Oyunculuğu Bıraktı: Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın Hayatı Tamamen Değişti!
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Onu yıllarca ekranlarda izledik. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si, Arka Sokaklar'ın Ayla'sı olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, bir süredir çiftlik hayatıyla gündemde. İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan oyuncu, zamanını tarıma ve zeytinyağı üretimine ayırıyor. Bugünlerde ise çiftliğinde hasat telaşı var. Taçbaş, zeytin toplamaktan fabrikadaki üretime kadar sezonun heyecanını takipçileriyle paylaştı.
Filiz Taçbaş, televizyon izleyicisinin farklı kuşaklarının yakından tanıdığı isimlerden.
Ekranlardan uzaklaşan oyuncu, kendine İzmir'de başka bir hayat kurdu.
Filiz Taçbaş'ın çiftliğinde şimdi zeytin hasadının telaşı var.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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