Psikologlar Açıkladı: Her Şeyi Espriye Vuran Kişilerin Ortak Noktası

Bern Üniversitesi'nden Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, olumlu mizahın ruh sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu ve etkili bir başa çıkma mekanizması işlevi gördüğünü belirtiyor. Perrig-Chiello'ya göre yetişkinler stresi yönetmek için özellikle kendini güçlendiren mizaha başvuruyor.

Mizahın psikolojideki bu rolü yeni değil. Sigmund Freud mizahı psikolojik gerilimi ve çatışmaları keyifli bir yolla hafifletmeyi sağlayan bir savunma mekanizması olarak görmüştü. Psikiyatrist George Vaillant ise mizahı en olgun savunma mekanizmalarından biri olarak değerlendirmişti.