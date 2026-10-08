Bilim İnsanları Yeni Bir Saat İcat Etti: 30 Milyon Yılda Sadece 1 Saniye Şaşıyor
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Avusturya ve Çin'deki iki ayrı bilim ekibi, zamanı atom çekirdeğindeki minik değişimlerle ölçen dünyanın ilk nükleer saatlerini çalıştırmayı başardı.
Toryum-229 ile çalışan bu prototipler, 30 milyon yıl boyunca kesintisiz çalışsa yalnızca 1 saniye şaşıyor. Bilim insanları, bu saatlerin bir gün navigasyondan deprem tahminine kadar pek çok alanı değiştirebileceğini söylüyor!
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Bilim İnsanlarından Yeni Bir Saat Türü
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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