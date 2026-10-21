Hürrem ve Süleyman Yıllar Sonra Yan Yana: Meryem Uzerli ve Halit Ergenç Kırmızı Halıya Damga Vurdu!
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Bu ikiliyi yan yana görmenin nostaljisi başka! Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan ve Kanuni Sultan Süleyman olarak izlediğimiz Meryem Uzerli ile Halit Ergenç, yıllar sonra İmroz'da Bahar filminde buluştu. Yeni projeleriyle heyecan yaratan oyuncular, bu kez filmin dünya prömiyeri için Mısır'daydı. El Gouna Film Festivali'nin kırmızı halısına birlikte çıkan ikili, objektiflere yan yana poz verdi. Uzerli'nin mavi çiçeklerle süslü elbisesi de geceden yansıyan karelerin dikkat çeken detaylarından oldu.
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Aradan yıllar geçti ama onları yan yana görünce akla yine aynı iki karakter geliyor!
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Sarayda başlayan ekran ortaklıkları, bu kez Gökçeada'da bambaşka bir hikayeye taşındı.
Ve beklenen buluşma bu kez kırmızı halıya taşındı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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