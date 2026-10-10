Mühendislikten Askerliğe, Avukatlıktan Tıbba Uzanan Başarı: Türkiye Onu Konuşuyor

Yıllar sonra tıp eğitimine başlayan Türkan'ın beyaz önlüğünü, aynı üniversitede Tıp Fakültesi'nden mezun olup İstanbul'da asistan doktor olarak görev yapan oğlu Emre Türkan giydirdi. Emre Türkan, önlük giydirme törenine ilişkin görüntüleri 'Hababam Sınıfı' jenerik müziğiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Babasıyla aralarındaki uzun yıllara dayanan rekabete atıfta bulunan Emre Türkan'ın paylaşımı 8 milyondan fazla izlendi.

17 yaşında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve 23 yaşında mezun olan Emre Türkan, TUS'a ilk girişinde derece yaparak plastik cerrahi alanında asistanlık eğitimine başladı. Paylaşımında hayatında hep bir telaşı olduğunu, babasının ise hiç acelesi olmadığını belirten Emre Türkan, babasının 60 yaşında böyle bir şey yapmasının ona çok yakıştığını söyledi.