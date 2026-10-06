2026 Nobel Fizik Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu: Yeni Bir Astronomi Türünün Temellerini Attı

Dünyanın en prestijli ödülü olan Nobel Ödülleri'nde bu senenin heyecanı da başladı. 5 Ekim tarihinde Nobel Tıp Ödülü'nün sahibinin açıklanmasının ardından bu kez Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu.

Kraliyet İsveç Bilimler Akademisi'nin açıklamasına göre, 2026 Nobel Fizik Ödülü'nü Francis Halzen kazandı.

Halzen, “IceCube Nötrino Gözlemevi’ne sağladığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi” sebebiyle bu ödüle layık görüldü.