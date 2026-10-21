2007'de Best Model of Turkey Birincisi Seçilmişti: Eski Model Senem Kuyucuoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Modelliğe 14 yaşında başlayan Senem Kuyucuoğlu, 2006 yılında katıldığı Top Model Türkiye yarışmasıyla tanındı. Ardından 2007'de Best Model of Turkey birincisi seçildi; aynı yıl Best Model of the World'de ikincilik elde etti. Başarılarına 2009 yılında Miss Turkey ikinciliğini de ekleyen Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti. Podyum çalışmalarının yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı.

Ancak yıllar içinde yalnızca kariyeriyle gündeme gelmedi. Özel hayatına ait görüntülerin basına yansımasının ardından yaşadıklarını, kendisini nasıl etkilediğini ve yeniden hayatını kurma çabasını katıldığı Katarsis X-TRA programında anlattı. Böylece bir dönem haberlerden takip edilen süreci bu kez kendi sözleriyle aktardı.