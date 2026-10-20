Bilim İnsanları İnme Riskini DNA'dan Önceden Gören Yapay Zeka Geliştirdi

İnme, beyne giden kan akışının kesilmesi ya da ciddi biçimde azalmasıyla ortaya çıkıyor ve çoğu zaman bir kan pıhtısından kaynaklanıyor. Pıhtının damarı tıkadığı bu tür, iskemik inme adıyla biliniyor ve en sık görülen inme tipi. Dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alan hastalık, hayatta kalanlarda da kalıcı izler bırakabiliyor. Araştırmacıların aktardığına göre inme geçirenlerin üçte biri orta ya da ağır düzeyde engellilikle yaşamını sürdürüyor.

Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden ekip, bu riskin genetik tarafını daha net görebilmek için ChatGPT gibi sohbet robotlarının da temelinde yer alan 'transformer' mimarisinden yararlandı. Binlerce genetik varyasyonla eğitilen model, iskemik inmeyle ilişkili 18 genetik varyantı tek tek belirledi. Bulgular, Computer Methods and Programs in Biomedicine dergisinde yayımlandı.