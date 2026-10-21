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PEOPLE Okurları Seçti: Yılın En Seksi İsimleri Belli Oldu!

PEOPLE Okurları Seçti: Yılın En Seksi İsimleri Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 12:35
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Bu listede yalnızca yakışıklı olmak yetmiyor, hangi kategoride yarıştığınız da önemli! PEOPLE dergisinin geleneksel okur oylamasında bu yıl da sporcular, oyuncular ve sosyal medya yıldızları farklı unvanlar için karşı karşıya geldi. Dünya Kupası yıldızları da yarıştı, ekranın kovboyları da… Jude Bellingham ile Travis Kelce'nin kazandığı kategoriler ise listenin en eğlenceli başlıklarından oldu. Peki, okurlar başka kimleri seçti? Gelin, sonuçlara birlikte bakalım!

Kaynak: PEOPLE

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PEOPLE'ın meşhur seçimi için geri sayım sürerken söz bu kez okurlardaydı!

PEOPLE'ın meşhur seçimi için geri sayım sürerken söz bu kez okurlardaydı!

Her yıl “Yaşayan En Seksi Erkek” seçimiyle magazin gündeminde kendine yer bulan PEOPLE, ana unvanı açıklamadan önce okurlarını farklı kategorilerde oy vermeye davet etti. Burada tek bir isim için yarışılmıyor; oyuncular, sporcular ve televizyon yüzleri kendi kategorilerinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sonuçlar, derginin kapak yıldızının da seçildiği anlamına gelmiyor. Ana unvanın ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor. 

Üstelik adaylar da oylamayı uzaktan izlemekle yetinmedi. Craig Melvin'in adaylığı çalışma arkadaşları arasında şakalaşmalara konu olurken sosyal medya cephesinde de oy toplama hareketliliği vardı. Sturniolo kardeşler, içlerinden kimin daha seksi olduğunu belirlemek için kendi aralarında eğlenceli bir rekabete girişti. Kısacası, hayranlar favorilerini desteklerken ünlüler de yarışın eğlencesine katıldı.

Sahanın yıldızı Jude Bellingham oldu, Travis Kelce ise bambaşka bir kategoriden yürüdü!

Sahanın yıldızı Jude Bellingham oldu, Travis Kelce ise bambaşka bir kategoriden yürüdü!

Jude Bellingham, “En Seksi Dünya Kupası Yıldızı”; Travis Kelce ise “En Seksi Kedi Babası” seçildi.

Bir tarafta futbol, diğer tarafta kediler… Listenin eğlencesi de tam olarak bu beklenmedik kategorilerden geliyor. Bir ismi sahadaki haliyle değerlendiren okurlar, başka bir kategoride ekran karakterlerine ya da evcil hayvanlarla kurulan bağa oy veriyor. Ortaya da alıştığımız tek sıralamalı “en yakışıklılar” listelerinden daha farklı bir tablo çıkıyor.

Kedi babası unvanının geçen yılki sahibi ise Dave Franco olmuştu. Kedilerine düşkünlüğüyle bilinen oyuncu, bu seçimi yıl boyunca esprili açıklamalarla sahiplenmişti. PEOPLE'ın değerlendirmesinde Franco'nun eşi Alison Brie ve kedileriyle evde geçirdiği sakin akşamlara olan sevgisi de hatırlatıldı. Görünen o ki bu kategorinin kazananları için kırmızı halı kadar evdeki koltuk da önemli! people.com

Listede ekranın kovboyları da var, 2000'lerden vazgeçemeyenlerin favorisi de!

Listede ekranın kovboyları da var, 2000'lerden vazgeçemeyenlerin favorisi de!

PEOPLE'ın açıkladığı diğer sonuçlardan bazıları şöyle:

  • En Seksi Sabah Programı Sunucusu: Craig Melvin

  • En Seksi Kır Saçlı Erkek: Stephen Colbert

  • En Seksi Dönem Dizisi Jönü: Victor Alli

  • En Seksi TikTok Yıldızı: Jack Innanen

  • En Seksi Televizyon Kovboyu: Luke Grimes

  • Yeniden Öne Çıkan En Seksi 2000'ler Yıldızı: Jensen Ackles

  • En Seksi Broadway Çıkışı: Joaquin Consuelos

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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