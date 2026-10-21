2007'de Best Model of Turkey Birincisi Seçilmişti: Eski Model Senem Kuyucuoğlu'nun Son Hali Ortaya Çıktı!
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Senem Kuyucuoğlu'nu hatırladınız mı? Genç yaşta katıldığı yarışmalarla adını duyuran model, bir dönem podyumların sık konuşulan isimlerindendi. Best Model of Turkey birinciliğinin ardından Miss Turkey'de de dereceye giren Kuyucuoğlu, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmişti. Sonraki yıllarda hayatında yaşadığı zorlukları katıldığı programlarda kendi ağzından anlatmıştı. Kuyucuoğlu, bu kez Nişantaşı'nda çekilen görüntüleriyle karşımıza çıktı.
Senem Kuyucuoğlu, henüz çok gençken yarışmalarda elde ettiği başarılarla adını duyurmuştu.
Senem Kuyucuoğlu, geçen yıl evinde çıkan yangında yaralanmıştı.
Bir dönem yarışmalarda ve podyumlarda izlediğimiz Kuyucuoğlu, bu kez Nişantaşı sokaklarında objektiflere yansıdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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