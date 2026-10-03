Psikologlar Açıkladı: Her Şeyi Espriye Vuran Kişilerin Ortak Noktası
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Zor bir durumda bile herkesi güldürmeyi başaran, her şeye bir espriyle karşılık veren kişiler sosyal çevrelerin vazgeçilmezi sayılıyor. Psikoloji literatürü ise mizahın çoğu zaman bir başa çıkma aracı olarak işlev gördüğünü, asıl belirleyici olanın ise mizahın türü olduğunu gösteriyor.
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Uzmanlara göre mizah, özellikle zor durumlarda stresle başa çıkmayı kolaylaştıran bir mekanizma olarak çalışıyor.
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Araştırmaların öne çıkardığı asıl fark, kişinin mizahını hangi tarzda kullandığında ortaya çıkıyor.
Olumlu mizah olumsuz duyguları azaltmada olumsuz mizahtan daha başarılı olurken, mizah becerisi geliştirilebiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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