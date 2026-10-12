Gökyüzünü 'Kızıl Cin' Aydınlattı: Köyün Üzerinde Bir Anda Beliriverdi

Atmosfer olayları konusunda çalışan Fransız fotoğrafçı Florian Riou, İspanya kıyıları açıklarındaki fırtınaları önceden tahmin ederek Korsika'da bir gece çekimi planladı. LinkedIn paylaşımına göre Riou, farklı noktalardan açıları inceledi ve Calvi yakınlarındaki bir köyü, 500-700 kilometre uzaktaki güçlü fırtınaların üzerinde oluşabilecek kısa süreli ışık olaylarıyla aynı karede birleştirme şansı olduğunu fark etti.

Kızıl ışıklar, fotoğrafın açısı ve mesafe nedeniyle sanki köyün hemen üzerinde belirmiş gibi görünüyor. Oysa ışıklar, Barselona civarında gelişen güçlü fırtınaların yüzlerce kilometre üzerinde oluştu.