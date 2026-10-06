Dünyanın En Kısa Savaşı 40 Dakikada Bitti: Sultan Saraydan Kaçıp Konsolosluğa Sığındı

Talebin karşılık bulmaması üzerine İngiliz donanması 09.02'de ateş açtı. Limandaki İngiliz kuvvetleri arasında kruvazörler, gambotlar, 150 deniz piyadesi ve denizci ile 900 Zanzibarlı asker bulunuyordu. Khalid bin Barghash'ın saray çevresindeki savunucularının sayısının ise yaklaşık 2 bin 800 olduğu belirtiliyor. Bunların büyük bölümü sivillerden oluşuyordu.

Yoğun bombardıman sonucu saray büyük ölçüde yıkıldı. Sultanın kraliyet yatı Glasgow ile iki küçük tekne battı. Çatışma, kaynaklara göre 38 ile 45 dakika arasında sürdü.