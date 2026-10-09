Ocağın Altına Gömülen Adamın Ağzında Taş Bulundu: Karanlık Bir Büyü Ritüeli Olabilir
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İspanya'nın güneydoğusundaki La Almoloya'da, Tunç Çağı'ndan kalma bir konut kompleksinde dikkat çekici bir mezar yer alıyor. Yaklaşık 40 yaşındaki bir adam, büyük bir ocağın altına, ağzında büyük bir taşla gömülmüştü. Yeni bir çalışma, bu gömünün bir ceza değil, kötü güçleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir büyü ritüeli olabileceğini ileri sürüyor.
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El Argar kültürüne ait konut kompleksinde bulunan adam, yaklaşık 3 bin 700 yıl önce iki zemin arasına gömülmüştü.
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Adam, 70 metrekarelik yarı bodrum bir odada, yaklaşık 50 kişilik sekilerin arasında gömülmüştü.
Madrid Complutense Üniversitesi'nden araştırmacı, ağızdaki taşı susturma amaçlı bir büyü unsuru olarak yorumluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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