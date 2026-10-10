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Mühendislikten Askerliğe, Avukatlıktan Tıbba Uzanan Başarı: Türkiye Onu Konuşuyor

Mühendislikten Askerliğe, Avukatlıktan Tıbba Uzanan Başarı: Türkiye Onu Konuşuyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 19:54
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Ankara'da ilaç mümessilliği, kara havacı pilotluğu ve avukatlık gibi mesleklerde çalışan Yaşar Kadir Türkan, yıllar önce yarıda bıraktığı Hacettepe Tıp Fakültesi'ne af düzenlemesiyle 60 yaşında geri döndü. Önlüğünü, aynı fakültede okuyup asistan doktor olan oğlu Emre Türkan giydirdi.

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Kaynak: DHA

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Mühendislikten askerliğe, hukuktan tıbba uzanan kariyerin ardından Yaşar Kadir Türkan 60 yaşında Hacettepe Tıp'a döndü.

Mühendislikten askerliğe, hukuktan tıbba uzanan kariyerin ardından Yaşar Kadir Türkan 60 yaşında Hacettepe Tıp'a döndü.

Yaşar Kadir Türkan, 1985 yılında ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü'nün hazırlık sınıfını tamamladıktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Tıp eğitimini yarıda bırakan Türkan, Kara Harp Okulu'na sınavla girdi ve 1991'de teğmen rütbesiyle mezun oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kara havacı pilot olarak görev yaptıktan sonra askerlik mesleğinden ayrılan Türkan, bir süre tıbbi mümessil olarak çalıştı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi, 1998'de mezun olarak avukatlığa başladı. Uzun yıllar avukatlık yapan Türkan, son af düzenlemesinden yararlanarak Hacettepe Üniversitesi Türkçe Tıp Programı'na yeniden döndü.

Emre Türkan'ın babasının önlük giyme törenini paylaştığı video 8 milyondan fazla izlendi.

Emre Türkan'ın babasının önlük giyme törenini paylaştığı video 8 milyondan fazla izlendi.

Yıllar sonra tıp eğitimine başlayan Türkan'ın beyaz önlüğünü, aynı üniversitede Tıp Fakültesi'nden mezun olup İstanbul'da asistan doktor olarak görev yapan oğlu Emre Türkan giydirdi. Emre Türkan, önlük giydirme törenine ilişkin görüntüleri 'Hababam Sınıfı' jenerik müziğiyle sosyal medya hesabından paylaştı. Babasıyla aralarındaki uzun yıllara dayanan rekabete atıfta bulunan Emre Türkan'ın paylaşımı 8 milyondan fazla izlendi.

17 yaşında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ve 23 yaşında mezun olan Emre Türkan, TUS'a ilk girişinde derece yaparak plastik cerrahi alanında asistanlık eğitimine başladı. Paylaşımında hayatında hep bir telaşı olduğunu, babasının ise hiç acelesi olmadığını belirten Emre Türkan, babasının 60 yaşında böyle bir şey yapmasının ona çok yakıştığını söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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