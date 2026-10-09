Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Yarılandı: 1 Kilometre İçin 2,1 Milyar Dolar Harcanacak

Kule için tamamlanma hedefi 2028'in sonları olarak açıklanıyor. Daha önceki hedefin kaydığı belirtiliyor. Konut satışlarının 2027'de başlaması planlanıyor.

Plana göre yapıda 182 odalı bir Four Seasons oteli, 97 markalı konut, 325 apartman dairesi, 14 bin metrekareden fazla ofis alanı ve iç ile dış gözlem terasları yer alacak. Proje, 5,3 milyon metrekarelik Jeddah Economic City ana planının bir parçası.