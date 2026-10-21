Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali: Yıllar Ona Uğramamış!

Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Pis Yedili, yalnızca başrolleriyle değil, okulun birbirinden renkli öğrencileriyle de hafızalara kazınmıştı. Sezer Arıçay'ın canlandırdığı, “İkoncan” lakabıyla hatırladığımız Furkan da onlardan biriydi. Zenginliği ve şımarık tavırlarıyla dizinin komedi tarafında kendine yer bulan karakter, oyuncuyu geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı.

Arıçay'ın kariyeri elbette Pis Yedili'yle sınırlı kalmadı. Beyaz Karanfil ve Hekimoğlu gibi televizyon yapımlarının yanı sıra Kulüp'te Hacı, Magarsus'ta Muhsin karakterlerini canlandırdı. Beni Sevenler Listesi, Son Parti ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi filmlerde de rol aldı. Yabani'de ise sokaklarda büyüyen Cesur'a hayat vererek Furkan'dan oldukça farklı bir karakterle ekranlara geldi.