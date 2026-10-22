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“Gerçek Diva Sizsiniz!” Bülent Ersoy'un Havalimanında Hayranıyla Karşılaştığı Anlar Gündem Oldu!

“Gerçek Diva Sizsiniz!” Bülent Ersoy'un Havalimanında Hayranıyla Karşılaştığı Anlar Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 10:50
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Bülent Ersoy'un gündem olması için bazen birkaç saniye yetiyor! Sesi, sahne tarzı ve kendine özgü konuşmalarıyla yıllardır adından söz ettiren Diva, bu kez bir hayranıyla karşılaşmasıyla karşımızda. Havalimanında kendisini gören genç, Ersoy'a sevgisini dile getirdi. “Gerçek Diva sizsiniz” sözleriyle sanatçıyı öven hayranı, sıcak bir karşılık aldı. İkilinin kısa sohbeti sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: @razipreal

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Bülent Ersoy, yalnızca sahnede söyledikleriyle değil, günlük hayattaki sohbetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Bülent Ersoy, yalnızca sahnede söyledikleriyle değil, günlük hayattaki sohbetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Türk sanat müziğinin Diva'sını kimi zaman gösterişli sahne kıyafetleriyle, kimi zaman da beklenmedik bir soruya verdiği cevapla konuşuyoruz. Kendine özgü hitapları, mimikleri ve lafını sakınmayan tavırları da onu magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri yapıyor.

Hal böyle olunca Ersoy'un hayranlarıyla karşılaşmaları da başlı başına izlenecek bir ana dönüşebiliyor. Bu kez adres bir konser salonu ya da televizyon stüdyosu değil, havalimanıydı.

Havalimanında Bülent Ersoy'la karşılaşan @razipreal isimli kullanıcı sevgisini dile getirmeden geçmedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, tekerlekli sandalyede bulunan Ersoy ile genç hayranının asansörde yan yana geldiği görüldü. Sanatçıyı karşısında bulan genç, “Gerçek diva sizsiniz” diyerek kendisine seslendi.

Ersoy da bu iltifatı tebessümle karşıladı. Hayranının sevgisine sıcak bir şekilde karşılık verdiği kısa sohbet, gülümseten bir an olarak sosyal medyada paylaşıldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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