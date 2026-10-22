AKUT 30. Kuruluş Yılını Anadolu'nun 30 Zirvesine Tırmanarak Kutladı

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel, projeyi şöyle değerlendirdi:

'30 Yıl 30 Zirve projesi, bizim için yalnızca bir tırmanış faaliyeti değil; 30 yıllık ortak hikâyemizin, ekip ruhumuzun ve dayanışma kültürümüzün bir ifadesi. Bizler, dağlarda olduğu gibi arama kurtarma çalışmalarında da başarının ancak ekip çalışması, bilgi, disiplin ve dayanışmayla mümkün olduğunun bilincindeyiz.'

Fotoğraftaki ekip, 3.376 metrelik Demirkapı Tepesi'nde.