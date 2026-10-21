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Hürrem ve Süleyman Yıllar Sonra Yan Yana: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Kırmızı Halıya Damga Vurdu!

Hürrem ve Süleyman Yıllar Sonra Yan Yana: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Kırmızı Halıya Damga Vurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 11:23
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Bu ikiliyi yan yana görmenin nostaljisi başka! Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman olarak izlediğimiz Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, yıllar sonra İmroz'da Bahar filminde buluştu. Yeni projeleriyle heyecan yaratan oyuncular, bu kez filmin dünya prömiyeri için Mısır'daydı. El Gouna Film Festivali'nin kırmızı halısına birlikte çıkan ikili, objektiflere yan yana poz verdi. Uzerli'nin mavi çiçeklerle süslü elbisesi de geceden yansıyan karelerin dikkat çeken detaylarından oldu.

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Aradan yıllar geçti ama onları yan yana görünce akla yine aynı iki karakter geliyor!

Aradan yıllar geçti ama onları yan yana görünce akla yine aynı iki karakter geliyor!

Muhteşem Yüzyıl'ın bu kadar sevilmesinde hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar, Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin ekran uyumunun da payı vardı. Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman ve Uzerli'nin hayat verdiği Hürrem Sultan arasındaki aşk, sarayın bitmek bilmeyen güç mücadeleleriyle birlikte izleyiciyi ekran başına topluyordu. Dizinin ardından farklı projelerde yollarına devam eden iki oyuncunun yeniden partner olacağı haberi de bu yüzden ayrı bir heyecan yarattı. Yıllar sonra gelen buluşmanın adresi ise bu kez bir dönem dizisi değil, İmroz'da Bahar adlı sinema filmi oldu.

Sarayda başlayan ekran ortaklıkları, bu kez Gökçeada'da bambaşka bir hikayeye taşındı.

Sarayda başlayan ekran ortaklıkları, bu kez Gökçeada'da bambaşka bir hikayeye taşındı.

Özcan Alper'in yazıp yönettiği İmroz'da Bahar, geçmişlerinden taşıdıkları yüklerle adada yolları kesişen iki insanı merkezine alıyor. Aşka ve hayata yeniden şans verme ihtimalini anlatan filmin çekimleri Gökçeada'da tamamlandı. Başrolleri paylaşan Ergenç ve Uzerli'yi alıştığımız karakterlerinden çok farklı bir dünyada buluşturan yapımın uluslararası yolculuğunun ilk durağı olarak da Mısır'daki El Gouna Film Festivali duyuruldu. Dünya prömiyeri için açıklanan tarih 20 Ekim'di.

Ve beklenen buluşma bu kez kırmızı halıya taşındı!

Ve beklenen buluşma bu kez kırmızı halıya taşındı!

İmroz'da Bahar'ın dünya prömiyeri için El Gouna Film Festivali'ne katılan Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, objektiflerin karşısına birlikte çıktı. Uzerli, mavi çiçek işlemeleri ve korsaj detayıyla öne çıkan transparan bir elbise tercih ederken Ergenç geceye takım elbiseyle katıldı. Yıllar önce Hürrem ve Süleyman olarak izlediğimiz ikilinin yeni filmleri için yan yana verdiği pozlar, eski sahneleri de ister istemez akla getirdi. Şimdi sıra, bu kez saray entrikalarından uzakta kurdukları yeni hikayeyi izlemekte!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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