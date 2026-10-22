16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Ölümüne İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

Haberde aktarılan bilgilere göre, Köse'ye ait üç cep telefonu incelemeye alındı. Telefonlardan ikisinin şifresi çözülemezken erişilebilen cihazda, ölümünde başka bir kişinin rolü bulunduğuna işaret eden herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

Adli tıp raporları ve dosyadaki diğer verileri değerlendiren savcılığın, üçüncü kişilerin kasıt, kusur veya yönlendirmesine ilişkin delil bulunmadığı sonucuna vardığı belirtildi. Bu doğrultuda, Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.