Samanyolu'nda 20 Yıldır Çözülemeyen Gizemli Işığın Kaynağı Bir "Altın Fabrikası" Olabilir

HESS J1507−622 adı verilen kaynak, 2006-2007'de Namibya'daki H.E.S.S. teleskopları tarafından tespit edildi. Bu teleskoplar, evrendeki en yüksek enerjili ışık türü olan gama ışınlarını izliyor.

Kaynağı tuhaf kılan iki şey vardı: Radyo dalgası ya da X ışını gibi daha düşük enerjili hiçbir ışıma yaymıyordu ve yıldızların yoğunlaştığı galaksi düzleminin dışında duruyordu. Önceki açıklamalar, bu özellikleri tam olarak açıklayamamıştı.