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Bodrum’da 2 Bin Yıllık Sır: Antik Arenada Dövüşen İki Kadın Gladyatörün Hikayesi

Bodrum’da 2 Bin Yıllık Sır: Antik Arenada Dövüşen İki Kadın Gladyatörün Hikayesi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 21:19
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Yaklaşık 2 bin yıl önce, bugünkü Bodrum'un yerinde bulunan antik Halikarnassos kentinde iki kadın gladyatör arenada karşı karşıya geldi. Olayın neredeyse tüm izleri silindi, ancak bir Roma dönemi mermer kabartması gladyatörlerin isimlerini, ekipmanlarını ve mücadelenin alışılmadık sonucunu günümüze taşıyor.

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Kaynak: British Museum

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Halikarnassos'ta bulunan kabartma, Amazon ve Achillia adlı iki kadın gladyatörün karşı karşıya gelişini gösteriyor.

Halikarnassos'ta bulunan kabartma, Amazon ve Achillia adlı iki kadın gladyatörün karşı karşıya gelişini gösteriyor.

MS 1. ya da 2. yüzyıla tarihlenen kabartma, Halikarnassos'ta bulundu ve bugün British Museum koleksiyonunda yer alıyor. Yaklaşık 66 santimetre yüksekliğe ve 78 santimetre genişliğe sahip eser, iki kadının kılıç ve kalkanlarla birbirine doğru ilerleyişini betimliyor.

Kadınların ekipmanı erkek gladyatörlerinkine yakın. Her ikisi de büyük kalkanlar taşıyor, bacaklarında ve kılıç tutan kollarında koruyucu ekipman bulunuyor, ancak ikisinde de miğfer görülmüyor. British Museum, figürleri üzerlerindeki yazıtlardan Amazon ve Achillia olarak tanımlıyor.

Amazon ve Achillia adlarının, Yunan mitolojisindeki Akhilleus ve Amazon kraliçesi Penthesileia'ya gönderme yaptığı düşünülüyor.

Amazon ve Achillia adlarının, Yunan mitolojisindeki Akhilleus ve Amazon kraliçesi Penthesileia'ya gönderme yaptığı düşünülüyor.

Amazon ve Achillia adlarının büyük olasılıkla doğum adları değil, arena için seçilmiş sahne isimleri olduğu belirtiliyor. Klasik dönem uzmanı Kathleen Coleman, bu isimlerin Akhilleus ile Yunan mitolojisinde Akhilleus'un öldürdüğü Amazon kraliçesi Penthesileia'yı çağıştırdığını savunuyor. Coleman, ikilinin Roma seyircisine ünlü bir mitolojik karşılaşmanın arena versiyonunu sunan, sık sık birlikte dövüşen bir çift olabileceğini öne sürüyor.

Bu göndermenin Halikarnassos'ta özellikle anlamlı olacağı ifade ediliyor. Yüzyıllar önce Halikarnassos Mozolesi, Yunanlarla Amazonların savaşını anlatan kapsamlı bir frizle süslenmişti.

Kabartmadaki yazıta göre iki kadın da mücadeleden sağ çıktı ve bu, Roma arenaları için alışılmadık bir sonuçtu.

Kabartmadaki yazıta göre iki kadın da mücadeleden sağ çıktı ve bu, Roma arenaları için alışılmadık bir sonuçtu.

Yazıt, iki dövüşçünün de mücadeleden sağ çıktığını gösteriyor. British Museum, anıtın gladyatörlük görevlerinden serbest bırakılmalarını ya da berabere biten bir mücadele sonrası görevden ayrılmalarını andığını belirtiyor. Coleman ise yazıtın, gladyatörlerin öldürülmeden arenadan ayrılıp kışlalarına dönmesine izin veren 'missio' uygulamasına işaret ettiğini öne sürüyor. Bu yoruma göre Amazon ve Achillia'nın mücadelesi, ikisinin de yeterince iyi dövüşerek hayatta kalma ve gladyatörlük kariyerlerine devam etme izni aldığı olağanüstü bir beraberlikle sonuçlanmış olabilir.

Kadın gladyatörlere ilişkin kanıtlar sınırlı kalıyor. Antik yazarlar kadınların Roma arenalarında yer aldığını kaydederken, Halikarnassos kabartması gibi fiziksel betimlemeler çok daha nadir. Mermer eser 19. yüzyılda British Museum koleksiyonuna girdi ve şu anda sergilenmiyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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