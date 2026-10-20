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Yapay Zeka Yüz Fotoğrafından Kanser Hastalarının Ölüm Riskini Tahmin Etti

Yapay Zeka Yüz Fotoğrafından Kanser Hastalarının Ölüm Riskini Tahmin Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 16:06
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Yapay zekâ artık yalnızca fotoğrafları düzenlemek veya sorularımıza yanıt vermek için kullanılmıyor. Bilim insanları, yüzümüzün sağlık durumumuz hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla bilgi verebileceğini araştırıyor. ABD’deki Mass General Brigham araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir yapay zekâ modeli de tek bir yüz fotoğrafından kişinin biyolojik yaşına ilişkin tahminlerde bulunabiliyor. Üstelik sistemin, kanser hastalarının hayatta kalma ihtimalleriyle bağlantılı riskleri değerlendirebildiği de görüldü. The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, yapay zekânın gelecekte kanser tedavisindeki rolüne ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

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Araştırmacılar 40 Milyondan Fazla Yüz Fotoğrafını İnceledi

Araştırmacılar 40 Milyondan Fazla Yüz Fotoğrafını İnceledi

ABD’deki Mass General Brigham araştırmacıları, FAHR-Face adını verdikleri yapay zekâ modelini 40 milyondan fazla yüz fotoğrafıyla eğitti. Ardından bu modelden iki farklı araç geliştirildi.

FAHR-FaceAge adlı ilk araç, insanların yüzlerindeki yaşlanma belirtilerini inceleyerek biyolojik yaşlarına ilişkin bir tahmin oluşturuyor. FAHR-FaceSurvival ise kanser teşhisi almış hastaların yüz fotoğraflarını analiz ederek hayatta kalma süreleriyle ilişkili riskleri değerlendiriyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre yapay zekâ, özellikle göz çevresi, alın, şakaklar ve burun çevresindeki bazı özelliklerden yararlanıyor. İki aracın yüzün farklı bölgelerine odaklandığı da tespit edildi.

Gerçek Yaşından Daha Yaşlı Görünen Hastalarda Ölüm Riski Daha Yüksek Bulundu

Gerçek Yaşından Daha Yaşlı Görünen Hastalarda Ölüm Riski Daha Yüksek Bulundu

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, yüzün tahmini yaşı ile kanser hastalarının hayatta kalma sonuçları arasındaki ilişki oldu.

Radyoterapi gören 38 binden fazla kanser hastasının verileri incelendiğinde, yapay zekânın yüz yaşını gerçek yaşından en az beş yıl daha büyük tahmin ettiği kişilerde dört yıllık takip sürecindeki ölüm riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğu görüldü.

Gerçek yaşından en az beş yıl daha genç göründüğü tahmin edilen hastalarda ise bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, yüz görünümündeki bazı değişimlerin vücudun genel sağlık durumu hakkında bilgi taşıyabileceğini düşünüyor. Ancak bu sonuçlar, daha yaşlı görünmenin doğrudan ölüm riskini artırdığı anlamına gelmiyor.

Yapay Zekâ Kanser Tedavisinde Doktorlara Yardımcı Olabilir mi?

Yapay Zekâ Kanser Tedavisinde Doktorlara Yardımcı Olabilir mi?

Araştırmayı yürüten ekip, geliştirilen teknolojinin özellikle ağır tedavilere başlamadan önce hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmede kullanılabileceğini düşünüyor.

Çünkü aynı yaşta olan iki kişinin fiziksel dayanıklılığı ve sağlık durumu birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Bu nedenle doktorlar, ameliyat veya radyoterapi gibi tedavilere karar verirken hastanın yalnızca yaşını değil, genel durumunu da inceliyor.

Yeni yapay zekâ modelinin de gelecekte bu değerlendirmelere ek bilgi sağlaması amaçlanıyor.

Araştırmacılar ayrıca sigara, yoğun alkol tüketimi ve uyuşturucu kullanımının yüzün daha yaşlı görünmesiyle ilişkili olduğunu tespit etti. Özellikle sigara kullanan kişilerde yapay zekânın tahmin ettiği yüz yaşının daha yüksek olma eğiliminde olduğu görüldü.

Peki Bir Selfieyle Kanser Teşhisi Konulabilir mi?

Peki Bir Selfieyle Kanser Teşhisi Konulabilir mi?

Hayır. Araştırma, tek bir fotoğraftan kişinin kanser olup olmadığının anlaşılabileceğini göstermiyor. Geliştirilen sistem, kanser teşhisi almış hastaların hayatta kalma sonuçlarıyla ilişkili bazı özellikleri inceliyor.

Üstelik teknoloji henüz hastanelerde rutin olarak kullanılabilecek aşamada değil. Bağımsız uzmanlar, sistemin doktorların mevcut değerlendirmelerine ne kadar ek fayda sağladığının henüz kanıtlanmadığını belirtiyor.

Araştırmacıların sonraki hedefi ise modeli daha farklı hasta gruplarında test etmek ve elde edilen sonuçların güvenilirliğini artırmak.

Kısacası tek bir yüz fotoğrafından sağlık hakkında bilgi edinme fikri ilgi çekici olsa da bir selfie, tıbbi muayenenin veya kanser taramalarının yerini tutmuyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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