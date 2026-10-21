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Begüm Kütük İstanbul'dan Ayrılıp Doğaya Yerleşti: "Çiftlik Gibi Bir Hayat Kurdum"

Begüm Kütük İstanbul'dan Ayrılıp Doğaya Yerleşti: "Çiftlik Gibi Bir Hayat Kurdum"

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:12
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Begüm Kütük de huzuru doğada bulanlardan! Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerle tanıdığımız oyuncu, günlük hayatında yaptığı değişikliği anlattı. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşayan Kütük, şehrin kalabalığından ve trafiğinden yorulduğunu söyledi. Çözümü ise bahçeli, ferah ve hayvanlarla iç içe bir düzen kurmakta buldu. Katıldığı etkinlikte yeni hayatından bahseden oyuncu, şehirde kendisini en çok rahatsız eden şeyleri de sıraladı.

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Kimimiz onu Kurtlar Vadisi'nin Safiye'si, kimimiz Çalıkuşu'nun Neriman'ı olarak hatırlıyoruz.

Kimimiz onu Kurtlar Vadisi'nin Safiye'si, kimimiz Çalıkuşu'nun Neriman'ı olarak hatırlıyoruz.

Begüm Kütük, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlerle izleyici karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın kızı Safiye'yi canlandıran oyuncu, Çalıkuşu'nda ise Kamran'ın hayatındaki Neriman olarak karşımızdaydı. Kaderimin Yazıldığı Gün'de Özcan Deniz ve Hatice Şendil'le başrolleri paylaşırken Defne Yörükhan'ın kıskançlıklarını ve hırslarını ekrana taşıdı.

Canım Ailem'de Ceylan, Gönülçelen'de Ceren karakterlerini de canlandıran Kütük'ün kariyeri televizyonla sınırlı değil. Romantik Komedi, Mar ve El Değmemiş Aşk gibi filmlerde de rol alan oyuncu, bu kez yeni bir karakterle değil, kendi hayatında yaptığı değişiklikle gündemde.

Yaklaşık 20 yıllık şehir hayatının ardından kendine daha sakin bir düzen kurdu.

Yaklaşık 20 yıllık şehir hayatının ardından kendine daha sakin bir düzen kurdu.

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Begüm Kütük, uzun yıllardır yaşadığı İstanbul'un merkezinden uzaklaştığını anlattı. Şehir hayatından sıkıldığını söyleyen oyuncunun yeni düzeninde geniş alanlar, bir bahçe, kediler ve köpekler var.

Kütük, tercih ettiği yaşamı kendi sözleriyle şöyle tarif etti:

“Yeni bir hayata başladım. Şehirden biraz sıkıldım. Daha bahçeli, geniş, ferah, kediler, köpekler… Daha bir çiftlik gibi bir hayat kurdum.”

Şehre yeniden geldiğinde neden uzaklaşmak istediğini bir kez daha hissetmiş.

Şehre yeniden geldiğinde neden uzaklaşmak istediğini bir kez daha hissetmiş.

Kütük'ün bu kararında trafik ve günlük hayattaki gerginlik de etkili olmuş. Hazırlık yapmak için şehre geldiğinde yoğunluğu yeniden hissettiğini anlatan oyuncu, insanların birbirine gösterdiği saygının azalmasından da yakındı.

Yeni yaşamında ise doğanın ve temiz havanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Kütük, bu değişimin ruhunu dinlendirdiğini anlatırken doğada geçirdiği zamanı bir terapiye benzetti. Anlayacağınız, oyuncunun şimdiki tercihi kalabalık caddeler yerine hayvanlarla paylaştığı daha sakin günler.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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