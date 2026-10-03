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Psikologlar Açıkladı: Her Şeyi Espriye Vuran Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Her Şeyi Espriye Vuran Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 22:28
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Zor bir durumda bile herkesi güldürmeyi başaran, her şeye bir espriyle karşılık veren kişiler sosyal çevrelerin vazgeçilmezi sayılıyor. Psikoloji literatürü ise mizahın çoğu zaman bir başa çıkma aracı olarak işlev gördüğünü, asıl belirleyici olanın ise mizahın türü olduğunu gösteriyor.

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Kaynak: 1, 2

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Uzmanlara göre mizah, özellikle zor durumlarda stresle başa çıkmayı kolaylaştıran bir mekanizma olarak çalışıyor.

Uzmanlara göre mizah, özellikle zor durumlarda stresle başa çıkmayı kolaylaştıran bir mekanizma olarak çalışıyor.

Bern Üniversitesi'nden Prof. Pasqualina Perrig-Chiello, olumlu mizahın ruh sağlığıyla yakından ilişkili olduğunu ve etkili bir başa çıkma mekanizması işlevi gördüğünü belirtiyor. Perrig-Chiello'ya göre yetişkinler stresi yönetmek için özellikle kendini güçlendiren mizaha başvuruyor.

Mizahın psikolojideki bu rolü yeni değil. Sigmund Freud mizahı psikolojik gerilimi ve çatışmaları keyifli bir yolla hafifletmeyi sağlayan bir savunma mekanizması olarak görmüştü. Psikiyatrist George Vaillant ise mizahı en olgun savunma mekanizmalarından biri olarak değerlendirmişti.

Araştırmaların öne çıkardığı asıl fark, kişinin mizahını hangi tarzda kullandığında ortaya çıkıyor.

Araştırmaların öne çıkardığı asıl fark, kişinin mizahını hangi tarzda kullandığında ortaya çıkıyor.

Rod Martin ve ekibinin 2003'te Journal of Research in Personality dergisinde yayımladığı çalışma, mizahın günlük hayatta dört farklı biçimde kullanıldığını ortaya koydu: bağ kurucu, kendini güçlendirici, saldırgan ve kendini yıpratıcı. Bu tarzları ölçmek için geliştirilen anket, bugün de mizah araştırmalarında kullanılıyor. Sonraki araştırmalarda daha iyi ruh sağlığının bağ kurucu ve kendini güçlendirici mizahla, daha kötü ruh sağlığının ise saldırgan ve kendini yıpratıcı mizahla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

Perrig-Chiello da kişilik özellikleriyle mizah tarzları arasında bağlantı olduğunu kaydediyor. Olumsuz mizah nörotisizmle, bağ kurucu ve kendini güçlendirici mizah ise duygusal denge ve dışa dönüklükle ilişkilendiriliyor.

Olumlu mizah olumsuz duyguları azaltmada olumsuz mizahtan daha başarılı olurken, mizah becerisi geliştirilebiliyor.

Olumlu mizah olumsuz duyguları azaltmada olumsuz mizahtan daha başarılı olurken, mizah becerisi geliştirilebiliyor.

Andrea Samson ve James Gross'un 2012'de Cognition and Emotion dergisinde yayımlanan çalışmasına göre, olumlu mizah olumsuz duyguları azaltmada ve olumlu duyguları artırmada olumsuz mizahtan daha başarılı bir duygu düzenleme yöntemi olarak öne çıktı. Bu bulgular, her şeyi espriye vuran kişilerin ortak noktasının mizahı duygularıyla başa çıkma aracı olarak kullanmaları olabileceğine işaret ediyor. Bunun yararlı olup olmadığını ise mizahın türü belirliyor.

Perrig-Chiello, mizah gibi karakter güçlerinin yalnızca doğuştan gelmediğini de vurguluyor. Perrig-Chiello'ya göre olumlu psikoloji temelli mizah eğitimi stresi azaltıyor, ruh sağlığını güçlendiriyor ve iletişimi güçlendiriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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