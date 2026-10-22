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AKUT 30. Kuruluş Yılını Anadolu'nun 30 Zirvesine Tırmanarak Kutladı

AKUT 30. Kuruluş Yılını Anadolu'nun 30 Zirvesine Tırmanarak Kutladı

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
22.10.2026 - 11:59
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AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30. kuruluş yılını Anadolu'nun dört bir yanındaki 30 zirveye tırmanarak kutladı. '30 Yıl 30 Zirve' adı verilen projeye Türkiye genelinden 18 AKUT ekibi ve 280 gönüllü katıldı. Proje, Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'na yapılan tırmanışla sona erdi.

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Ekipler zirvelerde '30. Yıl' pankartı açtı.

Ekipler zirvelerde '30. Yıl' pankartı açtı.

Dernek, kendisini Türkiye'nin ilk arama kurtarma sivil toplum kuruluşu olarak tanımlıyor. AKUT'a göre proje, 30 yıllık gönüllülük ve dayanışma çalışmalarını simgelemek için hazırlandı. Tırmanışlar, ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan AKUT ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Listede 1.150 metrelik Bozdağ'dan 5.137 metrelik Ağrı Dağı'na kadar farklı zirveler var.

Listede 1.150 metrelik Bozdağ'dan 5.137 metrelik Ağrı Dağı'na kadar farklı zirveler var.

Ekipler; Kayseri'deki Erciyes Dağı (3.917 m), Kaçkar Dağı (3.937 m), Van'daki Süphan Dağı (4.050 m) ve Bursa'daki Uludağ (2.543 m) gibi zirvelere çıktı. Listede bir de teknik tırmanış yapılan 130 metrelik Parmakkaya Kulesi yer alıyor.

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel: 'Her zirve, birlikte hareket etmenin önemini hatırlattı.'

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel: 'Her zirve, birlikte hareket etmenin önemini hatırlattı.'

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, projeyi şöyle değerlendirdi:

'30 Yıl 30 Zirve projesi, bizim için yalnızca bir tırmanış faaliyeti değil; 30 yıllık ortak hikâyemizin, ekip ruhumuzun ve dayanışma kültürümüzün bir ifadesi. Bizler, dağlarda olduğu gibi arama kurtarma çalışmalarında da başarının ancak ekip çalışması, bilgi, disiplin ve dayanışmayla mümkün olduğunun bilincindeyiz.'

Fotoğraftaki ekip, 3.376 metrelik Demirkapı Tepesi'nde.

Proje kapsamında tırmanılan 30 zirvenin tam listesi:

Proje kapsamında tırmanılan 30 zirvenin tam listesi:

Sülbüs Dağı (2.878 m), Kızlar Sivrisi Dağı (3.030 m), Tunç Dağı (2.649 m), Dastarağacı Dağı (1.568 m), Akdağ (2.620 m), Emler Dağı (3.732 m), Hasan Dağı (3.268 m), Karasay Dağı (3.550 m), Eznevit Dağı (3.560 m), Sultan Dağı (2.675 m), Küçük Demirkazık Dağı (3.425 m), Bozdağ (1.150 m), Mahmut Dağı (1.382 m), Karagöl Dağı (3.100 m), Spil Dağı (1.517 m), Parmakkaya Kulesi – teknik tırmanış (130 m), Kepenek Dağı (2.551 m), Abdal Musa Dağı (3.331 m), Demirkapı Dağı (3.376 m), Kemerli Kaçkar Dağı (3.562 m), Kaçkar Dağı (3.937 m), Akdağ (2.333 m), Erciyes Dağı (3.917 m), Sandras Dağı (2.295 m), Babadağ (1.969 m), Uludağ (2.543 m), Verçenik Dağı (3.711 m), Altıparmak Dağı (3.472 m), Süphan Dağı (4.050 m), Ağrı Dağı (5.137 m).

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Mira Hanım
Mira Hanım
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