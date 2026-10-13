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Kanalizasyon Borusu Döşerken Külçe Külçe Altın Buldu: Halka Dağıtmak İstiyorlar

Kanalizasyon Borusu Döşerken Külçe Külçe Altın Buldu: Halka Dağıtmak İstiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:56
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Belçika'da eski bir bira fabrikasının bodrumunda kanalizasyon borusu döşeyen işçiler, duvarın içine gizlenmiş çok sayıda külçe altın ve sikke ortaya çıkardı. Bulunan altınların değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

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Kaynak: FOX 9, CoinWeek

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Doğu Flandre'daki Sint-Gillis-Dendermonde'de kanalizasyon çalışması yapan işçiler, bodrum duvarında gizli bir bölme fark etti.

Doğu Flandre'daki Sint-Gillis-Dendermonde'de kanalizasyon çalışması yapan işçiler, bodrum duvarında gizli bir bölme fark etti.

Keşif, Belçika'nın Doğu Flandre bölgesindeki Sint-Gillis-Dendermonde kasabasında, bir zamanlar bira fabrikası olan binanın tadilatı sırasında yapıldı. Bina bugün Flaman topluluğuna sosyal yardım sağlayan bir kuruluşa ait.

İşçilerden 18 yaşındaki Kobe, ilk gördüğü altınları 1 euroluk madeni para sandığını anlattı. Boru döşemek için bir temel parçasını kaldırdıklarında duvarın içinde gizlenmiş bir bölme ortaya çıktı. Proje lideri Mario ise önce patronunu, ardından polisi aradığını belirtti.

Bölmeden 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin sikke çıktı.

Bölmeden 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin sikke çıktı.

Haberlere göre bölmede 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin altın sikke bulunuyordu. Bazı kaynaklar külçe sayısını 49 olarak veriyor. Toplam değerin yaklaşık 9 milyon euro, yani yaklaşık 10 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

İhbar üzerine gelen polis, buluntuyu kayıt altına alarak altınları yüksek güvenlikli bir federal devlet kasasına taşıdı. Alan çevrildi ve define avcılarının şantiyeye girmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Belçika yasalarına göre altınların gerçek sahipleri beş yıl boyunca başvuruda bulunabilecek.

Belçika yasalarına göre altınların gerçek sahipleri beş yıl boyunca başvuruda bulunabilecek.

Belçika mevzuatında suç unsuru taşımayan buluntular için yasal sahiplere beş yıllık başvuru süresi tanınıyor. Savcılık, sikkelerdeki basım işaretleri ve tarihsel ayrıntılar üzerinden altınların kaynağını belirlemeye çalışıyor. İşçilerin altınları kendilerinin alıkoyamayacağı belirtiliyor.

Süre içinde sahibi çıkmazsa, değerin mülk sahibi sosyal yardım kuruluşu ile buluntuyu keşfeden işçiler arasında paylaştırılacak. Kuruluş, payını sosyal yardım faaliyetlerinde kullanmayı planlıyor. Kobe bulduğu için bir ödül almayı umduğunu söylerken, Mario altınları alıkoymanın hırsızlık olacağını ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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