İstanbul Surlarının Yüzyıllardır Saklı Kalan Sır: Üzerindeki Yazı Fatiha İstiyor

Silivrikapı, İmparator Theodosius döneminde 413 yılında inşa edilen Theodosius Surları üzerinde yer alıyor. Kapı, İstanbul'un batısındaki Selymbria'ya, bugünkü adıyla Silivri'ye uzanan güzergah üzerinde bulunduğu için bu adı aldı. Bizans dönemindeki adı ise yakınındaki Balıklı Ayazması'yla bağlantılı olarak Pege Kapısı'ydı. 13. ve 14. yüzyıllarda Silivri yönünün önem kazanmasıyla Silivri Kapısı adı kullanılmaya başlandı.

Kapı, çift sur sisteminin bir parçası. Sanat tarihçisi Prof. Dr. Kadir Pektaş'a göre dış taraftaki kapı Osmanlı döneminde büyük ölçüde yenilenirken iç taraftaki kapı iki kulenin arasında yer alıyor. Silivrikapı, Bizans tarihinde de önemli bir olaya sahne oldu: 1204'te Latinlerin İstanbul'u işgal etmesiyle başlayan dönem 1261'de sona ererken Bizans komutanı Aleksios Strategopulos şehre bu kapıdan girdi.