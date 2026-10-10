Mühendislikten Askerliğe, Avukatlıktan Tıbba Uzanan Başarı: Türkiye Onu Konuşuyor
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Ankara'da ilaç mümessilliği, kara havacı pilotluğu ve avukatlık gibi mesleklerde çalışan Yaşar Kadir Türkan, yıllar önce yarıda bıraktığı Hacettepe Tıp Fakültesi'ne af düzenlemesiyle 60 yaşında geri döndü. Önlüğünü, aynı fakültede okuyup asistan doktor olan oğlu Emre Türkan giydirdi.
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Kaynak: DHA
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Mühendislikten askerliğe, hukuktan tıbba uzanan kariyerin ardından Yaşar Kadir Türkan 60 yaşında Hacettepe Tıp'a döndü.
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Emre Türkan'ın babasının önlük giyme törenini paylaştığı video 8 milyondan fazla izlendi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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