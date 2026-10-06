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Dünyanın En Kısa Savaşı 40 Dakikada Bitti: Sultan Saraydan Kaçıp Konsolosluğa Sığındı

Dünyanın En Kısa Savaşı 40 Dakikada Bitti: Sultan Saraydan Kaçıp Konsolosluğa Sığındı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:20
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27 Ağustos 1896'da İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında patlak veren çatışma, kayıtlara geçen en kısa savaş olarak biliniyor. Yaklaşık 40 dakika süren savaşta İngiliz donanması sultanın sarayını bombaladı. Çatışmanın çıkış nedeni ise yeni sultanın İngiltere'nin onayı olmadan tahta geçmesiydi.

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Sultan Hamad bin Thuwaini'nin ölümünün ardından tahta çıkan Khalid bin Barghash, İngiltere'nin tepkisini çekti.

Sultan Hamad bin Thuwaini'nin ölümünün ardından tahta çıkan Khalid bin Barghash, İngiltere'nin tepkisini çekti.

Zanzibar Sultanı Hamad bin Thuwaini'nin 25 Ağustos 1896'daki ölümünün ardından yönetimi Khalid bin Barghash devraldı. İngiltere'nin himayesindeki Zanzibar'da tahta çıkacak adayların İngilizlerden izin alması gerekiyordu. Yeni sultan bu izni almadı.

İngiltere, Khalid bin Barghash'ı sultan olarak tanımadı ve sarayın boşaltılmasını talep etti. İngiliz yetkililer, 27 Ağustos sabahı saat 09.00'a kadar süre tanıdı. Aksi halde askeri müdahale yapılacağı bildirildi.

Verilen süre dolduktan iki dakika sonra İngiliz savaş gemileri sarayı bombalamaya başladı.

Verilen süre dolduktan iki dakika sonra İngiliz savaş gemileri sarayı bombalamaya başladı.

Talebin karşılık bulmaması üzerine İngiliz donanması 09.02'de ateş açtı. Limandaki İngiliz kuvvetleri arasında kruvazörler, gambotlar, 150 deniz piyadesi ve denizci ile 900 Zanzibarlı asker bulunuyordu. Khalid bin Barghash'ın saray çevresindeki savunucularının sayısının ise yaklaşık 2 bin 800 olduğu belirtiliyor. Bunların büyük bölümü sivillerden oluşuyordu.

Yoğun bombardıman sonucu saray büyük ölçüde yıkıldı. Sultanın kraliyet yatı Glasgow ile iki küçük tekne battı. Çatışma, kaynaklara göre 38 ile 45 dakika arasında sürdü.

Saraydan çıkan Khalid bin Barghash Alman konsolosluğuna sığındı, İngiltere'nin desteklediği Hamud bin Muhammed sultan oldu.

Saraydan çıkan Khalid bin Barghash Alman konsolosluğuna sığındı, İngiltere'nin desteklediği Hamud bin Muhammed sultan oldu.

Savaşın bilançosu iki taraf için çok farklı oldu. Zanzibar tarafında yaklaşık 500 kişi öldü ya da yaralandı. İngiliz tarafında ise bir astsubay ağır yaralandı.

Khalid bin Barghash, Alman konsolosluğuna sığındı ve diplomatik koruma sayesinde tutuklanmaktan kurtuldu. Daha sonra bir Alman gemisiyle Alman Doğu Afrikası'na götürüldü. İngiltere'nin tercih ettiği Hamud bin Muhammed ise sınırlı yetkilerle Zanzibar'ın yeni sultanı olarak göreve getirildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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