Deney Yapmak İçin 15 Kişiyi 40 Gün Boyunca Bir Mağaraya Kapattılar: Zaman 10 Gün Yavaşladı
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Fransa'nın güneybatısındaki Ariège bölgesinde yer alan Lombrives Mağarası'nda 15 gönüllü, 2021'de saat, telefon ve gün ışığı olmadan 40 gün geçirdi. 'Deep Time' adı verilen deney, insan zihninin dış dünyadan kopuk kaldığında zamanı nasıl algıladığını araştırdı. Mağaradan çıkan gönüllüler, geçen süreyi gerçekte olduğundan çok daha kısa sanıyordu.
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Kaynak: Ecoportal, PBS NewsHour / AP
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Fransa'nın Pireneler bölgesindeki Lombrives Mağarası'nda 15 gönüllü 40 gün boyunca dış dünyadan kopuk yaşadı.
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Gönüllülerin uyku düzeni, sosyal temasları ve vücut sıcaklığı sensörlerle ve yutulan bir kapsülle izlendi.
Mağaradan çıkan gönüllüler, geçen süreyi yaklaşık 30 gün sanıyordu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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