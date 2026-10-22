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Yapay Zeka Basketbol Maçını Önceden 5 Bin Kez Oynattı: Gerçek Skorla Arada 2 Sayı Vardı

Yapay Zeka Basketbol Maçını Önceden 5 Bin Kez Oynattı: Gerçek Skorla Arada 2 Sayı Vardı

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 12:00
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NBA'in yeni sezon açılışında oynanan Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçı, parkenin dışında da konuşuldu. Spor analiz uygulaması RotoBot, maç başlamadan karşılaşmayı yapay zekayla tam 5 bin kez oynattı ve en tipik senaryoyu paylaştı. Simülasyon 116-106'lık bir Thunder galibiyeti gösterirken gerçek maç 116-104 bitti. Aradaki küçük fark, yazar Abdullah Reha Nazlı'nın X'teki paylaşımıyla bambaşka bir tartışmanın kapısını araladı.

Kaynak: X / Abdullah Reha Nazlı

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Yapay zeka her hücumu oyuncuların gerçek verileriyle kurdu

Yapay zeka her hücumu oyuncuların gerçek verileriyle kurdu

RotoBot'un açıklamasına göre simülasyondaki her hücum, 2025-26 sezonunun gerçek maç verilerinden kuruldu. Hangi oyuncunun sahanın neresinden şut attığı, bu şutları ne sıklıkla isabete çevirdiği, topu kime pasladığı ve kimin tarafından savunulduğu tek tek hesaba katıldı. Uygulama, 5 bin farklı maçın içinden en tipik olanını seçip yaklaşık 10 dakikalık bir video olarak paylaştı. X'te 5,6 milyondan fazla kez görüntülenen bu maçta Thunder, Spurs'ü 116-106 yeniyordu.

Ekranın köşesindeki küçük notta ise bunun bir tahmin değil, simüle edilmiş bir maç olduğu yazıyordu. Yani yapay zeka 'sonuç kesinlikle bu olacak' demedi; binlerce ihtimal arasında en sık karşılaşılan tabloyu önümüze koydu.

Gerçek maç simülasyondan yalnızca 2 sayı farkla bitti

Gerçek maç simülasyondan yalnızca 2 sayı farkla bitti

Birkaç saat sonra San Antonio'da oynanan gerçek maçta Thunder parkeden 116-104 galip ayrıldı. Kazanan takım da kazananın skoru da birebir tuttu; Spurs'ün sayısı ise simülasyondan yalnızca 2 sayı geride kaldı.

Bireysel istatistiklerde tablo bu kadar örtüşmedi. Simülasyonda 23 sayıda kalan Shai Gilgeous-Alexander, gerçek maçta 32 sayıyla takımının en skoreri oldu. Spurs cephesinde ise 24 sayı atan Stephon Castle öne çıktı. Yine de skor tabelasındaki benzerlik, sosyal medyada 'yapay zeka maçı önceden bildi' yorumlarının çoğalmasına yetti.

Yazar Reha Nazlı'ya göre asıl soru maç değil, hayatın kendisi

Yazar Reha Nazlı'ya göre asıl soru maç değil, hayatın kendisi
twitter.com

Mühendis ve deneme yazarı Abdullah Reha Nazlı, iki skoru yan yana koyduğu paylaşımında simülasyonun kitabının ana konusu olduğunu hatırlattı. Nazlı'ya göre simülasyonlara eklenen bilgi bir gün öyle bir eşiği aşacak ki maçı oynamaya bile gerek kalmayacak. Gerçek maç ise milyonlarca ihtimalden yalnızca biri gibi görülecek, herkes 'milyon kere oynasaydık ne olurdu?' diye merak edecek.

Nazlı düşünceyi oradan hayata taşıdı: Ya içinde bulunduğumuz hayat da milyon kez test edilen senaryolardan yalnızca biriyse? Yazar, okula bir yıl farklı başlamak gibi küçük bir ayrıntının bile bir insanın hayatını tamamen değiştirebildiğini, bir anlık dalgınlıkla yaşanan bir kazanın başka bir senaryoda hiç yaşanmayabileceğini hatırlatıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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