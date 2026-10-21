PEOPLE Okurları Seçti: Yılın En Seksi İsimleri Belli Oldu!
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Bu listede yalnızca yakışıklı olmak yetmiyor, hangi kategoride yarıştığınız da önemli! PEOPLE dergisinin geleneksel okur oylamasında bu yıl da sporcular, oyuncular ve sosyal medya yıldızları farklı unvanlar için karşı karşıya geldi. Dünya Kupası yıldızları da yarıştı, ekranın kovboyları da… Jude Bellingham ile Travis Kelce'nin kazandığı kategoriler ise listenin en eğlenceli başlıklarından oldu. Peki, okurlar başka kimleri seçti? Gelin, sonuçlara birlikte bakalım!
Kaynak: PEOPLE
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PEOPLE'ın meşhur seçimi için geri sayım sürerken söz bu kez okurlardaydı!
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Sahanın yıldızı Jude Bellingham oldu, Travis Kelce ise bambaşka bir kategoriden yürüdü!
Listede ekranın kovboyları da var, 2000'lerden vazgeçemeyenlerin favorisi de!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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