Devrim Özkan'la Aşkını İlan Eden Deniz Can Aktaş'tan Evlilik Sorusuna Yanıt!

Yeni ilişkisini anlatan Aktaş, 'İyi, güzel gidiyor. İnsanın hayatında bu tarz duyguların olması iyi hissettiriyor. Her şey çok keyifli. Ben genel olarak şükür halindeyim' dedi.

Evlilik sorusuna ise, 'Buna tek başıma cevap versem çok doğru olmaz. Bu iki kişinin karar vereceği bir şey. Buna bir tarih koymak biraz işin doğasına aykırı bence' yanıtını verdi. Şimdiden net bir şey söylemenin kendisi için doğru olmayacağını da ekledi.