Yapay Zekaya Sorduk: 2035’te Bir İş Günümüz Nasıl Geçecek?

Yapay zeka size geçmiş toplantılarda alınan kararları, ilgili belgeleri, tartışılması gereken konuları ve sizden beklenenleri birkaç saniyede özetleyecek. Toplantı sırasında konuşulanları da gerçek zamanlı olarak analiz ederek önemli noktaları işaretleyecek. Toplantı bittiğinde kim ne yapacak, hangi iş ne zaman tamamlanacak gibi detayları otomatik olarak çıkartacak. Böylece toplantılarda not tutmak yerine gerçekten konuşmaya ve karar almaya daha fazla zaman ayırabileceksiniz.