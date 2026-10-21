Hürrem ve Süleyman Yıllar Sonra Yan Yana: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Kırmızı Halıya Damga Vurdu!

Muhteşem Yüzyıl'ın bu kadar sevilmesinde hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar, Halit Ergenç ile Meryem Uzerli'nin ekran uyumunun da payı vardı. Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman ve Uzerli'nin hayat verdiği Hürrem Sultan arasındaki aşk, sarayın bitmek bilmeyen güç mücadeleleriyle birlikte izleyiciyi ekran başına topluyordu. Dizinin ardından farklı projelerde yollarına devam eden iki oyuncunun yeniden partner olacağı haberi de bu yüzden ayrı bir heyecan yarattı. Yıllar sonra gelen buluşmanın adresi ise bu kez bir dönem dizisi değil, İmroz'da Bahar adlı sinema filmi oldu.