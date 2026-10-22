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Karaköy'den Çin'e Uzandı: “Yakışıklı Mısırcı”nın Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu

Karaköy'den Çin'e Uzandı: “Yakışıklı Mısırcı”nın Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 10:12
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Bir turistin çektiği videoyla hayatı değişti! Karaköy'de mısır ve kestane satarken sosyal medyanın “Yakışıklı Mısırcı”sına dönüşen Alper Temel'in ünü, Türkiye sınırlarını çoktan aştı. Onunla fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin uğrak noktası olan tezgahının ardından yolu Çin'e de düştü. Bir mısır markasının davetiyle ülkeye giden Temel, şimdi reklam anlaşması için konuşulan rakamla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşan iddiaya göre fenomen isim, reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştı.

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Karaköy'de tezgahının başında çalışırken tanıştığımız Alper Temel, kısa sürede sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birine dönüştü.

Karaköy'de tezgahının başında çalışırken tanıştığımız Alper Temel, kısa sürede sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birine dönüştü.

Kardeşiyle birlikte mısır ve kestane satan Alper Temel'in hikayesi, bir Rus influencerın kendisini videoya çekip paylaşmasıyla değişti. Görüntüler farklı ülkelerde de yayılınca “Yakışıklı Mısırcı” lakabıyla tanınmaya başladı. Karaköy'deki tezgahına gelen turistler artık yalnızca mısır ya da kestane almakla yetinmiyor, onunla fotoğraf çektirmek için de sıraya giriyordu. Temel de verdiği röportajda, bu ilginin İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığını söylemişti.

Ünü sınırları aşan “Yakışıklı Mısırcı”nın yolu bu kez Çin'e düştü.

Ünü sınırları aşan “Yakışıklı Mısırcı”nın yolu bu kez Çin'e düştü.

Çinli bir mısır markasının davetiyle ülkeye giden Temel, burada da tezgah başına geçti. Farklı şehirlerdeki semt pazarlarında Türk usulü mısır közleyerek ziyaretçilerle buluştu. Karaköy'de başlayan hikayesini Çin'e taşıyan fenomen isim, burada gördüğü ilgiyle de haberlere konu oldu.

Şimdi ise reklam anlaşmasından kazandığı öne sürülen ücret sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşan bir iddiaya göre, bir markanın reklam yüzü olan Alper Temel, reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştı. 

Reklam anlaşmasının bedeli ve ev aldığı yönündeki bilgiler doğrulanmış değil. Ancak sosyal medyada yayılan bu iddialar, “Yakışıklı Mısırcı”nın adını bu kez kazancıyla gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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