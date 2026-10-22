Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile Küslük İddialarına Yanıt Geldi!

Sorulan soruya Tatlıtuğ, 'Bazen benim hakkımda yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum' diyerek karşılık verdi.

Başrolünde yer aldığı ve kısa süre önce izleyiciyle buluşan Organize İşler: Karun Hazinesi'nden de söz eden 42 yaşındaki oyuncu, projenin çok beğenildiğini ve bundan çok mutlu olduklarını söyledi.