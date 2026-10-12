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Denizli'de Çobanlık Yapmaktan NASA İçin Çalışmaya: Sayesinde Bugün O Teknoloji Var

Denizli'de Çobanlık Yapmaktan NASA İçin Çalışmaya: Sayesinde Bugün O Teknoloji Var

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 15:35
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çocuk yaşta anne babasını kaybeden ve çobanlık yaptığı anlatılan Hüseyin Yılmaz, ABD'ye giderek Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) fizik doktorasını tamamladı. Yılmaz, kendi adıyla anılan kütleçekim teorisinin yanı sıra bilgisayarlara sesle komut verme ve konuşma algısı üzerine yaptığı çalışmalarla da biliniyor.

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Hüseyin Yılmaz, 1924'te Denizli'nin Yumrutaş köyünde doğdu ve küçük yaşta anne babasını kaybetti.

Hüseyin Yılmaz, 1924'te Denizli'nin Yumrutaş köyünde doğdu ve küçük yaşta anne babasını kaybetti.

Hüseyin Yılmaz, 13 Ağustos 1924'te Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde dünyaya geldi. Annesini üç-dört, babasını ise on bir yaşındayken kaybetti. Anlatımlara göre çocukluğunda çobanlık yaptı.

Hayatının sonraki yıllarında Acıpayam Gölcük Yatılı Bölge Ortaokulu'nda ve Denizli Lisesi'nde öğrenim gördü.

İTÜ'de fizik okuyan Yılmaz 1952'de ABD'ye gitti ve 1954'te MIT'de doktorasını tamamladı.

İTÜ'de fizik okuyan Yılmaz 1952'de ABD'ye gitti ve 1954'te MIT'de doktorasını tamamladı.

Yılmaz, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Fizik bölümünden 1950'de lisans, 1951'de yüksek lisans derecesi aldı. 1952'de ABD'ye gitti ve 1954'te MIT'de fizik doktorasını tamamladı. 1956'ya kadar Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde yardımcı doçent olarak çalıştı, ardından Princeton'da araştırmalarını sürdürdü.

1958'de önerdiği kütleçekim teorisiyle tanınan Yılmaz, Einstein'ın alan denkleminin sağ tarafını değiştirerek olay ufkunun oluşmadığı bir model kurmayı hedefledi. Teori fizik dünyasında ciddi eleştirilere konu oldu ve ana akım fiziğin dışında değerlendiriliyor. Yılmaz'a 1959'da Gravity Research Foundation ödülü verildi.

Yılmaz, 1950'lerin sonundan itibaren bilgisayarlara sesle komut verme ve konuşma algısı üzerine çalıştı.

Yılmaz, 1950'lerin sonundan itibaren bilgisayarlara sesle komut verme ve konuşma algısı üzerine çalıştı.

Yılmaz, 1957'den itibaren Boston'daki Sylvania Electric Products'ta bilgisayarlara sesle komut verme üzerine çalıştı. 1962'de Arthur D. Little firmasında yönetici olarak göreve başladı ve MIT'de biyoloji bölümünde araştırma yaptı. Eindhoven'daki Algı Araştırmaları Enstitüsü'nde de görev aldı.

Yılmaz'ın konuşma algısı üzerine yazdığı 'A Theory of Speech Perception' makaleleri 1968'de The Bulletin of Mathematical Biophysics dergisinde yayımlandı. Bu çalışmalarıyla birlikte bugün neredeyse her cihazda bulunan sesli asistanların ilk adımlarını atmış oldu. Yılmaz, 27 Ocak 2013'te ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde hayatını kaybetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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