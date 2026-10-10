Bodrum’da 2 Bin Yıllık Sır: Antik Arenada Dövüşen İki Kadın Gladyatörün Hikayesi
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Yaklaşık 2 bin yıl önce, bugünkü Bodrum'un yerinde bulunan antik Halikarnassos kentinde iki kadın gladyatör arenada karşı karşıya geldi. Olayın neredeyse tüm izleri silindi, ancak bir Roma dönemi mermer kabartması gladyatörlerin isimlerini, ekipmanlarını ve mücadelenin alışılmadık sonucunu günümüze taşıyor.
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Kaynak: British Museum
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Halikarnassos'ta bulunan kabartma, Amazon ve Achillia adlı iki kadın gladyatörün karşı karşıya gelişini gösteriyor.
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Amazon ve Achillia adlarının, Yunan mitolojisindeki Akhilleus ve Amazon kraliçesi Penthesileia'ya gönderme yaptığı düşünülüyor.
Kabartmadaki yazıta göre iki kadın da mücadeleden sağ çıktı ve bu, Roma arenaları için alışılmadık bir sonuçtu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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