Vali Konağının Bahçesinde 7 Tabut Buldular: Amerika'da Kapanan Mezarlığın Sırrı Ortaya Çıktı
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Her şey 19 Mayıs'ta yüklenicilerin bahçenin güneybatı köşesinde yaptığı kazıyla başladı.
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Eyalet Tarih Derneği ekipleri 1 Eylül'de başlayan kazıda 80'den fazla noktayı tek tek inceledi.
Alanın geçmişi, bahçenin Bismarck'ın ilk topluluk mezarlığına ev sahipliği yaptığı yıllara uzanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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