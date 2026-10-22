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Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile Küslük İddialarına Yanıt Geldi!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Çağatay Ulusoy ile Küslük İddialarına Yanıt Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 13:11
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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un uzun süredir küs olduğu iddiası sık sık gündeme geliyordu. İkilinin Itır Esen ve Engin Aykanat çiftinin düğününde yan yana görüntülenmesi, aralarındaki dargınlığın sona erdiği yorumlarına yol açtı. Yeniköy'de arkadaşı Burak Yamantürk ile motosikletleriyle görüntülenen Tatlıtuğ, gazetecilerin bu konudaki sorusunu yanıtladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, oyuncu iddiaların kendisinde yarattığı etkiyi esprili bir dille anlattı.

Kaynak: Habertürk/ Onur Aydın

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi.

Yeniköy'de bir süre mekânda oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, ardından motosikletlerine binerek oradan ayrıldı. Objektiflere yansıyan ikili, gazetecilerin sorularını da cevapsız bırakmadı.

Çağatay Ulusoy ile aralarındaki küslük iddiaları uzun süredir gündemde.

Çağatay Ulusoy ile aralarındaki küslük iddiaları uzun süredir gündemde.

Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un arasının bozuk olduğu iddiası uzun zamandır konuşuluyordu. Itır Esen ile Engin Aykanat'ın düğününde ikilinin yan yana görüntülenmesi ise 'barıştılar mı?' sorularını yeniden gündeme getirdi. Tatlıtuğ daha önce de benzer sorulara, 'Bir şeyleri birisi çıkartıyor, 20 senedir hep toparlıyorum' diyerek yanıt vermişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tatlıtuğ hakkındaki iddialara cevap vermek bile istemediğini söyledi!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tatlıtuğ hakkındaki iddialara cevap vermek bile istemediğini söyledi!

Sorulan soruya Tatlıtuğ, 'Bazen benim hakkımda yazılan senaryolar, oynadığım projelerin senaryolarından daha yaratıcı. O yüzden bununla alakalı ben ne diyeyim ki? Cevap bile vermek istemiyorum' diyerek karşılık verdi.

Başrolünde yer aldığı ve kısa süre önce izleyiciyle buluşan Organize İşler: Karun Hazinesi'nden de söz eden 42 yaşındaki oyuncu, projenin çok beğenildiğini ve bundan çok mutlu olduklarını söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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