Kanalizasyon Borusu Döşerken Külçe Külçe Altın Buldu: Halka Dağıtmak İstiyorlar

Haberlere göre bölmede 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin altın sikke bulunuyordu. Bazı kaynaklar külçe sayısını 49 olarak veriyor. Toplam değerin yaklaşık 9 milyon euro, yani yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İhbar üzerine gelen polis, buluntuyu kayıt altına alarak altınları yüksek güvenlikli bir federal devlet kasasına taşıdı. Alan çevrildi ve define avcılarının şantiyeye girmemesi konusunda uyarı yapıldı.