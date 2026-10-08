35 Metrelik Uçak Aylarca İnmeyecek: Yerden Havaya Kablosuz Enerji Gönderecekler
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BAE Systems bünyesindeki Prismatic'in geliştirdiği 150 kilogramlık PHASA-35, yaklaşık 20 kilometre yükseklikte uçmak üzere tasarlandı.
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Yerden gönderilen enerji ışını, uçağın kanadındaki alıcı tarafından yeniden elektriğe dönüştürülecek.
Üç aşamalı projenin yaklaşık üç buçuk yıl sürmesi ve gerçek bir uçuş gösterimiyle tamamlanması planlanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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