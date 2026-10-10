Tek Bir Cıvata Yüzünden 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı: Dev Operasyonun Nedeni Şaşırttı
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Geri çağırma, Kasım 2015 ile Ağustos 2026 arasında üretilen dört farklı modeli kapsıyor.
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Sorun, direksiyon kutusunu ön aks alt şasisine sabitleyen altıgen başlı cıvatadaki korozyon riskinden kaynaklanıyor.
Aynı risk nedeniyle Volkswagen Grubu genelinde geri çağrılan araç sayısı yaklaşık 4,6 milyona ulaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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