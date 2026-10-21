Gözaltı Süreciyle Gündeme Gelen Bennu Gerede Sessizliğini Menopoz Şarkısıyla Bozdu!
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Bennu Gerede'den “Ben, Yeniden” paylaşımı geldi! Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programdaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan ve ardından adli kontrolle serbest bırakılan fotoğraf sanatçısı, bu kez menopoz üzerine yazdığı şarkıyla karşımızda. Bir süredir sosyal medyada sessiz kaldığını söyleyen Gerede, daha önce paylaştığı şarkısına yeniden döndü. Menopozu mizahi bir dille anlatırken kadınların bedenleri ve yaşadıkları değişimler hakkında konuşabilmesine de dikkat çekti. Paylaşımında yeni projesini de duyuran Gerede, “Ama sesimiz hala bizim” dedi.
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Bennu Gerede'yi fotoğrafları kadar kendi hayatına dair açık sözlü anlatımlarıyla da tanıyoruz.
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Katıldığı bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Gerede, bu kez menopoz şarkısını paylaşarak “Belki de artık sessizliğimi bozmanın zamanı gelmiştir” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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