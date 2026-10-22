Billie Eilish'in Meme Küçültme Ameliyatı Geçirdiği İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!
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Billie Eilish'in adı bu kez müziğiyle değil, sosyal medyada dolaşan bir iddiayla konuşuluyor. Kendine özgü sesi ve tarzıyla dünya çapında tanınan şarkıcı, genç yaşta kazandığı başarılarla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. “Bad Guy”dan “Birds of a Feather”a uzanan hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının meme küçültme ameliyatı geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayan güvenilir bir bilgi bulunmuyor.
Billie Eilish, daha ilk çıkışından itibaren kendine özgü bir dünya kurdu.
“Bad Guy”, “Lovely” ve “Happier Than Ever” derken şarkıları dünyanın dört bir yanına yayıldı.
Billie Eilish, bu kez sosyal medyada ortaya atılan meme küçültme ameliyatı iddiasıyla konuşuluyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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