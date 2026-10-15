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Samanyolu'nda 20 Yıldır Çözülemeyen Gizemli Işığın Kaynağı Bir "Altın Fabrikası" Olabilir

Samanyolu'nda 20 Yıldır Çözülemeyen Gizemli Işığın Kaynağı Bir "Altın Fabrikası" Olabilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 15:28
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Samanyolu'nda 20 yıldır kaynağı bulunamayan gizemli bir ışıma, iki yıldız kalıntısının altın üreten çarpışmasından geliyor olabilir. Bilim insanlarına göre bu doğrulanırsa, galaksimizde tespit edilen ilk 'kilonova' kalıntısı olacak. Kilonova, iki nötron yıldızının çarpışıp birleşmesiyle oluşan dev patlamaya verilen ad.

Kaynak

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Sadece gama ışını yayan tuhaf bir kaynak

Sadece gama ışını yayan tuhaf bir kaynak

HESS J1507−622 adı verilen kaynak, 2006-2007'de Namibya'daki H.E.S.S. teleskopları tarafından tespit edildi. Bu teleskoplar, evrendeki en yüksek enerjili ışık türü olan gama ışınlarını izliyor.

Kaynağı tuhaf kılan iki şey vardı: Radyo dalgası ya da X ışını gibi daha düşük enerjili hiçbir ışıma yaymıyordu ve yıldızların yoğunlaştığı galaksi düzleminin dışında duruyordu. Önceki açıklamalar, bu özellikleri tam olarak açıklayamamıştı.

Altın ve platin üreten çarpışma

Altın ve platin üreten çarpışma

arXiv'de yayımlanan yeni çalışmanın yazarlarına göre bu ışımanın kaynağı bir kilonova kalıntısı olabilir. Nötron yıldızları, büyük kütleli yıldızların çöküşünden geriye kalan son derece yoğun kalıntılar. Birbirinin etrafında dönen iki nötron yıldızı zamanla yaklaşıp çarpışabiliyor.

Bu çarpışmalarda atom çekirdekleri hızla nötron yakalayarak altın ve platin gibi ağır elementlere dönüşüyor. Kaynağın galaksi düzleminin dışında olması da açıklanabiliyor: Bu tür yıldız çiftleri oluşurken güçlü bir itki alıp düzlemin dışına savrulabiliyor.

1.000 yıldan genç olabilir

1.000 yıldan genç olabilir

Araştırmacılar kurdukları modelle, böyle bir kalıntının gözlenen gama ışınlarını üretebildiğini gösterdi. Hesaplamalara göre kaynak bizden yaklaşık 12 bin ila 47 bin ışık yılı uzakta ve 200 ila 3 bin yaşında. Ekibin en güçlü bulduğu ihtimal, kalıntının 1.000 yıldan genç olması.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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