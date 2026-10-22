“Gerçek Diva Sizsiniz!” Bülent Ersoy'un Havalimanında Hayranıyla Karşılaştığı Anlar Gündem Oldu!

Türk sanat müziğinin Diva'sını kimi zaman gösterişli sahne kıyafetleriyle, kimi zaman da beklenmedik bir soruya verdiği cevapla konuşuyoruz. Kendine özgü hitapları, mimikleri ve lafını sakınmayan tavırları da onu magazinin en çok takip edilen isimlerinden biri yapıyor.

Hal böyle olunca Ersoy'un hayranlarıyla karşılaşmaları da başlı başına izlenecek bir ana dönüşebiliyor. Bu kez adres bir konser salonu ya da televizyon stüdyosu değil, havalimanıydı.