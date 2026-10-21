Gözaltı Süreciyle Gündeme Gelen Bennu Gerede Sessizliğini Menopoz Şarkısıyla Bozdu!

Sosyal medya hesabından “Ben, Yeniden” başlıklı bir paylaşım yapan Gerede, geçen yıl menopoz üzerine yazdığı şarkıyı YouTube'da yayınladığını anlattı. Şarkıyı Spotify'a da taşımayı planladığını, ancak 21 Ekim 2025 olarak belirlediği çıkış tarihinden daha sonra vazgeçtiğini söyledi. Tam bir yıl sonra eski kayıtlarında bu tarihle karşılaşması, şarkıyı yeniden hatırlamasına vesile olmuş.

Sıcak basmaları, terleme ve unutkanlık gibi deneyimleri mizahla anlattığı kesitte şu sözler yer aldı:

“Sabah uyandım sırılsıklam

Ama oram değil, orası kupkuru

Bedenim ter içinde, ruhum yorgun

Ne yapacaktım ben, unuttum.”

Gerede, paylaşımında menopozu yalnızca fiziksel değişimler üzerinden değil; kadınların bedenleri, cinsellikleri ve arzularıyla kurdukları ilişki üzerinden de konuşmak istediğini belirtti. Kadınlara yönelik bir kişisel wellness platformu kuracağını da duyurdu.

Gerede'nin paylaşımının tamamı şu şekilde: