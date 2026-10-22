Karaköy'den Çin'e Uzandı: “Yakışıklı Mısırcı”nın Reklam Anlaşmasından Aldığı Ücret İddiası Gündem Oldu
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Bir turistin çektiği videoyla hayatı değişti! Karaköy'de mısır ve kestane satarken sosyal medyanın “Yakışıklı Mısırcı”sına dönüşen Alper Temel'in ünü, Türkiye sınırlarını çoktan aştı. Onunla fotoğraf çektirmek isteyen turistlerin uğrak noktası olan tezgahının ardından yolu Çin'e de düştü. Bir mısır markasının davetiyle ülkeye giden Temel, şimdi reklam anlaşması için konuşulan rakamla gündemde. Sosyal medya kullanıcıları arasında dolaşan iddiaya göre fenomen isim, reklam filmi için 6,5 milyon TL'ye anlaştı.
Karaköy'de tezgahının başında çalışırken tanıştığımız Alper Temel, kısa sürede sosyal medyanın en tanınan yüzlerinden birine dönüştü.
Ünü sınırları aşan “Yakışıklı Mısırcı”nın yolu bu kez Çin'e düştü.
Şimdi ise reklam anlaşmasından kazandığı öne sürülen ücret sosyal medyada gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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