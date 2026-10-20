Yapay Zeka Yüz Fotoğrafından Kanser Hastalarının Ölüm Riskini Tahmin Etti

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, yüzün tahmini yaşı ile kanser hastalarının hayatta kalma sonuçları arasındaki ilişki oldu.

Radyoterapi gören 38 binden fazla kanser hastasının verileri incelendiğinde, yapay zekânın yüz yaşını gerçek yaşından en az beş yıl daha büyük tahmin ettiği kişilerde dört yıllık takip sürecindeki ölüm riskinin yüzde 21 daha yüksek olduğu görüldü.

Gerçek yaşından en az beş yıl daha genç göründüğü tahmin edilen hastalarda ise bu riskin yüzde 17 daha düşük olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, yüz görünümündeki bazı değişimlerin vücudun genel sağlık durumu hakkında bilgi taşıyabileceğini düşünüyor. Ancak bu sonuçlar, daha yaşlı görünmenin doğrudan ölüm riskini artırdığı anlamına gelmiyor.