Devrim Özkan'la Aşkını İlan Eden Deniz Can Aktaş'tan Evlilik Sorusuna Yanıt!
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Aynı dizide rol arkadaşı olan Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan’ın adı bir süredir birlikte anılıyordu. İkili hakkındaki haberlere uzun süre yanıt vermedi; ardından Devrim Özkan, Instagram hesabından birlikte olduğu ilk kareleri paylaşarak yeni bir ilişkiye başladıklarını duyurdu. Şimdi ise Aktaş, bir etkinlikte Gece Muhabiri’nin sorusunu yanıtladı ve evlilik konusundaki düşüncelerini anlattı.
Kaynak: Gece Muhabiri
Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın adı aynı dizideki rol arkadaşlığı nedeniyle birlikte anılıyordu.
Devrim Özkan, Instagram'dan paylaştığı kareyle aşklarını ilan etti.
Aktaş, evlilik sorusuna "iki kişinin vereceği bir karar" diyerek yanıt verdi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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