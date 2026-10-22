AKUT 30. Kuruluş Yılını Anadolu'nun 30 Zirvesine Tırmanarak Kutladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30. kuruluş yılını Anadolu'nun dört bir yanındaki 30 zirveye tırmanarak kutladı. '30 Yıl 30 Zirve' adı verilen projeye Türkiye genelinden 18 AKUT ekibi ve 280 gönüllü katıldı. Proje, Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'na yapılan tırmanışla sona erdi.
Ekipler zirvelerde '30. Yıl' pankartı açtı.
Listede 1.150 metrelik Bozdağ'dan 5.137 metrelik Ağrı Dağı'na kadar farklı zirveler var.
AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel: 'Her zirve, birlikte hareket etmenin önemini hatırlattı.'
Proje kapsamında tırmanılan 30 zirvenin tam listesi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın