article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali: Yıllar Ona Uğramamış!

Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı Sezer Arıçay'ın Son Hali: Yıllar Ona Uğramamış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 17:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkoncan Furkan'ı hatırlayanlar burada mı? Pis Yedili'nin zengin ve şımarık öğrencisine hayat veren Sezer Arıçay, dizinin üzerinden yıllar geçse de o karakterle hatırlanan isimlerden. Oyuncu, sonrasında komediden drama uzanan farklı projelerle izleyici karşısına çıktı. Özellikle Yabani'de canlandırdığı Cesur, onu bambaşka bir karakterle tanımamızı sağladı. Şimdi ise Arıçay'ın son haline bakınca insanın aklına yeniden Pis Yedili günleri geliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı olarak tanıdığımız Sezer Arıçay, sonrasında birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Pis Yedili'nin İkoncan Furkan'ı olarak tanıdığımız Sezer Arıçay, sonrasında birbirinden farklı karakterlerle karşımıza çıktı.

Bir dönemin sevilen gençlik dizisi Pis Yedili, yalnızca başrolleriyle değil, okulun birbirinden renkli öğrencileriyle de hafızalara kazınmıştı. Sezer Arıçay'ın canlandırdığı, “İkoncan” lakabıyla hatırladığımız Furkan da onlardan biriydi. Zenginliği ve şımarık tavırlarıyla dizinin komedi tarafında kendine yer bulan karakter, oyuncuyu geniş bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı.

Arıçay'ın kariyeri elbette Pis Yedili'yle sınırlı kalmadı. Beyaz Karanfil ve Hekimoğlu gibi televizyon yapımlarının yanı sıra Kulüp'te Hacı, Magarsus'ta Muhsin karakterlerini canlandırdı. Beni Sevenler Listesi, Son Parti ve Meraklı Adamın 10 Günü gibi filmlerde de rol aldı. Yabani'de ise sokaklarda büyüyen Cesur'a hayat vererek Furkan'dan oldukça farklı bir karakterle ekranlara geldi.

Farklı rollerde izlesek de son halini görünce aklımız yine İkoncan Furkan'a gitti!

Farklı rollerde izlesek de son halini görünce aklımız yine İkoncan Furkan'a gitti!

Sezer Arıçay'ın son görüntüsü, Pis Yedili'yi izleyenler için küçük bir nostalji molası gibi. Aradan geçen yıllara ve değişen karakterlere rağmen oyuncuyu Furkan olarak hatırlamak hiç zor değil. Öyle ki yeniden okul koridorlarına dönüp o meşhur arkadaş grubunun arasına karışsa pek de yadırgamayız!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın