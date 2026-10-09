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Deney Yapmak İçin 15 Kişiyi 40 Gün Boyunca Bir Mağaraya Kapattılar: Zaman 10 Gün Yavaşladı

Deney Yapmak İçin 15 Kişiyi 40 Gün Boyunca Bir Mağaraya Kapattılar: Zaman 10 Gün Yavaşladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:13
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Fransa'nın güneybatısındaki Ariège bölgesinde yer alan Lombrives Mağarası'nda 15 gönüllü, 2021'de saat, telefon ve gün ışığı olmadan 40 gün geçirdi. 'Deep Time' adı verilen deney, insan zihninin dış dünyadan kopuk kaldığında zamanı nasıl algıladığını araştırdı. Mağaradan çıkan gönüllüler, geçen süreyi gerçekte olduğundan çok daha kısa sanıyordu.

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Kaynak: Ecoportal, PBS NewsHour / AP

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Fransa'nın Pireneler bölgesindeki Lombrives Mağarası'nda 15 gönüllü 40 gün boyunca dış dünyadan kopuk yaşadı.

Fransa'nın Pireneler bölgesindeki Lombrives Mağarası'nda 15 gönüllü 40 gün boyunca dış dünyadan kopuk yaşadı.

Deney, Fransa'daki Human Adaptation Institute tarafından yürütüldü ve 2021'in mart ayında başladı. Katılımcılar 8 erkek ve 7 kadından oluşuyordu. Yaşları 27 ile 50 arasındaydı. Gönüllüler mağarada saat, telefon ve gün ışığı olmadan yaşadı.

Proje yöneticisi Christian Clot, deneyin insanların yaşam koşullarındaki ani değişikliklere nasıl uyum sağladığını göstermeyi amaçladığını belirtti.

Gönüllülerin uyku düzeni, sosyal temasları ve vücut sıcaklığı sensörlerle ve yutulan bir kapsülle izlendi.

Gönüllülerin uyku düzeni, sosyal temasları ve vücut sıcaklığı sensörlerle ve yutulan bir kapsülle izlendi.

Araştırmacılar, gönüllülerin uyku-uyanıklık döngüsünü, sosyal temaslarını ve davranışlarını sensörlerle izledi. Yutulan bir kapsül sayesinde vücut sıcaklığı da kayıt altına alındı. Fransa ve İsviçre'deki laboratuvarlar verilerin analizine katıldı.

Grupların birlikte yaşarken ortak bir ritme oturup oturmadığı da incelendi.

Mağaradan çıkan gönüllüler, geçen süreyi yaklaşık 30 gün sanıyordu.

Mağaradan çıkan gönüllüler, geçen süreyi yaklaşık 30 gün sanıyordu.

Proje yöneticisi Clot'a göre gönüllülerin çoğu, 'mağaraya 30 gün önce girdiklerini' düşünüyordu. Bir katılımcı ise 23 gün geçtiğini söyledi. Zaman algısı, gerçek takvimin 10 gün kadar gerisinde kalmıştı.

Deneyde kontrol grubu bulunmadığı için izolasyonun, zaman ipuçlarının yokluğunun ve mağara ortamının etkileri birbirinden tam olarak ayrılamıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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