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Tek Bir Cıvata Yüzünden 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı: Dev Operasyonun Nedeni Şaşırttı

Tek Bir Cıvata Yüzünden 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı: Dev Operasyonun Nedeni Şaşırttı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 22:58
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Çek otomobil üreticisi Skoda, direksiyon sistemindeki olası bir arıza nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 719 bin 30 aracını geri çağırdı. Operasyonun merkezinde, Avrupa'da maliyeti yaklaşık 330 TL olan tek bir cıvata bulunuyor.

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Geri çağırma, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen dört farklı modeli kapsıyor.

Geri çağırma, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen dört farklı modeli kapsıyor.

Almanya Federal Motorlu Taşıt Dairesi'nin (KBA) 2 Ekim 2026'da yayımladığı duyuruya göre geri çağırma; Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsıyor. Operasyon, Volkswagen Grubu'nda Dieselgate skandalından bu yana yapılan en büyük geri çağırmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Şirket tarihinde ilk kez, teslimatının üzerinden henüz üç ay geçmemiş araçlar da bu kapsamda servise çağrıldı. Kapsama giren her aracın etkilenmeyebileceği, sahiplerinin şasi numarasıyla yetkili servislerden sorgulama yapabileceği belirtiliyor.

Sorun, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleyen altıgen başlı cıvatadaki korozyon riskinden kaynaklanıyor.

Sorun, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleyen altıgen başlı cıvatadaki korozyon riskinden kaynaklanıyor.

Nem ve özellikle yollarda kullanılan tuz gibi kimyasalların etkisiyle zamanla korozyona uğrayabilen cıvata, bağlantının gevşemesine ve kırılmasına yol açabiliyor. Cıvata kırılırsa direksiyon kutusu yalnızca tek bir bağlantı noktasına sabitlenmiş halde kalıyor.

Bu durumun özellikle yüksek yük altında direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesine ve aracın savrulmasına neden olabileceği tespit edildi. Yetkili servisler, söz konusu cıvatayı korozyona karşı daha dayanıklı yenisiyle ücretsiz olarak değiştirecek.

Aynı risk nedeniyle Volkswagen Grubu genelinde geri çağrılan araç sayısı yaklaşık 4,6 milyona ulaştı.

Aynı risk nedeniyle Volkswagen Grubu genelinde geri çağrılan araç sayısı yaklaşık 4,6 milyona ulaştı.

Skoda'dan önce Volkswagen, Audi ve SEAT da aynı sorun nedeniyle araçlarını geri çağırmıştı. Sorun ilk olarak 2024'te tek bir araçta paslanmış cıvata tespit edilmesiyle ortaya çıktı. Benzer vakaların ardından Volkswagen ve Audi kapsamlı geri çağırma sürecini Eylül 2026'da başlattı, Skoda ise bu adımı bir ay sonra attı.

Finansal sıkıntılarla karşı karşıya olan Volkswagen Grubu için bu gelişmenin şirket itibarı üzerindeki baskıyı artırdığı belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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