Begüm Kütük İstanbul'dan Ayrılıp Doğaya Yerleşti: "Çiftlik Gibi Bir Hayat Kurdum"
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Begüm Kütük de huzuru doğada bulanlardan! Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi dizilerle tanıdığımız oyuncu, günlük hayatında yaptığı değişikliği anlattı. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'un merkezinde yaşayan Kütük, şehrin kalabalığından ve trafiğinden yorulduğunu söyledi. Çözümü ise bahçeli, ferah ve hayvanlarla iç içe bir düzen kurmakta buldu. Katıldığı etkinlikte yeni hayatından bahseden oyuncu, şehirde kendisini en çok rahatsız eden şeyleri de sıraladı.
Kimimiz onu Kurtlar Vadisi'nin Safiye'si, kimimiz Çalıkuşu'nun Neriman'ı olarak hatırlıyoruz.
Yaklaşık 20 yıllık şehir hayatının ardından kendine daha sakin bir düzen kurdu.
Şehre yeniden geldiğinde neden uzaklaşmak istediğini bir kez daha hissetmiş.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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