Bilim İnsanları Yeni Bir Saat İcat Etti: 30 Milyon Yılda Sadece 1 Saniye Şaşıyor

TU Wien'den fizikçi Thorsten Schumm'un ekibi, toryum-229 içeren kristaller yetiştirip bunları son derece hassas lazerlerin altına yerleştirdi. Nature'da yayımlanan çalışmaya göre saat, kendi kendini dengeleyebiliyor ve 24 saatten uzun süre hiçbir müdahale olmadan kararlı kaldı.

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden Shiqian Ding'in ekibi de aynı hafta kendi prototipini duyurdu. Testler, Çin'deki saatin yaklaşık altı kat daha kararlı çalıştığını gösteriyor.

Prototipler şimdilik en iyi atom saatlerinin gerisinde. Ancak araştırmacılara göre bu hassasiyet; uydu navigasyonundan yer altındaki maden yataklarını yer çekimindeki küçük farklarla bulmaya, yer kabuğundaki en ufak hareketleri izleyip depremleri öngörmeye kadar pek çok alanda kullanılabilir.

Schumm'un hedefi ise çip büyüklüğünde, taşınabilir bir nükleer saat. Ekip, bir yıl içinde Innsbruck'a ikinci bir nükleer saat kurmayı planlıyor.