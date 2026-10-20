Yapay Zeka Yüz Fotoğrafından Kanser Hastalarının Ölüm Riskini Tahmin Etti
Yapay zekâ artık yalnızca fotoğrafları düzenlemek veya sorularımıza yanıt vermek için kullanılmıyor. Bilim insanları, yüzümüzün sağlık durumumuz hakkında düşündüğümüzden çok daha fazla bilgi verebileceğini araştırıyor. ABD’deki Mass General Brigham araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir yapay zekâ modeli de tek bir yüz fotoğrafından kişinin biyolojik yaşına ilişkin tahminlerde bulunabiliyor. Üstelik sistemin, kanser hastalarının hayatta kalma ihtimalleriyle bağlantılı riskleri değerlendirebildiği de görüldü. The Lancet Digital Health dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçları, yapay zekânın gelecekte kanser tedavisindeki rolüne ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.
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