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Yapay Zekaya Sorduk: 2035’te Bir İş Günümüz Nasıl Geçecek?

etiket Yapay Zekaya Sorduk: 2035’te Bir İş Günümüz Nasıl Geçecek?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
21.10.2026 - 18:01
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2035 biraz uzak görünüyor olabilir ama o kadar da uzak sayılmaz! Peki bu gelecekte iş hayatlarımız, gün içinde yaptıklarımız nasıl bir değişime uğrayacak? Merak ettiğimiz bu soruları yapay zekaya sorduk! Bakalım neler demiş...

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İş gününüzü kişisel yapay zeka asistanınız planlayacak.

İş gününüzü kişisel yapay zeka asistanınız planlayacak.

2035 yılında güne başladığınızda ilk işiniz takvime bakmak olmayacak zira kişisel yapay zeka asistanınız gününüzü sizin için çoktan planlamış olacak. Toplantılarınızı, teslim tarihlerinizi, çalışma hızınızı ve önceliklerinizi analiz ederek hangi işi ne zaman yapmanız gerektiğini önerecek. Hatta yoğun bir gününüz varsa bazı toplantıları daha uygun bir saate taşımanız için otomatik olarak seçenekler sunabilecek. Sabah bilgisayarınızı açtığınızda karşınıza onlarca bildirim yerine, öncelik sırasına konmuş bir çalışma planı çıkacak.

Ofise gitmek zorunluluktan ziyade işin niteliğine bağlı olacak.

Ofise gitmek zorunluluktan ziyade işin niteliğine bağlı olacak.

Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla çalışanların nerede oturduğundan çok hangi sonuçları ürettiği önem kazanacak. Yapay zeka sayesinde ekipler farklı şehirlerde hatta farklı ülkelerde çalışırken aynı ortamda bulunuyormuş gibi iletişim kurabilecek. Yani ofisler yok olmayacak, sadece neden ofise gidildiğinin cevabı değişecek.

Yapay zeka gün boyunca her koşulda yanınızda olup en iyi çalışma arkadaşınız olacak.

Yapay zeka gün boyunca her koşulda yanınızda olup en iyi çalışma arkadaşınız olacak.

2035'te yapay zeka yalnızca soru sorulan bir program olmaktan çıkıp iş süreçlerinin aktif bir parçasına dönüşecek. Araştırma yapmak, veri analiz etmek, rapor hazırlamak, belgeleri karşılaştırmak, toplantıları özetlemek ve ilk taslakları oluşturmak gibi birçok görev yapay zekaya devredilecek. Çalışan ise ortaya çıkan sonuçları kontrol ederek doğru kararları vermeye odaklanacak.

Toplantılara yapay zekanızdan aldığınız brifingle gireceksiniz.

Toplantılara yapay zekanızdan aldığınız brifingle gireceksiniz.

Yapay zeka size geçmiş toplantılarda alınan kararları, ilgili belgeleri, tartışılması gereken konuları ve sizden beklenenleri birkaç saniyede özetleyecek. Toplantı sırasında konuşulanları da gerçek zamanlı olarak analiz ederek önemli noktaları işaretleyecek. Toplantı bittiğinde kim ne yapacak, hangi iş ne zaman tamamlanacak gibi detayları otomatik olarak çıkartacak. Böylece toplantılarda not tutmak yerine gerçekten konuşmaya ve karar almaya daha fazla zaman ayırabileceksiniz.

Tekrarlayan işleri makineler yaparken siz daha fazla karar vereceksiniz.

Tekrarlayan işleri makineler yaparken siz daha fazla karar vereceksiniz.

2035 yılında veri girişi, temel raporlama, belge düzenleme ve benzeri tekrarlayan görevlerin önemli bir bölümü otomatik sistemlere devredilecek. Yapay zeka bu işleri insanlardan çok daha hızlı gerçekleştirebildiği için çalışanların zamanının daha karmaşık görevlere ayrılması mümkün olacak. Ancak bu, insanların sorumluluğunun azalacağı anlamına gelmeyecek. Tam tersine yapay zekanın ürettiği sonuçların doğruluğunu değerlendirmek ve kritik kararları almak daha önemli hale gelebilecek.

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Performansınızı yöneticiniz kadar algoritmalar da takip edecek.

Performansınızı yöneticiniz kadar algoritmalar da takip edecek.

Performans değerlendirmelerinde yapay zekanın analizleri de kullanılacak. Hangi görevlerin ne kadar sürede tamamlandığı, hangi projelerde daha başarılı olunduğu ve çalışma süreçlerinde nerelerde zaman kaybedildiği algoritmalar tarafından değerlendirilecek. Bu sistem doğru kullanıldığında çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini fark etmelerine yardımcı olacak.

Tüm bunların sonunda en değerli beceriler yine insana özgü olanlar olacak.

Tüm bunların sonunda en değerli beceriler yine insana özgü olanlar olacak.

Yapay zeka pek çok teknik görevi üstlenebilse de yaratıcılık, empati, liderlik, eleştirel düşünme ve güven oluşturma gibi beceriler önemini koruyacak. Hatta makineler rutin görevleri üstlendikçe bu özelliklerin değeri daha da artabilir. Yapay zeka onlarca seçenek üretebilir ancak hangi seçeneğin etik, anlamlı veya doğru olduğuna karar vermek hâlâ insanlara kalabilir.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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