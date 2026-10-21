Yapay Zekaya Sorduk: 2035’te Bir İş Günümüz Nasıl Geçecek?
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2035 biraz uzak görünüyor olabilir ama o kadar da uzak sayılmaz! Peki bu gelecekte iş hayatlarımız, gün içinde yaptıklarımız nasıl bir değişime uğrayacak? Merak ettiğimiz bu soruları yapay zekaya sorduk! Bakalım neler demiş...
İş gününüzü kişisel yapay zeka asistanınız planlayacak.
Ofise gitmek zorunluluktan ziyade işin niteliğine bağlı olacak.
Yapay zeka gün boyunca her koşulda yanınızda olup en iyi çalışma arkadaşınız olacak.
Toplantılara yapay zekanızdan aldığınız brifingle gireceksiniz.
Tekrarlayan işleri makineler yaparken siz daha fazla karar vereceksiniz.
Performansınızı yöneticiniz kadar algoritmalar da takip edecek.
Tüm bunların sonunda en değerli beceriler yine insana özgü olanlar olacak.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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