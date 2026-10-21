Evlilik Sonrası Radikal Karar: Ünlü Oyuncu İstanbul'u Bırakıp Urla'ya Yerleşti!
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“Yasak Elma” ve “Elkızı” dizileriyle tanınan oyuncu Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan İzmir'in Urla ilçesine taşındı. Sözcü'nün haberine göre İstanbul'a geldiği sırada Nişantaşı'nda görüntülenen Erginci, yeni yaşamını anlattı. Peki Erginci'nin İstanbul'dan Urla'ya uzanan yeni hayatı nasıl geçiyor? Gelin, birlikte bakalım!
Kaynak: Magazin Kuryesi
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İstanbul'da doğup büyüyen Erginci, "Yasak Elma" ve "Elkızı" dizileriyle geniş kitleler tarafından tanınmıştı.
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Sevda Erginci, mimar Efe Saydut ile evlendikten sonra İstanbul'dan Urla'ya taşındı.
Erginci: "Urla'da normal hayatı öğreniyorum."
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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