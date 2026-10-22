Simyacıların Asırlık Hayali Gerçek mi Oluyor? Bir Şirket Cıvayı Altına Çevirdiğini Açıkladı

Karşılaştırmanın yapıldığı rekor, CERN'deki ALICE deneyine ait. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda kurşun çekirdeklerinin birbirine çok yakından geçmesiyle altın oluştuğu 2025'te açıklanmış, dört yılda üretilen toplam miktar yalnızca 29 pikogram olarak hesaplanmıştı. Bu, bir gramın milyarda birinin bile çok altında bir miktar.

Marathon Fusion'ın paylaşımında ise üretilen altının miktarı, saflığı ya da sürecin verimi yer almıyor. Business Today'in haberine göre paylaşılan enerji grafikleri cıva-197 ve altın-197 izlerini gösterse de ne kadar altın elde edildiğini kanıtlamıyor. Şirketin 2025'teki hesabına göre uygun tasarlanmış bir santral, 1 gigavatlık ısıl güç başına yılda yaklaşık 2 ton altın üretebilir; bu da şimdilik modelden ibaret bir rakam. Üstelik reaktörde oluşan altının bir kısmı başlangıçta radyoaktif olacağı için kullanılmadan önce bir süre bekletilmesi gerekiyor.