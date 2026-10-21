Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali: Yıllar Ona Uğramamış!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İkoncan Furkan'ı hatırlayanlar burada mı? Pis Yedili'nin zengin ve şımarık öğrencisine hayat veren Sezer Arıçay, dizinin üzerinden yıllar geçse de o karakterle hatırlanan isimlerden. Oyuncu, sonrasında komediden drama uzanan farklı projelerle izleyici karşısına çıktı. Özellikle Yabani'de canlandırdığı Cesur, onu bambaşka bir karakterle tanımamızı sağladı. Şimdi ise Arıçay'ın son haline bakınca insanın aklına yeniden Pis Yedili günleri geliyor!
Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı olarak tanıdığımız Sezer Arıçay, sonrasında birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.
Farklı rollerde izlesek de son halini görünce aklımız yine İkoncan Furkan'a gitti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın