İstanbul Surlarının Yüzyıllardır Saklı Kalan Sır: Üzerindeki Yazı Fatiha İstiyor
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413'te inşa edilen Theodosius Surları üzerindeki Silivrikapı, Bizans döneminde Pege Kapısı olarak biliniyordu.
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Osmanlı döneminde kapıya asılan Bozdoğan gürzü, Pehlivan İdris Ağa'nın hatırasını yaşatıyor.
Silivrikapı, 1509 depremi, Hadım İbrahim Paşa Camisi ve 5. yüzyıldan kalma bir hipojeyle farklı dönemlerin izlerini taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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