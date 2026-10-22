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Evlilikleri 11 Yıl Sürmüştü: Harun Tan'la Dost Kaldıklarını Söyleyen Ebru Şallı'dan Evlilik İtirafı!

Evlilikleri 11 Yıl Sürmüştü: Harun Tan'la Dost Kaldıklarını Söyleyen Ebru Şallı'dan Evlilik İtirafı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:00
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Ünlü manken Ebru Şallı, 2002-2013 yılları arasında Harun Tan ile evliydi ve çiftin ayrılığın ardından yakın dostluğu sürmüştü. Şallı, 2020 yılında küçük oğlu Pars'ı kaybetmiş, yaşadığı bu büyük acıyı zaman zaman paylaşımlarında dile getirmişti. Şimdi ise Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Şallı, evlilik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ünlü isim, bundan sonra yeniden evlenmeyi istemediğini söyledi. 

Kaynak: Empati /Ahmet Mümtaz Taylan

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Ebru Şallı, Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kaldı.

Ebru Şallı, Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kaldı.

Dört kardeşin ortasında büyüyen Ebru Şallı, küçük yaşlardan beri anne olmayı hayal ettiğini anlattı. Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında süren evliliğinin güzel ve uzun bir evlilik olduğunu söyledi.

Çift ayrılık kararı aldıktan sonra da dost kalmayı başardı.

Çift ayrılık kararı aldıktan sonra da dost kalmayı başardı.

Şallı, ayrılık kararının ardından Harun Tan ile aralarındaki bağın bozulmadığını belirtti. Eski eşiyle şu an çok iyi dost olduklarını söyleyen ünlü isim, Tan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Can ile de yakından ilgilendiğini ve aile bağlarının sürdüğünü anlattı.

Şallı, bundan sonra artık evlenmeyi istemediğini açıkladı!

Şallı, bundan sonra artık evlenmeyi istemediğini açıkladı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında konuşan Şallı, 'Sonra ayrılık kararı aldık ve şu an çok iyi dostuz. Ama bundan sonra artık evlenmeyi istemem' dedi. Erkek çocuklarına karşı özel bir ilgisi olduğunu, hep bir oğlu olmasını istediğini de söyledi.

Programda oğlu Pars'ın hastalık sürecini de anlatan Şallı, hastanede geçirdikleri günleri ve oğlunun hiç isyan etmeyen tavrını duygusal ifadelerle aktardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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