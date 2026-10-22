Yapay Zeka Basketbol Maçını Önceden 5 Bin Kez Oynattı: Gerçek Skorla Arada 2 Sayı Vardı
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NBA'in yeni sezon açılışında oynanan Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs maçı, parkenin dışında da konuşuldu. Spor analiz uygulaması RotoBot, maç başlamadan karşılaşmayı yapay zekayla tam 5 bin kez oynattı ve en tipik senaryoyu paylaştı. Simülasyon 116-106'lık bir Thunder galibiyeti gösterirken gerçek maç 116-104 bitti. Aradaki küçük fark, yazar Abdullah Reha Nazlı'nın X'teki paylaşımıyla bambaşka bir tartışmanın kapısını araladı.
Kaynak: X / Abdullah Reha Nazlı
Yapay zeka her hücumu oyuncuların gerçek verileriyle kurdu
Gerçek maç simülasyondan yalnızca 2 sayı farkla bitti
Yazar Reha Nazlı'ya göre asıl soru maç değil, hayatın kendisi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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