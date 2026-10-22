Simyacıların Asırlık Hayali Gerçek mi Oluyor? Bir Şirket Cıvayı Altına Çevirdiğini Açıkladı
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Simyacıların yüzyıllar boyunca peşinden koştuğu hayal, bu kez bir laboratuvardan gelen açıklamayla yeniden gündemde. ABD'nin San Francisco kentindeki füzyon girişimi Marathon Fusion, cıvayı kalıcı ve gerçek altına dönüştürdüğünü duyurdu. Şirket, bunu Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'ün rekorundan 10 kat daha yüksek bir hızla yaptığını öne sürüyor. Ancak deneye dair ayrıntılı veriler henüz paylaşılmış değil.
Kaynak: Business Today
Şirket iddiasını sosyal medyadan duyurdu
Paylaşımda başka iddialar da vardı.
Altın, cıvanın nadir bir türünden elde ediliyor
CERN dört yılda yalnızca 29 pikogram altın üretebilmişti
Paylaşım, alüminyumun hikayesini akıllara getirdi
Alüminyum bir zamanlar altından daha değerliydi
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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