Yeşilçam'ın Tonton Dedesi Nubar Terziyan, Ünlü Şarkıcının Öz Dayısı Çıktı!
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Yeşilçam'ın babacan ve tonton dedelerinin değişmez isimlerinden Nubar Terziyan ile şarkıcı Fedon arasındaki akrabalık yeniden gündem oldu. Fedon'un 2018 yılında verdiği bir röportajda belirttiği gibi, Terziyan onun öz dayısı. İkilinin akrabalığı ve Fedon'un o röportajda anlattıkları yeniden konuşulmaya başlandı. Peki Fedon ailesini nasıl anlattı? Gelin, birlikte bakalım!
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Nubar Terziyan, Yeşilçam'ın unutulmaz tonton dedelerinden biriydi.
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Fedon, Nubar Terziyan'ın kendi öz dayısı olduğunu röportajında anlattı.
Fedon, müzikle çocukluğunda tanıştığını ve ailesinde güzel seslerin eksik olmadığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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