Billie Eilish'in Meme Küçültme Ameliyatı Geçirdiği İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Billie Eilish'in adı bu kez müziğiyle değil, sosyal medyada dolaşan bir iddiayla konuşuluyor. Kendine özgü sesi ve tarzıyla dünya çapında tanınan şarkıcı, genç yaşta kazandığı başarılarla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. “Bad Guy”dan “Birds of a Feather”a uzanan hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının meme küçültme ameliyatı geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayan güvenilir bir bilgi bulunmuyor.