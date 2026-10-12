Denizli'de Çobanlık Yapmaktan NASA İçin Çalışmaya: Sayesinde Bugün O Teknoloji Var
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çocuk yaşta anne babasını kaybeden ve çobanlık yaptığı anlatılan Hüseyin Yılmaz, ABD'ye giderek Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) fizik doktorasını tamamladı. Yılmaz, kendi adıyla anılan kütleçekim teorisinin yanı sıra bilgisayarlara sesle komut verme ve konuşma algısı üzerine yaptığı çalışmalarla da biliniyor.
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Hüseyin Yılmaz, 1924'te Denizli'nin Yumrutaş köyünde doğdu ve küçük yaşta anne babasını kaybetti.
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İTÜ'de fizik okuyan Yılmaz 1952'de ABD'ye gitti ve 1954'te MIT'de doktorasını tamamladı.
Yılmaz, 1950'lerin sonundan itibaren bilgisayarlara sesle komut verme ve konuşma algısı üzerine çalıştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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