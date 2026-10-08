35 Metrelik Uçak Aylarca İnmeyecek: Yerden Havaya Kablosuz Enerji Gönderecekler

İngiltere'nin Advanced Research + Invention Agency (ARIA) kurumunun Enduring Atmospheric Platforms programı kapsamında, projeye 15,7 milyon sterlinlik sözleşme verildi. Sistemde yerdeki bir vericiden gönderilen enerji ışını, kanada yerleştirilen bir alıcı tarafından yakalanacak ve elektriğe çevrilecek. Böylece uçak hem çalışmaya devam edecek hem de bataryalarını havadayken şarj edebilecek.

Yapılan açıklamaya göre benzer mikrodalga frekansları havacılıkta, uydu haberleşmesinde ve radarlarda zaten kullanılıyor. Sistemin özellikle güneş ışığının kış aylarında sınırlı olduğu İngiltere gibi bölgelerde uçağın gece gündüz, yıl boyunca havada kalmasını sağlaması amaçlanıyor.