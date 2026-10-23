Kurtlar Vadisi Pusu'nun Ersoy Ulubey'iydi: Ümit Acar'ın Son Hali Dikkat Çekti
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Kurtlar Vadisi Pusu izleyenlerin onu unutması zor! Ersoy Ulubey karakteriyle hafızalara kazınan Ümit Acar, sert bakışları ve sesiyle dizinin en akılda kalan isimlerinden olmuştu. Uzun oyunculuk kariyerinde birbirinden farklı rollere hayat veren Acar, bu kez bir aile sohbetiyle karşımıza çıktı. Kızı Doğa Acar, babasıyla sohbet ettikleri anları takipçileriyle paylaştı. 70 yaşındaki oyuncunun son hali de bu videoyla yeniden dikkat çekti.
Ümit Acar denince pek çok kişinin aklına önce Ersoy Ulubey geliyor.
Bu kez kamera karşısında bir karakteri değil, kızıyla sohbet eden Ümit Acar vardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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