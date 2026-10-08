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35 Metrelik Uçak Aylarca İnmeyecek: Yerden Havaya Kablosuz Enerji Gönderecekler

35 Metrelik Uçak Aylarca İnmeyecek: Yerden Havaya Kablosuz Enerji Gönderecekler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 20:20
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İngiltere'de geliştirilen güneş enerjili insansız uçak PHASA-35'in, yere inmeden aylarca havada kalabilmesi için yeni bir sistem test edilecek. 35 metre kanat açıklığına sahip uçağa enerji, yerden kablosuz olarak gönderilecek.

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BAE Systems bünyesindeki Prismatic'in geliştirdiği 150 kilogramlık PHASA-35, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte uçmak üzere tasarlandı.

BAE Systems bünyesindeki Prismatic'in geliştirdiği 150 kilogramlık PHASA-35, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte uçmak üzere tasarlandı.

PHASA-35, kanat açıklığı 35 metre olmasına rağmen yalnızca 150 kilogram ağırlığında. Güneş enerjisiyle çalışan insansız uçak, 66 bin feetin, yani yaklaşık 20 kilometrenin üzerindeki irtifada görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Bu yükseklikte aylar boyunca havada kalması hedefleniyor.

Uçak, 15 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Bu yük; keşif, gözetleme, iletişim ve yeryüzü gözlemi gibi görevlerde kullanılabilecek sensörlerden oluşabiliyor. Prismatic'in CEO'su Bob Davidson, uçağın stratosferde şimdiden kendini kanıtladığını ve uyduya düşük maliyetli bir alternatif sunduğunu belirtti.

Yerden gönderilen enerji ışını, uçağın kanadındaki alıcı tarafından yeniden elektriğe dönüştürülecek.

Yerden gönderilen enerji ışını, uçağın kanadındaki alıcı tarafından yeniden elektriğe dönüştürülecek.

İngiltere'nin Advanced Research + Invention Agency (ARIA) kurumunun Enduring Atmospheric Platforms programı kapsamında, projeye 15,7 milyon sterlinlik sözleşme verildi. Sistemde yerdeki bir vericiden gönderilen enerji ışını, kanada yerleştirilen bir alıcı tarafından yakalanacak ve elektriğe çevrilecek. Böylece uçak hem çalışmaya devam edecek hem de bataryalarını havadayken şarj edebilecek.

Yapılan açıklamaya göre benzer mikrodalga frekansları havacılıkta, uydu haberleşmesinde ve radarlarda zaten kullanılıyor. Sistemin özellikle güneş ışığının kış aylarında sınırlı olduğu İngiltere gibi bölgelerde uçağın gece gündüz, yıl boyunca havada kalmasını sağlaması amaçlanıyor.

Üç aşamalı projenin yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi ve gerçek bir uçuş gösterimiyle tamamlanması planlanıyor.

Üç aşamalı projenin yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi ve gerçek bir uçuş gösterimiyle tamamlanması planlanıyor.

Üç aşamadan oluşan çalışmanın yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi planlanıyor. Süreç, güç aktarım çözümünün PHASA-35 ile gerçekleştirilecek entegre bir uçuş gösterimiyle sona erecek. ARIA'nın Enduring Atmospheric Platforms programı direktörü Rico Chandra, bu alanda cesur fikirlerin desteklenmesi gerektiğini ve araştırmanın İngiltere'yi yüksek irtifa platformlarının tasarlandığı, üretildiği ve ölçeklendirildiği yer haline getirmeyi amaçladığını söyledi.

Sistem başarılı olursa uçağın taşıdığı bataryaların hafifletilebileceği ve boşalan kapasitenin ek yük için kullanılabileceği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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