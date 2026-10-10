Tek Bir Cıvata Yüzünden 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı: Dev Operasyonun Nedeni Şaşırttı

Almanya Federal Motorlu Taşıt Dairesi'nin (KBA) 2 Ekim 2026'da yayımladığı duyuruya göre geri çağırma; Octavia, Superb, Karoq ve Kodiaq modellerini kapsıyor. Operasyon, Volkswagen Grubu'nda Dieselgate skandalından bu yana yapılan en büyük geri çağırmalardan biri olarak kayıtlara geçti.

Şirket tarihinde ilk kez, teslimatının üzerinden henüz üç ay geçmemiş araçlar da bu kapsamda servise çağrıldı. Kapsama giren her aracın etkilenmeyebileceği, sahiplerinin şasi numarasıyla yetkili servislerden sorgulama yapabileceği belirtiliyor.