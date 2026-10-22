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16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Ölümüne İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

16. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Ölümüne İlişkin Soruşturma Sonuçlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 08:39
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Erol Köse'nin mart ayında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını sarsmıştı. Vefatının ardından evinde bulunduğu belirtilen not ve avukatına gönderdiği ses kaydı gündeme gelmişti. Ünlü yapımcının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, telefon incelemeleri ve adli tıp raporlarının değerlendirildiği dosyada takipsizlik kararı verildi. Soruşturmada üçüncü kişilerin sorumluluğuna işaret eden bir delile ulaşılamadığı belirtildi.

Kaynak: Sabah/ Sema Demir

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Müzik dünyasının tanınan yapımcılarından Erol Köse, 23 Mart 2026'da hayatını kaybetmişti.

Müzik dünyasının tanınan yapımcılarından Erol Köse, 23 Mart 2026'da hayatını kaybetmişti.

İstanbul Sarıyer'deki evinin bulunduğu binadan düşerek yaşamını yitiren Erol Köse'nin vefatı, sanat dünyasında büyük üzüntü yaratmıştı. Acı haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın aydınlatılması için resen soruşturma başlatmıştı. Köse'nin ölümüne ilişkin incelemeler sürerken yakınlarının açıklamaları ve son aylarında yaşadığı sağlık sorunları da basına yansımıştı.

Vefatının ardından evinde bulunduğu belirtilen not ve aylar önce gönderdiği ses kaydı gündeme gelmişti.

Vefatının ardından evinde bulunduğu belirtilen not ve aylar önce gönderdiği ses kaydı gündeme gelmişti.

Köse'nin evinde kendisine ait olduğu belirtilen bir not bulunduğu haberleri kamuoyuna yansımıştı. Ardından, ölümünden yaklaşık üç ay önce avukatı Betül Bedir'e gönderdiği ses kaydı ortaya çıkmıştı. tv100'ün yayımladığı kayıtta Köse'nin vasiyetinden söz ettiği ve sağlık durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği duyulmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler, ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucuna çevrilmişti.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Haberde aktarılan bilgilere göre, Köse'ye ait üç cep telefonu incelemeye alındı. Telefonlardan ikisinin şifresi çözülemezken erişilebilen cihazda, ölümünde başka bir kişinin rolü bulunduğuna işaret eden herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

Adli tıp raporları ve dosyadaki diğer verileri değerlendiren savcılığın, üçüncü kişilerin kasıt, kusur veya yönlendirmesine ilişkin delil bulunmadığı sonucuna vardığı belirtildi. Bu doğrultuda, Erol Köse'nin ölümüne ilişkin soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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