Yapay Zeka Basketbol Maçını Önceden 5 Bin Kez Oynattı: Gerçek Skorla Arada 2 Sayı Vardı

RotoBot'un açıklamasına göre simülasyondaki her hücum, 2025-26 sezonunun gerçek maç verilerinden kuruldu. Hangi oyuncunun sahanın neresinden şut attığı, bu şutları ne sıklıkla isabete çevirdiği, topu kime pasladığı ve kimin tarafından savunulduğu tek tek hesaba katıldı. Uygulama, 5 bin farklı maçın içinden en tipik olanını seçip yaklaşık 10 dakikalık bir video olarak paylaştı. X'te 5,6 milyondan fazla kez görüntülenen bu maçta Thunder, Spurs'ü 116-106 yeniyordu.

Ekranın köşesindeki küçük notta ise bunun bir tahmin değil, simüle edilmiş bir maç olduğu yazıyordu. Yani yapay zeka 'sonuç kesinlikle bu olacak' demedi; binlerce ihtimal arasında en sık karşılaşılan tabloyu önümüze koydu.