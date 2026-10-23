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Ebru Şallı Oğlu Pars'ı Kaybettikten Sonra Yaşadığı Acıyı Anlattı

Ebru Şallı Oğlu Pars'ı Kaybettikten Sonra Yaşadığı Acıyı Anlattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 11:53
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Bazı acılar, üzerinden yıllar geçse de dinmiyor. 2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars'ı lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Hastane günlerini ve oğluyla arasındaki bağı anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Evlat acısını içinde dolaşan bir ateş topuna benzeten Şallı, hayatına devam ettiği için kendisini eleştirenlere de yanıt verdi. Oğlunun daha fazla acı çekmemesini bir teselli olarak gördüğünü anlatan Şallı'nın sözleri yürek burktu.

Kaynak: Empati/ Ahmet Mümtaz Taylan

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Ebru Şallı, Pars'ı anlatırken hastane günlerinde kendisini düşünen küçük oğlunu hatırladı.

Ebru Şallı, Pars'ı anlatırken hastane günlerinde kendisini düşünen küçük oğlunu hatırladı.

Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars'ı 2020 yılında kaybeden Ebru Şallı, Empati'de hastalık sürecinde yaşadıklarını paylaştı. Pars'ın küçük yaşına rağmen çevresindekileri düşünen, olgun bir çocuk olduğunu anlatan Şallı, hastanede uykusuz kaldığı gecelerden birini unutamadığını söyledi. Annesinin yorulduğunu fark eden Pars'ın, annesinin uyandırılmasını istemediğini anlattı.

Tedavi boyunca oğlunun yanında güçlü görünmeye çalıştığını da belirten Şallı, zaman zaman odanın dışına çıkıp ağladığını, ardından toparlanıp yeniden Pars'ın yanına döndüğünü aktardı. Oğluna ilik verdiği süreci de anlatan Şallı, naklin ardından Pars'ın kendisine “Anne sen beni tekrar doğurdun” dediğini paylaştı.

Oğlunun daha fazla acı çekmemesini teselli olarak gördüğünü söyledi.

Oğlunun daha fazla acı çekmemesini teselli olarak gördüğünü söyledi.

Şallı, tedavi boyunca mücadeleden hiç vazgeçmediğini anlattı. Pars'ın hastanede yaşadığı acılara tanık olmanın kendisi için ne kadar ağır olduğunu dile getiren ünlü isim, oğlunun uzun yıllar aynı acıları çekmesi ihtimalini düşünmenin de çok zor olduğunu söyledi.

Şükretmekten söz ederken kastının, oğlunun daha fazla acı çekmemesi olduğunu açıkladı. Ancak bunun, kaybın yarattığı acıyı hafifletmediğini de anlattı. Evlat acısını “Bir ateş topu içinizde dolaşıyor” sözleriyle tarif eden Şallı, bu duyguyu anlatmanın kolay olmadığını dile getirdi.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Şallı, hayatına devam etmesine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Pars'ın vefatının ardından görünüşü ve yaşamını sürdürmesi üzerinden yapılan yorumları duyduğunu söyleyen Şallı, acısını dışarıdan görünenlerle ölçenlere karşı duygularını anlattı. Eve kapanmasının ya da kendisini hayattan çekmesinin oğlunu geri getirmeyeceğini belirtti.

Yas tuttuğunu, ağladığını ve zaman zaman aynı duyguları yeniden yaşadığını paylaşan Şallı, büyük oğlu Beren'i ve ailesini de düşünmek zorunda olduğunu söyledi. Hem sevdikleri hem de kendisi için yaşamaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Pars'ın kendisini gördüğüne inandığını anlatan Şallı için, oğlunun onu iyi ve mutlu görmesi düşüncesi de hayata tutunmasının bir parçası.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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