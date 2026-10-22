Evlilikleri 11 Yıl Sürmüştü: Harun Tan'la Dost Kaldıklarını Söyleyen Ebru Şallı'dan Evlilik İtirafı!
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Ünlü manken Ebru Şallı, 2002-2013 yılları arasında Harun Tan ile evliydi ve çiftin ayrılığın ardından yakın dostluğu sürmüştü. Şallı, 2020 yılında küçük oğlu Pars'ı kaybetmiş, yaşadığı bu büyük acıyı zaman zaman paylaşımlarında dile getirmişti. Şimdi ise Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu Empati programına konuk olan Şallı, evlilik hakkındaki düşüncelerini açıkladı. Ünlü isim, bundan sonra yeniden evlenmeyi istemediğini söyledi.
Kaynak: Empati /Ahmet Mümtaz Taylan
Ebru Şallı, Harun Tan ile 2002-2013 yılları arasında evli kaldı.
Çift ayrılık kararı aldıktan sonra da dost kalmayı başardı.
Şallı, bundan sonra artık evlenmeyi istemediğini açıkladı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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