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Devrim Özkan'la Aşkını İlan Eden Deniz Can Aktaş'tan Evlilik Sorusuna Yanıt!

Devrim Özkan'la Aşkını İlan Eden Deniz Can Aktaş'tan Evlilik Sorusuna Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 10:39
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Aynı dizide rol arkadaşı olan Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan’ın adı bir süredir birlikte anılıyordu. İkili hakkındaki haberlere uzun süre yanıt vermedi; ardından Devrim Özkan, Instagram hesabından birlikte olduğu ilk kareleri paylaşarak yeni bir ilişkiye başladıklarını duyurdu. Şimdi ise Aktaş, bir etkinlikte Gece Muhabiri’nin sorusunu yanıtladı ve evlilik konusundaki düşüncelerini anlattı.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın adı aynı dizideki rol arkadaşlığı nedeniyle birlikte anılıyordu.

Deniz Can Aktaş ile Devrim Özkan'ın adı aynı dizideki rol arkadaşlığı nedeniyle birlikte anılıyordu.

Bir süredir kalbi boş olan Deniz Can Aktaş'ın adı, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Devrim Özkan ile anılıyordu. İkili, çıkan haberlere uzun süre sessiz kaldı.

Devrim Özkan, Instagram'dan paylaştığı kareyle aşklarını ilan etti.

Devrim Özkan, Instagram'dan paylaştığı kareyle aşklarını ilan etti.

Dedikodular yayılınca Devrim Özkan, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Sevgilisi Deniz Can Aktaş ile birlikte oldukları ilk kareleri paylaşan Özkan, yeni bir ilişkiye başladıklarını resmen duyurdu.

Aktaş, evlilik sorusuna "iki kişinin vereceği bir karar" diyerek yanıt verdi!

Yeni ilişkisini anlatan Aktaş, 'İyi, güzel gidiyor. İnsanın hayatında bu tarz duyguların olması iyi hissettiriyor. Her şey çok keyifli. Ben genel olarak şükür halindeyim' dedi.

Evlilik sorusuna ise, 'Buna tek başıma cevap versem çok doğru olmaz. Bu iki kişinin karar vereceği bir şey. Buna bir tarih koymak biraz işin doğasına aykırı bence' yanıtını verdi. Şimdiden net bir şey söylemenin kendisi için doğru olmayacağını da ekledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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