Kanalizasyon Borusu Döşerken Külçe Külçe Altın Buldu: Halka Dağıtmak İstiyorlar
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Doğu Flandre'daki Sint-Gillis-Dendermonde'de kanalizasyon çalışması yapan işçiler, bodrum duvarında gizli bir bölme fark etti.
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Bölmeden 40'tan fazla külçe altın ve yaklaşık 4 bin sikke çıktı.
Belçika yasalarına göre altınların gerçek sahipleri beş yıl boyunca başvuruda bulunabilecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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