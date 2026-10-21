Yeşilçam'ın Tonton Dedesi Nubar Terziyan, Ünlü Şarkıcının Öz Dayısı Çıktı!

Yeşilçam'ın babacan ve tonton dedelerinin değişmez isimlerinden Nubar Terziyan ile şarkıcı Fedon arasındaki akrabalık yeniden gündem oldu. Fedon'un 2018 yılında verdiği bir röportajda belirttiği gibi, Terziyan onun öz dayısı. İkilinin akrabalığı ve Fedon'un o röportajda anlattıkları yeniden konuşulmaya başlandı. Peki Fedon ailesini nasıl anlattı? Gelin, birlikte bakalım!