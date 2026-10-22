Gupse Özay'dan Çocukluk Yıllarına Dair İtiraf: “Güzel Kadının Komik Olmaya İhtiyacı Yok!”

Nurhayat'ın mimikleri, konuşmaları ve bitmek bilmeyen telaşlarıyla dikkat çeken Gupse Özay, televizyonun ardından sinemada da kendine geniş bir alan açtı. Deliha, Görümce, Eltilerin Savaşı ve Lohusa gibi filmlerde hem oyunculuğunu hem de senaristliğini konuşturdu.

Aile ilişkilerinden kadınlar arasındaki rekabete, annelikten günlük hayatın küçük krizlerine kadar pek çok konuyu komediye taşıyan Özay'ın mizahla ilişkisi ise çocukluk yıllarına uzanıyormuş.