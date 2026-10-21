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Evlilik Sonrası Radikal Karar: Ünlü Oyuncu İstanbul'u Bırakıp Urla'ya Yerleşti!

Evlilik Sonrası Radikal Karar: Ünlü Oyuncu İstanbul'u Bırakıp Urla'ya Yerleşti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:50
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Yasak Elma” ve “Elkızı” dizileriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine taşındı. Sözcü'nün haberine göre İstanbul'a geldiği sırada Nişantaşı'nda görüntülenen Erginci, yeni yaşamını anlattı. Peki Erginci'nin İstanbul'dan Urla'ya uzanan yeni hayatı nasıl geçiyor? Gelin, birlikte bakalım!

Kaynak: Magazin Kuryesi

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İstanbul'da doğup büyüyen Erginci, "Yasak Elma" ve "Elkızı" dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

İstanbul'da doğup büyüyen Erginci, "Yasak Elma" ve "Elkızı" dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.

Yasak Elma” ve “Elkızı” dizileriyle tanınan Erginci, İstanbul'da doğup büyüdü. Oyuncu, evlendikten sonra İstanbul'dan Urla'ya taşındı ve İstanbul'a geldiği sırada Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan Urla'ya taşındı.

Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan Urla'ya taşındı.

Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, İzmir'deki günlerinin nasıl geçtiği sorusuna “Sakin ve sessiz hayatım var, güzel geçiyor” yanıtını verdi.

Erginci, yeni hayatından memnun olduğunu da “Keyfim yerinde... İzmir buraya göre sakin” sözleriyle dile getirdi.

Erginci: "Urla'da normal hayatı öğreniyorum."

Erginci: "Urla'da normal hayatı öğreniyorum."

Erginci, daha önceki bir açıklamasında Urla'daki yaşama uyum sağlamaya çalıştığını söylemişti. Daha yavaş bir hayatın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu anlatan oyuncu, bu değişimin kolay olmadığını da belirtmişti.

Erginci o açıklamasında “Urla'da normal hayatı öğreniyorum. Yavaşlamaya çalışıyorum, keyif almaya çalışıyorum, doğal olana uyum sağlamaya çalışıyorum” demişti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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