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Gökyüzünü 'Kızıl Cin' Aydınlattı: Köyün Üzerinde Bir Anda Beliriverdi

Gökyüzünü 'Kızıl Cin' Aydınlattı: Köyün Üzerinde Bir Anda Beliriverdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:33
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Fransa'nın Korsika Adası'nda, Montemaggiore köyü üzerinde dev bir denizanasını andıran kızıl bir ışık yapısı fotoğraflandı. Parıltının kaynağının yaklaşık 500 ila 700 kilometre uzaktaki fırtınalar olduğu belirtildi. 'Kızıl Cin' (Red Sprite) olarak adlandırılan olay, bilim insanlarının onlarca yıldır incelediği nadir atmosfer olaylarından biri.

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Kaynak: 1, 2

Görüntüler: Florian Riou

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Fotoğrafçı Florian Riou, Korsika'daki Montemaggiore köyü üzerinde beliren kızıl ışık yapısını görüntüledi.

Atmosfer olayları konusunda çalışan Fransız fotoğrafçı Florian Riou, İspanya kıyıları açıklarındaki fırtınaları önceden tahmin ederek Korsika'da bir gece çekimi planladı. LinkedIn paylaşımına göre Riou, farklı noktalardan açıları inceledi ve Calvi yakınlarındaki bir köyü, 500-700 kilometre uzaktaki güçlü fırtınaların üzerinde oluşabilecek kısa süreli ışık olaylarıyla aynı karede birleştirme şansı olduğunu fark etti.

Kızıl ışıklar, fotoğrafın açısı ve mesafe nedeniyle sanki köyün hemen üzerinde belirmiş gibi görünüyor. Oysa ışıklar, Barselona civarında gelişen güçlü fırtınaların yüzlerce kilometre üzerinde oluştu.

Kızıl Cin, fırtına bulutlarının çok üzerinde oluşan geçici bir ışık olayı olarak tanımlanıyor.

Kızıl Cin, fırtına bulutlarının çok üzerinde oluşan geçici bir ışık olayı olarak tanımlanıyor.

Kızıl Cin, bilimde Geçici Işık Olayları (TLE) adı verilen atmosferik elektriksel boşalmalar grubunda yer alıyor. Sıradan yıldırımlardan farklı olarak bulutla yer arasında değil, fırtına bulutlarının çok üzerinde, yaklaşık 50-90 kilometre yükseklikte, mezosfer katmanında görülüyor.

Olayın güçlü ve pozitif yüklü yıldırım boşalmalarıyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Bu boşalmalar bulutların üzerindeki atmosfer katmanlarında güçlü bir elektrik alanı oluşturuyor; alan, seyrek havada elektriksel bir boşalmaya yol açıyor. Karakteristik kırmızı renk ise atmosferdeki azot moleküllerinin uyarılmasıyla ortaya çıkıyor.

Birkaç milisaniye süren olayı insan gözüyle fark etmek çok zor.

Birkaç milisaniye süren olayı insan gözüyle fark etmek çok zor.

Kızıl Cin parıltıları genellikle dev bir denizanasını ya da havucu andıran biçimler alıyor. Bazen aşağı doğru uzanan mavi kollar da görülebiliyor. Birkaç milisaniye süren bu parlamalar insan gözüyle fark edilemeyecek kadar kısa olduğu için olayı görüntülemek için birkaç koşulun bir araya gelmesi gerekiyor: uzaktaki güçlü bir fırtına, kamerayla fırtına arasında açık bir gökyüzü ve ışığa duyarlı bir kamera.

Bilim insanları bu olayların ilk güçlü görüntülü kanıtını 1989'da elde etti. Kızıl Cin, düşen uzay cisimlerinin ya da bilinmeyen uçan cisimlerin kanıtı değil, doğal bir atmosfer olayı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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