Vali Konağının Bahçesinde 7 Tabut Buldular: Amerika'da Kapanan Mezarlığın Sırrı Ortaya Çıktı

Konutun bulunduğu arazi, 1873-1877 yılları arasında Bismarck'ın ilk topluluk mezarlığı olarak kullanıldı. Mezarların çoğunun 1880'lerde St. Mary's ve Fairview mezarlıklarına taşındığı düşünülüyordu. Ancak 1903'te 13, 1959'da ise 5 mezarın daha bulunması, bazı kalıntıların yerinde kaldığını göstermişti.

Arkeologlar, çıkarılan kalıntıları ve eşyaları 2027'nin başına kadar sürmesi beklenen bir süreçte inceleyip kataloglayacak. Yönetim ve Bütçe Ofisi, yerel bir cenaze evi ile anlaştı; Crisis Care Chaplaincy ise taşınma sürecinin saygıyla yürütülmesine gönüllü olarak destek verecek. Kalıntıların 2027 ilkbaharında bölgedeki bir mezarlığa yeniden defnedilmesi planlanıyor.