2026 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Yeni Bir Astronomi Türünün Temellerini Attı
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Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel Ödülleri'nde bu senenin heyecanı da başladı. 5 Ekim tarihinde Nobel Tıp Ödülü'nün sahibinin açıklanmasının ardından bu kez Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu.
Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi'nin açıklamasına göre, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü Francis Halzen kazandı.
Halzen, “IceCube Nötrino Gözlemevi’ne sağladığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi” sebebiyle bu ödüle layık görüldü.
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2026 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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