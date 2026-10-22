Karaköy'den Çin'e Uzandı: “Yakışıklı Mısırcı”nın Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu

Sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşan bir iddiaya göre, bir markanın reklam yüzü olan Alper Temel, reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştı.

Reklam anlaşmasının bedeli ve ev aldığı yönündeki bilgiler doğrulanmış değil. Ancak sosyal medyada yayılan bu iddialar, “Yakışıklı Mısırcı”nın adını bu kez kazancıyla gündeme taşıdı.