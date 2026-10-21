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2007'de Best Model of Turkey Birincisi Seçilmişti: Eski Model Senem Kuyucuoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

2007'de Best Model of Turkey Birincisi Seçilmişti: Eski Model Senem Kuyucuoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 15:48
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Senem Kuyucuoğlu'nu hatırladınız mı? Genç yaşta katıldığı yarışmalarla adını duyuran model, bir dönem podyumların sık konuşulan isimlerindendi. Best Model of Turkey birinciliğinin ardından Miss Turkey'de de dereceye giren Kuyucuoğlu, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmişti. Sonraki yıllarda hayatında yaşadığı zorlukları katıldığı programlarda kendi ağzından anlatmıştı. Kuyucuoğlu, bu kez Nişantaşı'nda çekilen görüntüleriyle karşımıza çıktı.

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Senem Kuyucuoğlu, henüz çok gençken yarışmalarda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştu.

Senem Kuyucuoğlu, henüz çok gençken yarışmalarda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştu.

Modelliğe 14 yaşında başlayan Senem Kuyucuoğlu, 2006 yılında katıldığı Top Model Türkiye yarışmasıyla tanındı. Ardından 2007'de Best Model of Turkey birincisi seçildi; aynı yıl Best Model of the World'de ikincilik elde etti. Başarılarına 2009 yılında Miss Turkey ikinciliğini de ekleyen Kuyucuoğlu, Türkiye'yi Miss Universe yarışmasında temsil etti. Podyum çalışmalarının yanı sıra televizyon sunuculuğu da yaptı. 

Ancak yıllar içinde yalnızca kariyeriyle gündeme gelmedi. Özel hayatına ait görüntülerin basına yansımasının ardından yaşadıklarını, kendisini nasıl etkilediğini ve yeniden hayatını kurma çabasını katıldığı Katarsis X-TRA programında anlattı. Böylece bir dönem haberlerden takip edilen süreci bu kez kendi sözleriyle aktardı.

Senem Kuyucuoğlu, geçen yıl evinde çıkan yangında yaralanmıştı.

Senem Kuyucuoğlu, geçen yıl evinde çıkan yangında yaralanmıştı.

Mayıs 2025'te yaşadığı korkutucu olayı sosyal medya hesabından anlatan Kuyucuoğlu, uyuduğu sırada elektrikli sobanın tutuştuğunu söylemişti. Yangından kurtulan ancak ellerinde ve ayaklarında yanıklar oluşan eski model, hastaneden yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şu sözlerle aktarmıştı:

“Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucizeydi, ucuz kurtuldum.”

Tedavi sürecinden de paylaşımlar yapan Kuyucuoğlu, yangından kısa süre önce kaybettiği annesini anarak “Beni yangından annem uyandırdı” demişti.

Bir dönem yarışmalarda ve podyumlarda izlediğimiz Kuyucuoğlu, bu kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.

Senem Kuyucuoğlu'nun Nişantaşı'nda çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Genç yaşta elde ettiği derecelerle tanınan modelin gündelik hayatından bu kesit, onu eski yarışma ve defile görüntüleriyle hatırlayanları da geçmişe götürdü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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