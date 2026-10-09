Ocağın Altına Gömülen Adamın Ağzında Taş Bulundu: Karanlık Bir Büyü Ritüeli Olabilir

Önceki araştırmacılar adama 'düşman' adını vermiş ve gömülüşü bir ceza olarak yorumlamıştı. Madrid Complutense Üniversitesi'nden Marco Mazón Gomariz ise 2026'da yayımlanan çalışmasında bunun kaos güçlerini denetim altına almayı amaçlayan bir büyü ritüeli olabileceğini öne sürüyor. Ağızdaki taşın, kişiyi hem yaşarken hem de hayalet olarak susturmayı hedeflemiş olabileceğini belirtiyor.

Mazón Gomariz, adamın gözden düşmüş bir rahip ya da görevli olabileceğini de ileri sürüyor. Ancak tüm bunlar hipotez olarak sunuluyor; adamın suçunun ya da statüsünün ne olduğu bilinmiyor.