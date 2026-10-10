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Vali Konağının Bahçesinde 7 Tabut Buldular: Amerika'da Kapanan Mezarlığın Sırrı Ortaya Çıktı

Vali Konağının Bahçesinde 7 Tabut Buldular: Amerika'da Kapanan Mezarlığın Sırrı Ortaya Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 22:40
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ABD'nin Kuzey Dakota eyaletinde, Bismarck'taki vali konutunun bahçesinde yürütülen çalışmalarda 7 tabut ve bir ahşap kutu bulundu. İçlerinde insan kalıntıları bulunan tabutlar, kentin 1870'lerde kullanılan ilk mezarlığına işaret ediyor.

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Her şey 19 Mayıs'ta yüklenicilerin bahçenin güneybatı köşesinde yaptığı kazıyla başladı.

Her şey 19 Mayıs'ta yüklenicilerin bahçenin güneybatı köşesinde yaptığı kazıyla başladı.

Mayıs ayında vali konutunun güneybatı köşesinde, 4. Cadde ve Boulevard Bulvarı yakınında kazı yapan yükleniciler, insan kalıntıları, tabut donanımı ve çeşitli parçalara rastladı. Bunun üzerine inşaat çalışmaları durduruldu.

Eyalet Tarih Derneği, alanda yer radarı taraması gerçekleştirdi. Haziran ayında yapılan taramalarda inşaat bölgesinde 10'a kadar mezar bulunabileceği belirtilmişti. Eylül ayına gelindiğinde ise yüzeyin altında, daha ayrıntılı incelenmesi gereken 29 ek anomali tespit edildi.

Eyalet Tarih Derneği ekipleri 1 Eylül'de başlayan kazıda 80'den fazla noktayı tek tek inceledi.

Eyalet Tarih Derneği ekipleri 1 Eylül'de başlayan kazıda 80'den fazla noktayı tek tek inceledi.

Arkeolojik kazı 1 Eylül'de başladı ve saha çalışmaları 14 Eylül'de tamamlandı. Eyalet Yönetim ve Bütçe Ofisi Tesis Yönetimi Direktörü Brandon Solberg, ekiplerin soruşturma sırasında işaretlenen 80'den fazla noktayı kontrol ettiğini açıkladı.

Çalışmaların sonunda içinde insan kalıntıları bulunan 7 tabut ile ayrıca bir ahşap kutu gün yüzüne çıkarıldı.

Alanın geçmişi, bahçenin Bismarck'ın ilk topluluk mezarlığına ev sahipliği yaptığı yıllara uzanıyor.

Alanın geçmişi, bahçenin Bismarck'ın ilk topluluk mezarlığına ev sahipliği yaptığı yıllara uzanıyor.

Konutun bulunduğu arazi, 1873-1877 yılları arasında Bismarck'ın ilk topluluk mezarlığı olarak kullanıldı. Mezarların çoğunun 1880'lerde St. Mary's ve Fairview mezarlıklarına taşındığı düşünülüyordu. Ancak 1903'te 13, 1959'da ise 5 mezarın daha bulunması, bazı kalıntıların yerinde kaldığını göstermişti.

Arkeologlar, çıkarılan kalıntıları ve eşyaları 2027'nin başına kadar sürmesi beklenen bir süreçte inceleyip kataloglayacak. Yönetim ve Bütçe Ofisi, yerel bir cenaze evi ile anlaştı; Crisis Care Chaplaincy ise taşınma sürecinin saygıyla yürütülmesine gönüllü olarak destek verecek. Kalıntıların 2027 ilkbaharında bölgedeki bir mezarlığa yeniden defnedilmesi planlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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