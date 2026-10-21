article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yeşilçam'ın Tonton Dedesi Nubar Terziyan, Ünlü Şarkıcının Öz Dayısı Çıktı!

Yeşilçam'ın Tonton Dedesi Nubar Terziyan, Ünlü Şarkıcının Öz Dayısı Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeşilçam'ın babacan ve tonton dedelerinin değişmez isimlerinden Nubar Terziyan ile şarkıcı Fedon arasındaki akrabalık yeniden gündem oldu. Fedon'un 2018 yılında verdiği bir röportajda belirttiği gibi, Terziyan onun öz dayısı. İkilinin akrabalığı ve Fedon'un o röportajda anlattıkları yeniden konuşulmaya başlandı. Peki Fedon ailesini nasıl anlattı? Gelin, birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nubar Terziyan, Yeşilçam'ın unutulmaz tonton dedelerinden biriydi.

Nubar Terziyan, Yeşilçam'ın unutulmaz tonton dedelerinden biriydi.

Nubar Terziyan, Yeşilçam filmlerinde yüzlerce yapımda rol alan ve çoğunlukla babacan, iyi kalpli dede karakterleriyle hafızalara kazınan usta bir oyuncuydu. Al yanaklı ve gülümseyen yüzü, Yeşilçam'ın en sevilen figürlerinden biri olmasını sağladı.

Fedon, Terziyan'dan “Yeşilçam filmlerinin al yanaklı ünlü oyuncusu” diye söz ediyor.

Fedon, Nubar Terziyan'ın kendi öz dayısı olduğunu röportajında anlattı.

Fedon, Nubar Terziyan'ın kendi öz dayısı olduğunu röportajında anlattı.

Ailesini anlatırken şarkıcı Fedon, “Nubar Terziyan benim öz dayım” dedi. Fedon, dedesinin ailedeki erkek çocuklarına gitmediğini, kendilerine geldiğini; Terziyan'a gitmemesinin nedeninin ise Terziyan'ın içki içmemesi olduğunu söyledi.

Fedon, müzikle çocukluğunda tanıştığını ve ailesinde güzel seslerin eksik olmadığını söyledi.

Fedon, müzikle çocukluğunda tanıştığını ve ailesinde güzel seslerin eksik olmadığını söyledi.

Fedon röportajında çocukluğundan beri şarkı söylediğini, kilise korosunda başladığını ve sesinin iyi olduğunu bildiğini anlattı. Profesyonel olarak ise 40 yaşından sonra sahneye çıkmaya başladığını belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın