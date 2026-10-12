Denizli'de Çobanlık Yapmaktan NASA İçin Çalışmaya: Sayesinde Bugün O Teknoloji Var

Yılmaz, 1957'den itibaren Boston'daki Sylvania Electric Products'ta bilgisayarlara sesle komut verme üzerine çalıştı. 1962'de Arthur D. Little firmasında yönetici olarak göreve başladı ve MIT'de biyoloji bölümünde araştırma yaptı. Eindhoven'daki Algı Araştırmaları Enstitüsü'nde de görev aldı.

Yılmaz'ın konuşma algısı üzerine yazdığı 'A Theory of Speech Perception' makaleleri 1968'de The Bulletin of Mathematical Biophysics dergisinde yayımlandı. Bu çalışmalarıyla birlikte bugün neredeyse her cihazda bulunan sesli asistanların ilk adımlarını atmış oldu. Yılmaz, 27 Ocak 2013'te ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Cambridge kentinde hayatını kaybetti.