Gupse Özay'dan Çocukluk Yıllarına Dair İtiraf: “Güzel Kadının Komik Olmaya İhtiyacı Yok!”
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Gupse Özay bu kez güldürdüğü karakterlerle değil, komik olma ihtiyacının nasıl başladığını anlattığı sözlerle gündemde. Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanıdığımız, ardından kendi hikayeleriyle sinemada da adından söz ettiren Özay, Ayşe Arman'ın konuğu oldu. Sohbette çocukluk yıllarına dönen oyuncu, o dönem kendisini nasıl gördüğünü anlattı. İlgi çekmek için güzelliğine güvenemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Özay, mizaha yönelmesini de buna bağladı. “Güzel kadının komik olmaya ihtiyacı yok” sözleri ise açıklamasının dikkat çeken kısmı oldu.
Gupse Özay'ı Yalan Dünya'nın Nurhayat'ı olarak tanıdık, sonrasında yazdığı karakterlerle de bol bol güldük.
Ayşe Arman'ın konuğu olan oyuncu, bu kez kendi hikayesini anlattı.
Bugün mesleğinin merkezinde olan komedinin, o yıllarda kendisi için ilgi görmenin bir yolu olduğunu dile getirdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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