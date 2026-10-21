Zeynep Çamcı'dan Annelik Müjdesi: Oğlunun İsmi Belli Oldu!
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Zeynep Çamcı anne oldu! Leyla ile Mecnun'dan Beni Böyle Sev'e uzanan kariyerinde birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıkan oyuncudan bu kez özel hayatına dair güzel bir haber geldi. 2015 yılında Serhat Bayram'la evlenen Çamcı, ilk bebeğini kucağına aldı. Hamileliğini gözlerden uzak geçiren oyuncu, müjdeyi hastane odasından paylaştığı karelerle verdi. Çiftin oğullarına verdiği isim de bu paylaşımla ortaya çıktı.
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Kimimiz için Leyla ile Mecnun'un Sedef'i, kimimiz için Beni Böyle Sev'in Ayşem'i...
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Ekranda sık sık gördüğümüz Çamcı, özel hayatını ise daha çok kendine saklıyor.
Çiftin iki kişilik hayatına minik Can Miro da katıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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