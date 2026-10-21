PEOPLE Okurları Seçti: Yılın En Seksi İsimleri Belli Oldu!

Her yıl “Yaşayan En Seksi Erkek” seçimiyle magazin gündeminde kendine yer bulan PEOPLE, ana unvanı açıklamadan önce okurlarını farklı kategorilerde oy vermeye davet etti. Burada tek bir isim için yarışılmıyor; oyuncular, sporcular ve televizyon yüzleri kendi kategorilerinde değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu sonuçlar, derginin kapak yıldızının da seçildiği anlamına gelmiyor. Ana unvanın ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Üstelik adaylar da oylamayı uzaktan izlemekle yetinmedi. Craig Melvin'in adaylığı çalışma arkadaşları arasında şakalaşmalara konu olurken sosyal medya cephesinde de oy toplama hareketliliği vardı. Sturniolo kardeşler, içlerinden kimin daha seksi olduğunu belirlemek için kendi aralarında eğlenceli bir rekabete girişti. Kısacası, hayranlar favorilerini desteklerken ünlüler de yarışın eğlencesine katıldı.