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Oyunculuğu Bıraktı: Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın Hayatı Tamamen Değişti!

Oyunculuğu Bıraktı: Arka Sokaklar'ın Ayla'sı Filiz Taçbaş'ın Hayatı Tamamen Değişti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 09:01
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Onu yıllarca ekranlarda izledik. Mahallenin Muhtarları'nın Behiye'si, Arka Sokaklar'ın Ayla'sı olarak hafızalara kazınan Filiz Taçbaş, bir süredir çiftlik hayatıyla gündemde. İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan oyuncu, zamanını tarıma ve zeytinyağı üretimine ayırıyor. Bugünlerde ise çiftliğinde hasat telaşı var. Taçbaş, zeytin toplamaktan fabrikadaki üretime kadar sezonun heyecanını takipçileriyle paylaştı.

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Filiz Taçbaş, televizyon izleyicisinin farklı kuşaklarının yakından tanıdığı isimlerden.

Filiz Taçbaş, televizyon izleyicisinin farklı kuşaklarının yakından tanıdığı isimlerden.

Henüz 10 yaşındayken kamera karşısına geçen Filiz Taçbaş, Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı Kuaför Behiye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Ardından Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın eşi Ayla Soylu olarak karşımıza çıktı. Kimimiz onu mahallenin Behiye'si, kimimiz Ayla olarak hatırlıyoruz. Oyunculuğun yanında tenisle de ilgilenen Taçbaş'ın geçmişinde milli sporculuk da bulunuyor.

Ekranlardan uzaklaşan oyuncu, kendine İzmir'de başka bir hayat kurdu.

Ekranlardan uzaklaşan oyuncu, kendine İzmir'de başka bir hayat kurdu.

Bir süredir projelerde görmediğimiz Taçbaş, yaşamını İzmir'in Aliağa ilçesindeki çiftliğinde sürdürüyor. Günlerini tarımsal üretimle geçiren oyuncu, zeytinyağı üreticiliğine de adım attı. Ekranlarda geçen yılların ardından artık çiftliğindeki işlerle meşgul olan Taçbaş, bu hayatından kesitleri sosyal medyada da paylaşıyor.

Filiz Taçbaş'ın çiftliğinde şimdi zeytin hasadının telaşı var.

Tarlaya girip zeytin toplayan Taçbaş, sezonun başladığını takipçilerine çektiği görüntülerle duyurdu. Paylaşımında “Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon olsun” diyen oyuncu, hasadın ardından fabrikaya götürdüğü zeytinlerin işlenme sürecini de yayımladı. Böylece takipçilerine zeytinin dalından zeytinyağına uzanan yolculuğunu gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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