Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Yarılandı: 1 Kilometre İçin 2,1 Milyar Dolar Harcanacak
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Suudi Arabistan'ın Cidde (Jeddah) kentinde inşa edilen Jeddah Tower, 118. kata ve yaklaşık 474 metre yüksekliğe ulaştı. 1.000 metreyi aşması planlanan kule tamamlandığında dünyanın en yüksek yapısı olacak. Yaklaşık 2,1 milyar dolarlık tamamlama sözleşmesiyle sürdürülen inşaat, yarı yolu geçmek üzere.
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Kaynak: Construction Review Online
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Yaklaşık 5 günde bir kat yükselen kule, 157 katlı planın 118. katına ulaştı.
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Ocak 2025'te yeniden başlayan inşaatta günde 6 binden fazla işçi çalışıyor.
Kulenin otel, konut, ofis ve gözlem teraslı yapısının 2028'in sonlarında tamamlanması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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