Ebru Şallı Oğlu Pars'ı Kaybettikten Sonra Yaşadığı Acıyı Anlattı
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Bazı acılar, üzerinden yıllar geçse de dinmiyor. 2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Hastane günlerini ve oğluyla arasındaki bağı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Evlat acısını içinde dolaşan bir ateş topuna benzeten Şallı, hayatına devam ettiği için kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Oğlunun daha fazla acı çekmemesini bir teselli olarak gördüğünü anlatan Şallı'nın sözleri yürek burktu.
Kaynak: Empati/ Ahmet Mümtaz Taylan
Ebru Şallı, Pars'ı anlatırken hastane günlerinde kendisini düşünen küçük oğlunu hatırladı.
Oğlunun daha fazla acı çekmemesini teselli olarak gördüğünü söyledi.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Şallı, hayatına devam etmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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