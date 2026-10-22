Evlilikleri 11 Yıl Sürmüştü: Harun Tan'la Dost Kaldıklarını Söyleyen Ebru Şallı'dan Evlilik İtirafı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında konuşan Şallı, 'Sonra ayrılık kararı aldık ve şu an çok iyi dostuz. Ama bundan sonra artık evlenmeyi istemem' dedi. Erkek çocuklarına karşı özel bir ilgisi olduğunu, hep bir oğlu olmasını istediğini de söyledi.

Programda oğlu Pars'ın hastalık sürecini de anlatan Şallı, hastanede geçirdikleri günleri ve oğlunun hiç isyan etmeyen tavrını duygusal ifadelerle aktardı.