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Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Yarılandı: 1 Kilometre İçin 2,1 Milyar Dolar Harcanacak

Dünyanın En Yüksek Gökdeleni Yarılandı: 1 Kilometre İçin 2,1 Milyar Dolar Harcanacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:30
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Suudi Arabistan'ın Cidde (Jeddah) kentinde inşa edilen Jeddah Tower, 118. kata ve yaklaşık 474 metre yüksekliğe ulaştı. 1.000 metreyi aşması planlanan kule tamamlandığında dünyanın en yüksek yapısı olacak. Yaklaşık 2,1 milyar dolarlık tamamlama sözleşmesiyle sürdürülen inşaat, yarı yolu geçmek üzere.

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Kaynak: Construction Review Online

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Yaklaşık 5 günde bir kat yükselen kule, 157 katlı planın 118. katına ulaştı.

Yaklaşık 5 günde bir kat yükselen kule, 157 katlı planın 118. katına ulaştı.

Haberlere göre kule, Nisan 2026'da 100 kata ve 400 metreye ulaşmıştı. Eylül ortasında 113 kat ve 454 metreye çıkan yapı, Eylül sonunda 116 kat ve yaklaşık 466 metreyi geçti. Şu an 118. katta ve yaklaşık 474 metrede bulunuyor.

Çekirdek kat döngüsü yaklaşık 5 gün sürüyor. Planlanan yükseklik 1.000 metrenin üzerinde; geriye yaklaşık 526 metre kalıyor.

Ocak 2025'te yeniden başlayan inşaatta günde 6 binden fazla işçi çalışıyor.

Ocak 2025'te yeniden başlayan inşaatta günde 6 binden fazla işçi çalışıyor.

İnşaat, Ocak 2025'te yeniden başladı; o tarihte 157 kattan 63'ü tamamlanmıştı. Tamamlama sözleşmesi 2024'te Jeddah Economic Company tarafından Saudi Binladin Group'a verildi. Kalan işler için 42 aylık bir program öngörülüyor.

Günlük 6 binden fazla işçinin çalıştığı projede 20 milyon saatten fazla kayıpsız çalışma süresi kaydedildi. Yapının temelinde yaklaşık 105 metre derinliğinde 270 kazık bulunuyor.

Kulenin otel, konut, ofis ve gözlem teraslı yapısının 2028'in sonlarında tamamlanması hedefleniyor.

Kulenin otel, konut, ofis ve gözlem teraslı yapısının 2028'in sonlarında tamamlanması hedefleniyor.

Kule için tamamlanma hedefi 2028'in sonları olarak açıklanıyor. Daha önceki hedefin kaydığı belirtiliyor. Konut satışlarının 2027'de başlaması planlanıyor.

Plana göre yapıda 182 odalı bir Four Seasons oteli, 97 markalı konut, 325 apartman dairesi, 14 bin metrekareden fazla ofis alanı ve iç ile dış gözlem terasları yer alacak. Proje, 5,3 milyon metrekarelik Jeddah Economic City ana planının bir parçası.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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