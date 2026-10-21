Zeynep Çamcı'dan Annelik Müjdesi: Oğlunun İsmi Belli Oldu!

Zeynep Çamcı, oynadığı karakterleri kendine has yorumuyla hafızalara yerleştiren isimlerden. Leyla ile Mecnun'da Sedef olarak izlediğimiz oyuncu, Beni Böyle Sev'de canlandırdığı Ayşem karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Ardından Seviyor Sevmiyor'da Deniz, Güzel Günler'de ise Altan olarak ekranlara geldi. Sinemada da Recep İvedik 3, Deliha ve Feride gibi yapımlarda rol aldı. Üstelik kariyeri komediyle de sınırlı değil: Meryem filmindeki performansı, kendisine 2013 yılında Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi.