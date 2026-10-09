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Ocağın Altına Gömülen Adamın Ağzında Taş Bulundu: Karanlık Bir Büyü Ritüeli Olabilir

Ocağın Altına Gömülen Adamın Ağzında Taş Bulundu: Karanlık Bir Büyü Ritüeli Olabilir

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:18
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İspanya'nın güneydoğusundaki La Almoloya'da, Tunç Çağı'ndan kalma bir konut kompleksinde dikkat çekici bir mezar yer alıyor. Yaklaşık 40 yaşındaki bir adam, büyük bir ocağın altına, ağzında büyük bir taşla gömülmüştü. Yeni bir çalışma, bu gömünün bir ceza değil, kötü güçleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir büyü ritüeli olabileceğini ileri sürüyor.

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Kaynak: 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones

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El Argar kültürüne ait konut kompleksinde bulunan adam, yaklaşık 3 bin 700 yıl önce iki zemin arasına gömülmüştü.

El Argar kültürüne ait konut kompleksinde bulunan adam, yaklaşık 3 bin 700 yıl önce iki zemin arasına gömülmüştü.

Buluntu, El Argar kültürünün üçüncü evresine, yani MÖ 1750-1550 arasına tarihleniyor. Beden, iki zemin seviyesi arasına yerleştirilmiş; alt gövde 4 metrekareden geniş bir çukurdaki büyük bir ocağın altında kalıyor. Yüz, insanların yürüdüğü alanın yaklaşık 1 santimetre altında bulunuyor.

Adam yaklaşık 1,63 metre boyunda ve kemiklerinde ağır iş ya da yara izi görülmüyor. El Argar mezarlarının çoğunun aksine yanında mezar armağanı da yok.

Adam, 70 metrekarelik yarı bodrum bir odada, yaklaşık 50 kişilik sekilerin arasında gömülmüştü.

Adam, 70 metrekarelik yarı bodrum bir odada, yaklaşık 50 kişilik sekilerin arasında gömülmüştü.

Gömünün yapıldığı oda, yaklaşık 70 metrekare kullanılabilir alana sahip, loş ve yarı bodrum bir mekan. İçinde yaklaşık 50 kişilik sekiler ve 1 metre yüksekliğinde bir kürsü bulunuyor. Ziyaretçiler odaya ana caddeden gizlenmiş dolambaçlı bir yoldan ulaşıyordu.

DNA analizi, adamın alana gömülü iki kişiyle üçüncü derece akrabalığı olduğunu gösteriyor. Yani adam, topluluğun dışından biri değil, bir üyesiydi.

Madrid Complutense Üniversitesi'nden araştırmacı, ağızdaki taşı susturma amaçlı bir büyü unsuru olarak yorumluyor.

Madrid Complutense Üniversitesi'nden araştırmacı, ağızdaki taşı susturma amaçlı bir büyü unsuru olarak yorumluyor.

Önceki araştırmacılar adama 'düşman' adını vermiş ve gömülüşü bir ceza olarak yorumlamıştı. Madrid Complutense Üniversitesi'nden Marco Mazón Gomariz ise 2026'da yayımlanan çalışmasında bunun kaos güçlerini denetim altına almayı amaçlayan bir büyü ritüeli olabileceğini öne sürüyor. Ağızdaki taşın, kişiyi hem yaşarken hem de hayalet olarak susturmayı hedeflemiş olabileceğini belirtiyor.

Mazón Gomariz, adamın gözden düşmüş bir rahip ya da görevli olabileceğini de ileri sürüyor. Ancak tüm bunlar hipotez olarak sunuluyor; adamın suçunun ya da statüsünün ne olduğu bilinmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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