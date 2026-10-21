Evlilik Sonrası Radikal Karar: Ünlü Oyuncu İstanbul'u Bırakıp Urla'ya Yerleşti!

Erginci, daha önceki bir açıklamasında Urla'daki yaşama uyum sağlamaya çalıştığını söylemişti. Daha yavaş bir hayatın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu anlatan oyuncu, bu değişimin kolay olmadığını da belirtmişti.

Erginci o açıklamasında “Urla'da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum” demişti.