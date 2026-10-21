Çılgın Bediş'in Dönüşüne Beklenmedik Engel: Necmi Dede Nedenini Açıkladı!

Poll Films'in yapımcılığında hazırlanacağı duyurulan sinema filmi için Yonca Evcimik ve Cenk Torun'la anlaşma sağlandığı, eski kadronun diğer isimleriyle de görüşüldüğü haberleri gelmişti. İlk planlamada filmin Şubat 2027'de izleyiciyle buluşmasının hedeflendiği belirtilmişti.

Ancak Yonca Evcimik, ağustos ayında gündeme gelen açıklamasında projenin önündeki sorunu anlatmıştı. Özlem Gürses'in programına konuk olan sanatçı, hikayenin yaratıcısından izin alınması gerektiğini, fakat kendisine ulaşamadıklarını söylemişti. Evcimik, yapımcı Polat Yağcı'nın da bu izin alınmadan projeyi gerçekleştirmek istemediğini belirtmişti.

Yani mesele oyuncuların yeniden bir araya gelmesinden ibaret değildi; dönüş için önce Özden Öğrük'e ulaşılması gerekiyordu.