatırlamaya devam ediyor.

Ancak Acar'ın kariyeri, Ersoy Ulubey'den çok daha öncesine uzanıyor. 1980 yılında Türkiye Sinema Kralı seçilmesinin ardından oyunculuğa adım atan sanatçı; Reis Bey, Kertenkele, Kurt Kanunu ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi farklı türlerdeki yapımlarda rol aldı. Mehmed: Fetihler Sultanı'nda ise Agamemnon karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Bu kez kamera karşısında bir karakteri değil, kızıyla sohbet eden Ümit Acar vardı.

Doğa Acar, babasıyla sohbet ettikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dizideki sert mizacıyla akıllarda kalan oyuncuyu bu kez kızıyla günlük bir sohbetin içinde görmek, Ersoy Ulubey'i hatırlayanlar için farklı bir kare sundu.

Paylaşılan videoda 70 yaşındaki Acar'ın son hali de görüldü. Beyazlayan saçları ve sakalıyla dikkat çeken oyuncu, kendine özgü görünümünü koruyor. Ekranda yıllarca birbirinden farklı karakterlerle izlediğimiz Acar, bu kez kızının kamerasından takipçilerinin karşısına çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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