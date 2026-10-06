Ödevlere Görünmez Bir Cümle Ekledi: Yapay Zeka Kullanan 60 Öğrenci Tek Seferde Ortaya Çıktı
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ABD'deki Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde biyoloji profesörü Timothy Paustian, ödevlerde yapay zekâ kullanan öğrencileri ortaya çıkarmak için gizli komutlar ekledi. 350 öğrencilik çevrim içi mikrobiyoloji dersinde yalnızca tek bir ödevden 60 kişi yakalandı. Yöntem, öğrencilerin ödev metnini dikkatle okumadan yapay zekâ araçlarına yapıştırmasına dayanıyordu.
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ChatGPT'nin yaygınlaşmasının ardından yapay zekayla hazırlanan ödevler, öğretmenleri yeni yöntemler aramaya itti.
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Ödev talimatına eklenen görünmez bir cümle, yapay zeka kullanan 60 öğrencinin ortaya çıkmasını sağladı.
Öğrenciler gizli komutları fark edip silmeyi öğrenirken Paustian yazılı ödevleri tamamen kaldırmayı düşünüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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