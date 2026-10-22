Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile Küslük İddialarına Yanıt Geldi!
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un uzun süredir küs olduğu iddiası sık sık gündeme geliyordu. İkilinin Itır Esen ve Engin Aykanat çiftinin düğününde yan yana görüntülenmesi, aralarındaki dargınlığın sona erdiği yorumlarına yol açtı. Yeniköy'de arkadaşı Burak Yamantürk ile motosikletleriyle görüntülenen Tatlıtuğ, gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu iddiaların kendisinde yarattığı etkiyi esprili bir dille anlattı.
Kaynak: Habertürk/ Onur Aydın
Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi.
Çağatay Ulusoy ile aralarındaki küslük iddiaları uzun süredir gündemde.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tatlıtuğ hakkındaki iddialara cevap vermek bile istemediğini söyledi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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