Gökyüzünü 'Kızıl Cin' Aydınlattı: Köyün Üzerinde Bir Anda Beliriverdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'nın Korsika Adası'nda, Montemaggiore köyü üzerinde dev bir denizanasını andıran kızıl bir ışık yapısı fotoğraflandı. Parıltının kaynağının yaklaşık 500 ila 700 kilometre uzaktaki fırtınalar olduğu belirtildi. 'Kızıl Cin' (Red Sprite) olarak adlandırılan olay, bilim insanlarının onlarca yıldır incelediği nadir atmosfer olaylarından biri.
Detaylar 👇
Görüntüler: Florian Riou
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fotoğrafçı Florian Riou, Korsika'daki Montemaggiore köyü üzerinde beliren kızıl ışık yapısını görüntüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızıl Cin, fırtına bulutlarının çok üzerinde oluşan geçici bir ışık olayı olarak tanımlanıyor.
Birkaç milisaniye süren olayı insan gözüyle fark etmek çok zor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın