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Çılgın Bediş'in Dönüşüne Beklenmedik Engel: Necmi Dede Nedenini Açıkladı!

Çılgın Bediş'in Dönüşüne Beklenmedik Engel: Necmi Dede Nedenini Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 13:39 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 13:40
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Bediş'in hayallerine bu kez başka bir engel çıktı! Bir dönemin unutulmaz gençlik dizisi Çılgın Bediş'in sinema filmi olarak geri döneceği haberi, eski izleyicilerini heyecanlandırmıştı. Yonca Evcimik ve Cenk Torun'u yeniden buluşturması planlanan projeden bu kez bekleyenleri üzecek bir açıklama geldi. Dizinin Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen, hikayenin yaratıcısı Özden Öğrük'e ulaşılamadığını söyledi. Üstelik aynı sorunu daha önce Yonca Evcimik de dile getirmişti.

Kaynak: Magazin Press

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Bediş'in hayalleri, Oktay'a aşkı, Necmi Dede'nin halleri... Çılgın Bediş'in her karakteri ayrı bir olaydı!

Bediş'in hayalleri, Oktay'a aşkı, Necmi Dede'nin halleri... Çılgın Bediş'in her karakteri ayrı bir olaydı!

1996 yılında yayınlanmaya başlayan Çılgın Bediş, lise sıralarındaki arkadaşlıkları, ilk aşk heyecanını ve aile içindeki komik çatışmaları bir araya getiriyordu. Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş, özellikle hayallere daldığı sahneleriyle dizinin kendine has dünyasını kurarken Cenk Torun'un hayat verdiği Oktay da bu hayallerin başrolündeydi.

Ama diziyi sevdiren yalnızca bu ikili değildi. Selahattin Taşdöğen'in canlandırdığı Necmi Dede de görünüşünden tavırlarına kadar akıllara kazınmıştı. Aradan geçen yılların ardından Çılgın Bediş'in film olacağı haberi gelince, gözler yeniden o eski kadroya çevrildi.

Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un dönüşü planlanıyordu, ancak film için beklenen izin alınamadı.

Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un dönüşü planlanıyordu, ancak film için beklenen izin alınamadı.

Poll Films'in yapımcılığında hazırlanacağı duyurulan sinema filmi için Yonca Evcimik ve Cenk Torun'la anlaşma sağlandığı, eski kadronun diğer isimleriyle de görüşüldüğü haberleri gelmişti. İlk planlamada filmin Şubat 2027'de izleyiciyle buluşmasının hedeflendiği belirtilmişti. 

Ancak Yonca Evcimik, ağustos ayında gündeme gelen açıklamasında projenin önündeki sorunu anlatmıştı. Özlem Gürses'in programına konuk olan sanatçı, hikayenin yaratıcısından izin alınması gerektiğini, fakat kendisine ulaşamadıklarını söylemişti. Evcimik, yapımcı Polat Yağcı'nın da bu izin alınmadan projeyi gerçekleştirmek istemediğini belirtmişti.

Yani mesele oyuncuların yeniden bir araya gelmesinden ibaret değildi; dönüş için önce Özden Öğrük'e ulaşılması gerekiyordu.

Necmi Dede'den gelen açıklama da aynı soruna işaret etti: “Yazarı Özden Öğrük'e ulaşılamıyor.”

Sevtap Gül'ün röportajında Çılgın Bediş günlerini anlatan Selahattin Taşdöğen, dizinin izleyicide bıraktığı etkinin bugün de sürdüğünü söyledi. Hala sokakta yanına gelenlerin olduğunu belirten oyuncu, Necmi Dede'nin unutulmayan saçlarına dair bir detayı da paylaştı:

“Her sabah 6'da gidip saçlarımı kestiriyordum. O benim doğal halimdi.”

Söz sinema projesine geldiğinde ise Taşdöğen, “Filmini yapmayı düşünüyorlar. Yazarı Özden Öğrük'e ulaşılamıyor”dedi.

Böylece Yonca Evcimik'in daha önce anlattığı izin meselesi, dizinin bir başka oyuncusunun açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Bediş ve arkadaşlarını beyaz perdede izlemek isteyenler için bekleyiş sürüyor; projenin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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