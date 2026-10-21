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Zeynep Çamcı'dan Annelik Müjdesi: Oğlunun İsmi Belli Oldu!

Zeynep Çamcı'dan Annelik Müjdesi: Oğlunun İsmi Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 10:54
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Zeynep Çamcı anne oldu! Leyla ile Mecnun'dan Beni Böyle Sev'e uzanan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan oyuncudan bu kez özel hayatına dair güzel bir haber geldi. 2015 yılında Serhat Bayram'la evlenen Çamcı, ilk bebeğini kucağına aldı. Hamileliğini gözlerden uzak geçiren oyuncu, müjdeyi hastane odasından paylaştığı karelerle verdi. Çiftin oğullarına verdiği isim de bu paylaşımla ortaya çıktı.

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Kimimiz için Leyla ile Mecnun'un Sedef'i, kimimiz için Beni Böyle Sev'in Ayşem'i...

Kimimiz için Leyla ile Mecnun'un Sedef'i, kimimiz için Beni Böyle Sev'in Ayşem'i...

Zeynep Çamcı, oynadığı karakterleri kendine has yorumuyla hafızalara yerleştiren isimlerden. Leyla ile Mecnun'da Sedef olarak izlediğimiz oyuncu, Beni Böyle Sev'de canlandırdığı Ayşem karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazandı. Ardından Seviyor Sevmiyor'da Deniz, Güzel Günler'de ise Altan olarak ekranlara geldi. Sinemada da Recep İvedik 3, Deliha ve Feride gibi yapımlarda rol aldı. Üstelik kariyeri komediyle de sınırlı değil: Meryem filmindeki performansı, kendisine 2013 yılında Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getirdi.

Ekranda sık sık gördüğümüz Çamcı, özel hayatını ise daha çok kendine saklıyor.

Ekranda sık sık gördüğümüz Çamcı, özel hayatını ise daha çok kendine saklıyor.

Oyuncu, fotoğrafçı ve yönetmen Serhat Bayram'la Haziran 2015'te nikah masasına oturdu. Birlikteliklerini magazin gündeminden uzakta yaşamayı tercih eden çift, evliliklerinde 11 yılı geride bıraktı. Çamcı'nın sosyal medyada zaman zaman paylaştığı birlikte çekilmiş kareler dışında ilişkilerinin her detayını göz önünde görmüyoruz. Hamilelik sürecinde de benzer bir yol izleyen oyuncunun ailesinden bu kez bebek haberi geldi.

Çiftin iki kişilik hayatına minik Can Miro da katıldı!

Çiftin iki kişilik hayatına minik Can Miro da katıldı!

Zeynep Çamcı ve Serhat Bayram, 15 Ekim'de dünyaya gelen oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba oldu. Güzel haberi hastane odasından paylaştığı fotoğraflarla duyuran Çamcı, paylaşımına “Hoş geldin Can'om” notunu düştü. Eşi ve bebeğiyle ilk aile pozlarını paylaşan oyuncunun oğluna verdiği isim de Can Miro Bayram oldu. Biz de çifti tebrik ediyor, minik Can Miro'ya ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir ömür diliyoruz!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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