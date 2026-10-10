Bodrum’da 2 Bin Yıllık Sır: Antik Arenada Dövüşen İki Kadın Gladyatörün Hikayesi

MS 1. ya da 2. yüzyıla tarihlenen kabartma, Halikarnassos'ta bulundu ve bugün British Museum koleksiyonunda yer alıyor. Yaklaşık 66 santimetre yüksekliğe ve 78 santimetre genişliğe sahip eser, iki kadının kılıç ve kalkanlarla birbirine doğru ilerleyişini betimliyor.

Kadınların ekipmanı erkek gladyatörlerinkine yakın. Her ikisi de büyük kalkanlar taşıyor, bacaklarında ve kılıç tutan kollarında koruyucu ekipman bulunuyor, ancak ikisinde de miğfer görülmüyor. British Museum, figürleri üzerlerindeki yazıtlardan Amazon ve Achillia olarak tanımlıyor.