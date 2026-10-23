Ebru Şallı Oğlu Pars'ı Kaybettikten Sonra Yaşadığı Acıyı Anlattı

Şallı, tedavi boyunca mücadeleden hiç vazgeçmediğini anlattı. Pars'ın hastanede yaşadığı acılara tanık olmanın kendisi için ne kadar ağır olduğunu dile getiren ünlü isim, oğlunun uzun yıllar aynı acıları çekmesi ihtimalini düşünmenin de çok zor olduğunu söyledi.

Şükretmekten söz ederken kastının, oğlunun daha fazla acı çekmemesi olduğunu açıkladı. Ancak bunun, kaybın yarattığı acıyı hafifletmediğini de anlattı. Evlat acısını “Bir ateş topu içinizde dolaşıyor” sözleriyle tarif eden Şallı, bu duyguyu anlatmanın kolay olmadığını dile getirdi.