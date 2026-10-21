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Gözaltı Süreciyle Gündeme Gelen Bennu Gerede Sessizliğini Menopoz Şarkısıyla Bozdu!

Gözaltı Süreciyle Gündeme Gelen Bennu Gerede Sessizliğini Menopoz Şarkısıyla Bozdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 11:47
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Bennu Gerede'den “Ben, Yeniden” paylaşımı geldi! Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrolle serbest bırakılan fotoğraf sanatçısı, bu kez menopoz üzerine yazdığı şarkıyla karşımızda. Bir süredir sosyal medyada sessiz kaldığını söyleyen Gerede, daha önce paylaştığı şarkısına yeniden döndü. Menopozu mizahi bir dille anlatırken kadınların bedenleri ve yaşadıkları değişimler hakkında konuşabilmesine de dikkat çekti. Paylaşımında yeni projesini de duyuran Gerede, “Ama sesimiz hala bizim” dedi.

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Bennu Gerede'yi fotoğrafları kadar kendi hayatına dair açık sözlü anlatımlarıyla da tanıyoruz.

Bennu Gerede'yi fotoğrafları kadar kendi hayatına dair açık sözlü anlatımlarıyla da tanıyoruz.

Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, mesleki çalışmalarının yanı sıra katıldığı programlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren isimlerden. Özel hayatını, deneyimlerini ve kadınların konuşmaktan çekinmesinin beklendiği konuları kendi bakış açısından anlatıyor. Son paylaşımının merkezinde de kadınların hayatındaki doğal bir dönem olan menopoz vardı. Ancak Gerede'nin şarkısına ve yeniden başlama mesajına geçmeden önce, geçtiğimiz aylarda yaşadığı süreci hatırlayalım.

Katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Gerede'nin konuk olduğu yayında boynundaki kolyenin yetişkinlere yönelik bir ürün olduğunu anlatmasının ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta gözaltına alınan fotoğraf sanatçısı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Gerede, çıkarıldığı hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Gerede, bu kez menopoz şarkısını paylaşarak “Belki de artık sessizliğimi bozmanın zamanı gelmiştir” dedi.

Sosyal medya hesabından “Ben, Yeniden” başlıklı bir paylaşım yapan Gerede, geçen yıl menopoz üzerine yazdığı şarkıyı YouTube'da yayınladığını anlattı. Şarkıyı Spotify'a da taşımayı planladığını, ancak 21 Ekim 2025 olarak belirlediği çıkış tarihinden daha sonra vazgeçtiğini söyledi. Tam bir yıl sonra eski kayıtlarında bu tarihle karşılaşması, şarkıyı yeniden hatırlamasına vesile olmuş.

Sıcak basmaları, terleme ve unutkanlık gibi deneyimleri mizahla anlattığı kesitte şu sözler yer aldı:

“Sabah uyandım sırılsıklam

Ama oram değil, orası kupkuru

Bedenim ter içinde, ruhum yorgun

Ne yapacaktım ben, unuttum.”

Gerede, paylaşımında menopozu yalnızca fiziksel değişimler üzerinden değil; kadınların bedenleri, cinsellikleri ve arzularıyla kurdukları ilişki üzerinden de konuşmak istediğini belirtti. Kadınlara yönelik bir kişisel wellness platformu kuracağını da duyurdu.

Gerede'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

“BEN, YENİDEN.

Geçen yıl menopoz üzerine yazdığım bu şarkıyı YouTube'da paylaşmıştım. Spotify'da da yayınlamak üzere hazırlamış, çıkış tarihi olarak 21 Ekim 2025'i seçmiştim. Ama sonra bir nedenden vazgeçtim ve şarkı Spotify'da hiç yayınlanmadı.

Bugün, tam bir yıl sonra, eski kayıtlarıma bakarken karşıma o tarih çıktı: 21 Ekim 2025. Tesadüf mü, işaret mi bilmiyorum ama benim için bir anlamı olduğu kesin.

Son birkaç aydır burada oldukça sessizdim. Hayat bazen insanı hiç beklemediği yerlerden sınayabiliyor. Ama sessizlik, söyleyecek bir şeyimizin kalmadığı anlamına gelmiyor. Belki de artık sessizliğimi bozmanın zamanı gelmiştir.

Bu şarkıyı yazarken menopozu yalnızca sıcak basmaları, gece terlemeleri ve değişen hormonlarla değil; kadınlığımız, cinselliğimiz, arzularımız ve bedenimizle kurduğumuz ilişki üzerinden de konuşmak istemiştim. Çünkü kadınların yaşadıkları, hissettikleri ve istedikleri şeyler hala gereğinden fazla sessizlikle karşılanıyor.

Şarkıyı ilk paylaştığımda kadınlardan gelen mesajları, kendi hikayelerini benimle paylaşmalarını ve teşekkürlerini hiç unutmadım. Bugün o şarkıya yeniden dönmek, biraz da kendime dönmek gibi geliyor.

Bedenimiz değişebilir, hayatımız altüst olabilir, bazen susabiliriz. Ama sesimiz hala bizim. Ve yeniden başlamak için hiçbir zaman geç değil.

Ben, Yeniden. 🤍

Çok yakında, sadece biz kadınlara özel, sağlığımızı, bedenimizi ve cinselliğimizi tabusuzca konuşabileceğimiz bir kişisel wellness platformu kuruyorum. Hepinizi bekliyorum. ❤️”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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