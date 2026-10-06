Dünyanın En Kısa Savaşı 40 Dakikada Bitti: Sultan Saraydan Kaçıp Konsolosluğa Sığındı
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27 Ağustos 1896'da İngiltere ile Zanzibar Sultanlığı arasında patlak veren çatışma, kayıtlara geçen en kısa savaş olarak biliniyor. Yaklaşık 40 dakika süren savaşta İngiliz donanması sultanın sarayını bombaladı. Çatışmanın çıkış nedeni ise yeni sultanın İngiltere'nin onayı olmadan tahta geçmesiydi.
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Sultan Hamad bin Thuwaini'nin ölümünün ardından tahta çıkan Khalid bin Barghash, İngiltere'nin tepkisini çekti.
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Verilen süre dolduktan iki dakika sonra İngiliz savaş gemileri sarayı bombalamaya başladı.
Saraydan çıkan Khalid bin Barghash Alman konsolosluğuna sığındı, İngiltere'nin desteklediği Hamud bin Muhammed sultan oldu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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