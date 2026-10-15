Samanyolu'nda 20 Yıldır Çözülemeyen Gizemli Işığın Kaynağı Bir "Altın Fabrikası" Olabilir
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Samanyolu'nda 20 yıldır kaynağı bulunamayan gizemli bir ışıma, iki yıldız kalıntısının altın üreten çarpışmasından geliyor olabilir. Bilim insanlarına göre bu doğrulanırsa, galaksimizde tespit edilen ilk 'kilonova' kalıntısı olacak. Kilonova, iki nötron yıldızının çarpışıp birleşmesiyle oluşan dev patlamaya verilen ad.
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Sadece gama ışını yayan tuhaf bir kaynak
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Altın ve platin üreten çarpışma
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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