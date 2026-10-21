Begüm Kütük İstanbul'dan Ayrılıp Doğaya Yerleşti: "Çiftlik Gibi Bir Hayat Kurdum"

Kütük'ün bu kararında trafik ve günlük hayattaki gerginlik de etkili olmuş. Hazırlık yapmak için şehre geldiğinde yoğunluğu yeniden hissettiğini anlatan oyuncu, insanların birbirine gösterdiği saygının azalmasından da yakındı.

Yeni yaşamında ise doğanın ve temiz havanın kendisine iyi geldiğini söyledi. Kütük, bu değişimin ruhunu dinlendirdiğini anlatırken doğada geçirdiği zamanı bir terapiye benzetti. Anlayacağınız, oyuncunun şimdiki tercihi kalabalık caddeler yerine hayvanlarla paylaştığı daha sakin günler.