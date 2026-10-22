“Gerçek Diva Sizsiniz!” Bülent Ersoy'un Havalimanında Hayranıyla Karşılaştığı Anlar Gündem Oldu!
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Bülent Ersoy'un gündem olması için bazen birkaç saniye yetiyor! Sesi, sahne tarzı ve kendine özgü konuşmalarıyla yıllardır adından söz ettiren Diva, bu kez bir hayranıyla karşılaşmasıyla karşımızda. Havalimanında kendisini gören genç, Ersoy'a sevgisini dile getirdi. “Gerçek Diva sizsiniz” sözleriyle sanatçıyı öven hayranı, sıcak bir karşılık aldı. İkilinin kısa sohbeti sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: @razipreal
Bülent Ersoy, yalnızca sahnede söyledikleriyle değil, günlük hayattaki sohbetleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Havalimanında Bülent Ersoy'la karşılaşan @razipreal isimli kullanıcı sevgisini dile getirmeden geçmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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