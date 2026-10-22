16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Ölümüne İlişkin Soruşturma Sonuçlandı
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Erol Köse'nin mart ayında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını sarsmıştı. Vefatının ardından evinde bulunduğu belirtilen not ve avukatına gönderdiği ses kaydı gündeme gelmişti. Ünlü yapımcının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, telefon incelemeleri ve adli tıp raporlarının değerlendirildiği dosyada takipsizlik kararı verildi. Soruşturmada üçüncü kişilerin sorumluluğuna işaret eden bir delile ulaşılamadığı belirtildi.
Kaynak: Sabah/ Sema Demir
Müzik dünyasının tanınan yapımcılarından Erol Köse, 23 Mart 2026'da hayatını kaybetmişti.
Vefatının ardından evinde bulunduğu belirtilen not ve aylar önce gönderdiği ses kaydı gündeme gelmişti.
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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