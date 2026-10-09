Deney Yapmak İçin 15 Kişiyi 40 Gün Boyunca Bir Mağaraya Kapattılar: Zaman 10 Gün Yavaşladı

Proje yöneticisi Clot'a göre gönüllülerin çoğu, 'mağaraya 30 gün önce girdiklerini' düşünüyordu. Bir katılımcı ise 23 gün geçtiğini söyledi. Zaman algısı, gerçek takvimin 10 gün kadar gerisinde kalmıştı.

Deneyde kontrol grubu bulunmadığı için izolasyonun, zaman ipuçlarının yokluğunun ve mağara ortamının etkileri birbirinden tam olarak ayrılamıyor.