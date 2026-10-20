Bilim İnsanları İnme Riskini DNA'dan Önceden Gören Yapay Zeka Geliştirdi
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İnme riskinin bir kısmı, doğuştan taşıdığımız genlerde saklı. Avustralya'daki Sidney Teknoloji Üniversitesi'nden (UTS) bir ekip, kişinin DNA'sını tarayarak bu riski önceden hesaplayan bir yapay zeka modeli geliştirdi. Model, inmeyle bağlantılı 18 genetik farklılığı ortaya çıkardı ve en riskli grubu diğerlerinden ayırmayı başardı.
Kaynak: UTS
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Model, inmeyle bağlantılı 18 genetik farklılık buldu
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En yüksek risk grubunda inme ihtimali yüzde 22 daha fazla çıktı
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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