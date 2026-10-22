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Billie Eilish'in Meme Küçültme Ameliyatı Geçirdiği İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Billie Eilish'in Meme Küçültme Ameliyatı Geçirdiği İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 14:39
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Billie Eilish'in adı bu kez müziğiyle değil, sosyal medyada dolaşan bir iddiayla konuşuluyor. Kendine özgü sesi ve tarzıyla dünya çapında tanınan şarkıcı, genç yaşta kazandığı başarılarla pop müziğin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. “Bad Guy”dan “Birds of a Feather”a uzanan hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 

Sosyal medya kullanıcıları, sanatçının meme küçültme ameliyatı geçirdiğini öne sürdü. Ancak bu iddiayı doğrulayan güvenilir bir bilgi bulunmuyor.

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Billie Eilish, daha ilk çıkışından itibaren kendine özgü bir dünya kurdu.

Billie Eilish, daha ilk çıkışından itibaren kendine özgü bir dünya kurdu.

“Ocean Eyes” ile dikkatleri üzerine çeken Billie Eilish, kardeşi Finneas'la ürettiği şarkılarla kısa sürede dünya çapında tanındı. Fısıltıya yaklaşan vokali, karanlık atmosferli klipleri ve alışılmışın dışındaki kıyafetleriyle pop müzikte kendine ayrı bir yer açtı.

Yalnızca şarkıları değil, saç renklerinden sahne kıyafetlerine kadar pek çok tercihi de yakından takip edildi. Özellikle kariyerinin ilk dönemlerinde tercih ettiği bol kıyafetler, zamanla onunla özdeşleşen tarzın bir parçasına dönüştü.

“Bad Guy”, “Lovely” ve “Happier Than Ever” derken şarkıları dünyanın dört bir yanına yayıldı.

“Bad Guy”, “Lovely” ve “Happier Than Ever” derken şarkıları dünyanın dört bir yanına yayıldı.

Khalid'le seslendirdiği “Lovely”, çıkışını büyüten “Bad Guy” ve sakin başlayıp güçlü bir finale ulaşan “Happier Than Ever”, Eilish'in en tanınan şarkıları arasına girdi. James Bond filmi için hazırladığı “No Time to Die” ve Barbie'de dinlediğimiz “What Was I Made For?” da kariyerinin önemli durakları oldu.

2024'te yayımladığı Hit Me Hard and Soft albümündeki “Birds of a Feather”, “Lunch” ve “Chihiro” ile farklı müzikal yönlerini dinleyicisiyle buluşturdu.

Billie Eilish, bu kez sosyal medyada ortaya atılan meme küçültme ameliyatı iddiasıyla konuşuluyor.

Billie Eilish, bu kez sosyal medyada ortaya atılan meme küçültme ameliyatı iddiasıyla konuşuluyor.

Bazı kullanıcılar, şarkıcının farklı dönemlere ait görüntülerini karşılaştırarak meme küçültme işlemi yaptırdığını öne sürdü. Görünümü üzerinden yapılan bu yorumlar, ameliyat iddiasının sosyal medyada dolaşıma girmesine neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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