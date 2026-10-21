Çılgın Bediş'in Dönüşüne Beklenmedik Engel: Necmi Dede Nedenini Açıkladı!
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Bediş'in hayallerine bu kez başka bir engel çıktı! Bir dönemin unutulmaz gençlik dizisi Çılgın Bediş'in sinema filmi olarak geri döneceği haberi, eski izleyicilerini heyecanlandırmıştı. Yonca Evcimik ve Cenk Torun'u yeniden buluşturması planlanan projeden bu kez bekleyenleri üzecek bir açıklama geldi. Dizinin Necmi Dede'si Selahattin Taşdöğen, hikayenin yaratıcısı Özden Öğrük'e ulaşılamadığını söyledi. Üstelik aynı sorunu daha önce Yonca Evcimik de dile getirmişti.
Kaynak: Magazin Press
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Bediş'in hayalleri, Oktay'a aşkı, Necmi Dede'nin halleri... Çılgın Bediş'in her karakteri ayrı bir olaydı!
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Yonca Evcimik ve Cenk Torun'un dönüşü planlanıyordu, ancak film için beklenen izin alınamadı.
Necmi Dede'den gelen açıklama da aynı soruna işaret etti: “Yazarı Özden Öğrük'e ulaşılamıyor.”
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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