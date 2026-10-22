Oyunculuğu Bıraktı: Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın Hayatı Tamamen Değişti!

Henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş, Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu olarak karşımıza çıktı. Kimimiz onu mahallenin Behiye'si, kimimiz Ayla olarak hatırlıyoruz. Oyunculuğun yanında tenisle de ilgilenen Taçbaş'ın geçmişinde milli sporculuk da bulunuyor.