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Gupse Özay'dan Çocukluk Yıllarına Dair İtiraf: “Güzel Kadının Komik Olmaya İhtiyacı Yok!”

Gupse Özay'dan Çocukluk Yıllarına Dair İtiraf: “Güzel Kadının Komik Olmaya İhtiyacı Yok!”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 11:35
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Gupse Özay bu kez güldürdüğü karakterlerle değil, komik olma ihtiyacının nasıl başladığını anlattığı sözlerle gündemde. Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanıdığımız, ardından kendi hikayeleriyle sinemada da adından söz ettiren Özay, Ayşe Arman'ın konuğu oldu. Sohbette çocukluk yıllarına dönen oyuncu, o dönem kendisini nasıl gördüğünü anlattı. İlgi çekmek için güzelliğine güvenemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Özay, mizaha yönelmesini de buna bağladı. “Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok” sözleri ise açıklamasının dikkat çeken kısmı oldu.

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Gupse Özay'ı Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanıdık, sonrasında yazdığı karakterlerle de bol bol güldük.

Gupse Özay'ı Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanıdık, sonrasında yazdığı karakterlerle de bol bol güldük.

Nurhayat'ın mimikleri, konuşmaları ve bitmek bilmeyen telaşlarıyla dikkat çeken Gupse Özay, televizyonun ardından sinemada da kendine geniş bir alan açtı. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi filmlerde hem oyunculuğunu hem de senaristliğini konuşturdu.

Aile ilişkilerinden kadınlar arasındaki rekabete, annelikten günlük hayatın küçük krizlerine kadar pek çok konuyu komediye taşıyan Özay'ın mizahla ilişkisi ise çocukluk yıllarına uzanıyormuş.

Ayşe Arman'ın konuğu olan oyuncu, bu kez kendi hikayesini anlattı.

Ayşe Arman'ın konuğu olan oyuncu, bu kez kendi hikayesini anlattı.

YouTube'da yayınlanan Ayşe Arman'la Sahici programına katılan Gupse Özay, sohbet sırasında güzellik algısına ve dış görünüşüyle kurduğu ilişkiye değindi. Çocukken kendisini “çirkin ördek yavrusu” gibi gördüğünü anlatan oyuncu, dikkat çekebilmek için başka bir yönünü öne çıkarma ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Bugün mesleğinin merkezinde olan komedinin, o yıllarda kendisi için ilgi görmenin bir yolu olduğunu dile getirdi.

Gupse Özay, çocukluk yıllarındaki düşüncesini şu sözlerle anlattı:

“Çirkin ördek yavrusuyken ilgi çekeceğim alanın güzellik olmayacağını anladım. Dikkat çekmek için komik olmaya ihtiyacım vardı. Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok.”

Özay, sohbetin devamında güzel görünmeye çalıştığı dönemlerde saçını ve mimiklerini kontrol etmeye başladığını, ardından bu çabadan vazgeçtiğini de anlattı. Ayrıca güzellik, zeka ve komikliğin birbirini dışlayan özelliklermiş gibi değerlendirilmesini eleştirerek kadınların bu kalıplara sığdırılmasına karşı çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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